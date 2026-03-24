ایران پر حملے کی تجویز سب سے پہلے وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے دی: ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف
ٹرمپ نے کہا کہ ’ہمیں مشرقِ وسطیٰ میں ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ ایران گزشتہ 47 برسوں سے دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے‘۔
Published : March 24, 2026 at 3:38 PM IST
واشنگٹن : ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کی تجویز سب سے پہلے ان کے وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے دی تھی۔ انہوں نے یہ بات ٹینیسی میں میمفس سیف ٹاسک فورس راؤنڈ ٹیبل کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ٹرمپ کے مطابق، انہوں نے مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے اپنے قریبی مشیروں، بشمول ایئر فورس جنرل دان کینی کو طلب کیا تھا۔
انہوں نے کہا، “ہمیں مشرقِ وسطیٰ میں ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ ایران گزشتہ 47 برسوں سے دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے اور جوہری ہتھیار کے بہت قریب ہے۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں یا تو ہم انتظار کرتے رہیں یا پھر کارروائی کر کے اس مسئلے کو ختم کریں۔” ٹرمپ نے وزیر دفاع ہیگسیتھ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فوری طور پر کارروائی کی حمایت کی اور کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
دوسری جانب، ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی ہے اور ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے کو پانچ دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے مکمل حل کے لیے “مثبت بات چیت” ہوئی ہے، تاہم ایران نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے “فیک نیوز” قرار دیا اور کہا کہ ایسی کوئی مذاکراتی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایرانی مؤقف کے مطابق یہ دعوے عالمی مالیاتی اور تیل کی منڈیوں کو متاثر کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔