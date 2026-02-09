پیوش گوئل کا بھارت-امریکہ ڈیل پر بڑا بیان: 'تیل خریدنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے
پیوش گوئل نے واضح کیا کہ امریکہ سے تیل خریدنے کا بھارت پابند نہیں، بلکہ ہندوستان کا منصوبہ بندی فیصلہ ہے۔
Published : February 9, 2026 at 11:05 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور امریکہ کے درمیان طویل عرصے سے التوا کا شکار عبوری تجارتی معاہدے پر اب اتفاق ہو گیا ہے اور اس کا فریم ورک جاری کر دیا گیا ہے۔اس معاہدے کے بعد اس بارے میں بات چیت تیز ہو گئی کہ آیا بھارت اب امریکہ سے خام تیل خریدنے پر مجبور ہو گا۔ مرکزی وزیر تجارت اور صنعت پیوش گوئل نے واضح الفاظ میں ان قیاس آرائیوں کی وضاحت کی ہے۔
پیوش گوئل نے کہا کہ ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے جو ہندوستان کو امریکہ سے تیل یا دیگر توانائی مصنوعات کی خریداری کو لازمی قرار دے۔ انہوں نے امریکی تیل کی ممکنہ خریداری کو ہندوستان کے لیے خالصتاً اسٹریٹجک اور تجارتی فیصلہ قرار دیا۔ گوئل کے مطابق، توانائی کی درآمد سے متعلق حتمی فیصلہ ہمیشہ خریدار اور سپلائر کمپنیاں اپنے تجارتی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے کرتی ہیں۔
اے این آئی کے ساتھ ایک انٹرویو میں، پیوش گوئل نے کہا کہ امریکہ سے توانائی کی مصنوعات خریدنے کا مقصد ہندوستان کی توانائی کی فراہمی کو متنوع بنانا ہے۔ اس سے ملک کا تیل سپلائی کرنے والے چند ممالک پر انحصار کم ہو جائے گا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ تجارتی سودے صرف تجارت کو آسان بنانے اور مارکیٹ تک بہتر رسائی فراہم کرنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتے ہیں، اور یہ طے نہیں کرتے کہ کون سا ملک کیا اور کہاں سے خریدے گا۔
گوئل نے کہا کہ امریکہ سے خام تیل، ایل این جی اور ایل پی جی درآمد کرنا ہندوستان کے طویل مدتی اسٹریٹجک مفاد میں ہے، کیونکہ ملک اپنے توانائی کے ذرائع کو متنوع بنا رہا ہے۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر تجارتی مفادات پر مبنی ہے نہ کہ جبر پر۔
تجارتی معاہدے کے فوائد پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے، وزیر تجارت نے کہا کہ ہندوستان کو اس معاہدے کے تحت نمایاں طور پر کم ٹیرف، تقریباً 18 فیصد سے فائدہ ہوا ہے۔ اس سے ہندوستان کو دوسرے ترقی پذیر ممالک پر مسابقتی برتری حاصل ہوگی۔ یہ معاہدہ ٹیکسٹائل، جوتے کے چمڑے، کھلونے، دستکاری، آٹو اجزاء، فرنیچر، اور MSME سیکٹر سمیت کئی شعبوں کے لیے نئے مواقع کھولے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے سے نوجوانوں، خواتین، کسانوں اور ماہی گیروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ ہندوستان کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے ادارے امریکہ کو ضروری مصنوعات کے بڑے سپلائر بن سکتے ہیں۔
مزید پڑھیں:ایف بی آئی نے نتیجہ کیا اخذ، جیفری ایپسٹین طاقتور مردوں کے لئے جنسی اسمگلنگ کا رنگ نہیں چلا رہا تھا
اہم بات یہ ہے کہ اس عبوری معاہدے کے تحت، امریکہ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ مستقبل میں بعض ہندوستانی مصنوعات، جیسے کہ جنرک ادویات، جواہرات اور زیورات، ہیروں اور ہوائی جہاز کے پرزوں پر عائد محصولات کو ہٹا دے گا۔ ہندوستان اگلے پانچ سالوں میں امریکہ سے توانائی کی مصنوعات، ہوائی جہاز، آئی ٹی مصنوعات اور دیگر سامان کی قابل قدر مقدار خریدے گا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔