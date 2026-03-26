ETV Bharat / international

بھارت سمیت دوست ممالک کو آبنائے ہرمز کے ذریعے گزرنے کی اجازت: ایران ایف ایم عباس عراقچی

آبنائے اس وقت توانائی کے بحران کا ایک مرکزی نقطہ ہے، مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ کے دوران تقریباً ایک ماہ سے یہ بند ہے۔

ہندوستانی پرچم والا جہاز 'جگ لاڑکی'، تقریباً 80,886 MT UAE سے حاصل کردہ خام تیل لے کر، 18 مارچ، 2026 کو اڈانی پورٹ، موندرا پر پہنچا (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 26, 2026 at 7:19 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ممبئی، تہران: مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ کے درمیان، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ہندوستان سمیت دوست ممالک کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ممبئی میں ایران کے قونصلیٹ جنرل نے جمعرات کو علی الصبح ایک پوسٹ میں کہا، "ایران کے ایف ایم عباس عراقچی: ہم نے چین، روس، ہندوستان، عراق اور پاکستان سمیت دوست ممالک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔"

آبنائے ہرمز، خلیج فارس کو خلیج عمان سے جوڑنے والی ایک اہم سمندری چوکی، زیادہ تر تجارتی ٹریفک کے لیے مؤثر طریقے سے مسدود ہے کیونکہ ایران نے اسے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ میں بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تیل کی عالمی کھپت کا 20 فیصد سے زیادہ گزرتا ہے، جو اسے عالمی توانائی کی سلامتی کے لیے اہم بناتا ہے۔

جنگ فوری طور پر ختم کرو: سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس

قونصلیٹ جنرل کے عہدے کے چند گھنٹے بعد، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے آبنائے کی بندش کے اثرات کو اجاگر کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "آبنائے ہرمز کی طویل بندش تیل، گیس اور کھاد کی نقل و حرکت کو عالمی پودے لگانے کے ایک نازک لمحے میں روک رہی ہے۔ پورے خطے اور اس سے باہر، شہری شدید نقصان برداشت کر رہے ہیں اور شدید عدم تحفظ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ جنگ کو کم سے کم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کے نتائج واضح ہیں۔ اس لیے جنگ فوری طور پر ختم کرو۔

Infographics - Strait of Hormuz (ETV Bharat)

عالمی اقتصادی اثرات تیزی سے تباہ کن موڑ پر

گوتریس نے امریکہ اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ مغربی ایشیا میں جنگ ختم کریں۔ "امریکہ اور اسرائیل کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ یہ جنگ کے خاتمے کا بہترین وقت ہے - جیسے جیسے انسانی مصائب گہرے ہوتے جا رہے ہیں، شہری ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں اور عالمی اقتصادی اثرات تیزی سے تباہ کن ہو رہے ہیں۔ میرا ایران کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں پر حملہ کرنا بند کر دے جو تنازعہ کے فریق نہیں ہیں۔" اس سے قبل 25 مارچ کو نیویارک میں ایرانی مشن نے کہا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز کے ذریعے "غیر دشمن کشتیوں" کو گزرنے کی اجازت دیں گے۔

غیر دشمن بحری جہاز آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے سے فائدہ اٹھائیں

مشن نے X پر ایک پوسٹ میں اعلان کیا، "غیر دشمن بحری جہاز، بشمول دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے یا ان سے وابستہ، - بشرطیکہ وہ ایران کے خلاف جارحیت کی کارروائیوں میں حصہ نہ لیں اور نہ ہی حمایت کریں اور اعلان کردہ حفاظتی اور حفاظتی ضوابط کی مکمل تعمیل کریں-- ایرانی حکام کے ساتھ ہم آہنگی میں آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ گزرنے سے فائدہ اٹھائیں"۔

ایرانی دفاعی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ اسٹراٹیجک (تزویراتی) اہمیت کے حامل آبنائے ہرمز کے ذریعے "غیر دشمن بحری جہازوں" کی آمد ورفت اب سختی سے "ایرانی حکام کے ساتھ ہم آہنگی" پر منحصر ہے۔

TAGGED:

IRAN FM ABBAS ARAGHCHI
ENERGY CRISIS IN WEST ASIA
US ISRAEL IRAN WAR
WEST ASIA CONFLICT
STRAIT OF HORMUZ

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.