پاکستان کے صوبہ خیبرپختونخوا میں پولیس چوکی پر حملے میں 15 فوجی ہلاک
سیکورٹی فورسز نے فرار ہونے والے عسکریت پسندوں کا تعاقب کیا اور آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔
By PTI
Published : July 24, 2026 at 10:47 PM IST
پشاور: پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخواہ میں ایک مشترکہ پولیس چوکی پر حملے میں 12 فوجیوں سمیت کم از کم 15 فوجی ہلاک ہو گئے، فوج کے میڈیا ونگ نے جمعہ کو رپورٹ کیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق ضلع ٹانک میں حملہ جمعہ کی علی الصبح فتنہ الخوارج گروپ نے کیا۔فتنہ الخوارج کی اصطلاح کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
مرنے والوں میں دو پولیس افسران اور محکمہ جنگلات کا ایک ملازم شامل ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 12 عسکریت پسندوں کو بھی ہلاک کردیا۔
آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردوں نے مشترکہ چوکی کی سیکیورٹی کی خلاف ورزی کی۔ سیکورٹی فورسز نے فوری اور موثر جواب دیا جس سے حملہ آور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فرار ہوتے ہوئے دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چوکی کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دی جس سے زور دار دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 15 فوجی ہلاک اور چوکی کے بنیادی ڈھانچے کو کافی نقصان پہنچا۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے فرار ہونے والے عسکریت پسندوں کا تعاقب کیا اور آپریشن کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ علاقے میں باقی ماندہ عسکریت پسندوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری ہے۔
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی سالانہ سیکیورٹی رپورٹ 2025' کے مطابق، خیبرپختونخوا میں گزشتہ سال تشدد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ 2024 میں ہلاکتوں کی تعداد 1,620 سے بڑھ کر 2025 میں 2,331 ہوگئی۔