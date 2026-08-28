نیپال اور تبت میں سیلاب سے 469 افراد ہلاک، 30 سے زائد ممالک کے لوگ لاپتہ، یہاں جانیں تفصیل
وزارت خارجہ ہند کے مطابق، نیپال میں ترشولی-1 پروجیکٹ میں کام کرنے والے 63 ہندوستانی شہریوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔
Published : August 28, 2026 at 8:59 AM IST|
Updated : August 28, 2026 at 9:04 AM IST
جمعرات تک تبت اور نیپال کے سرحدی علاقوں میں تباہ کن سیلاب کی وجہ سے کم از کم 469 افراد ہلاک اور 1400 سے زیادہ لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ لاپتہ افراد میں سے بہت سے غیر ملکی تھے جنہوں نے اس علاقے کا دورہ ٹریکنگ، گائیڈڈ ٹور، یا مقدس ہندو مقامات کے درشن کے لیے کیا تھا۔
بدھ کی تباہی میں لاپتہ افراد کی تعداد کے حوالے سے مختلف ایجنسیوں کے مختلف اندازے ہیں۔ یہ تضاد ڈیٹا اکٹھا کرنے، رپورٹنگ اور تصدیق کے طریقوں میں فرق کے ساتھ ساتھ ڈیٹا اکٹھا کرنے والوں اور متاثرہ علاقوں میں کام کرنے والی ریسکیو ٹیموں کے درمیان ہم آہنگی کی کمی سے پیدا ہوتا ہے۔
یہاں جانیں کس ملک کے کتنے لوگ لاپتہ ہیں۔۔۔
نیپال
نیپال کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اطلاع دی ہے کہ مہلوکین کی تعداد 359 ہو گئی ہے، 910 افراد جن میں 517 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں، تاحال لاپتہ ہیں۔ اتھارٹی نے یہ بھی بتایا کہ اب تک 50 غیر ملکیوں کو فضائی راستے سے ریسکیو کیا جا چکا ہے۔
نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا حوالہ دیتے ہوئے، مقامی رپورٹس بتاتی ہیں کہ لاپتہ ہونے والوں میں 113 نیپالی سیاح، 85 سیکیورٹی اہلکار (فوج اور پولیس کے) اور رسووا اور نوواکوٹ اضلاع کے 162 رہائشی شامل ہیں۔
چین
سرکاری میڈیا نے تبت کی گیرونگ کاؤنٹی میں کم از کم تین اموات اور 558 لاپتہ افراد کی اطلاع دی ہے۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ لاپتہ ہونے والے 558 افراد میں سے 260 غیر ملکی تھے۔ مزید برآں، چین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ تقریباً 100 چینی شہری چین-نیپال سرحد سے لاپتہ ہیں۔
ہندوستان
ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ 288 ہندوستانی شہریوں سے رابطہ قائم نہیں ہوسکا۔ اس اعداد و شمار میں وہ 73 افراد بھی شامل ہیں جو پاور پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ نیپالی حکام نے اطلاع دی کہ بہت سے ہندوستانی سیاح ہندوؤں کے مقدس مقام کیلاش پہاڑ کے درشن کے لیے تبت گئے تھے۔
امریکہ
امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق چین اور نیپال میں 90 امریکی شہری لاپتہ ہیں۔ محکمہ نے کسی امریکی شہری کی موت کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں دی۔ تین امریکیوں کو بچا لیا گیا ہے۔
ملییشیا
بورڈ نے بتایا کہ 51 ملیشیائی شہری لاپتہ ہیں۔
یوکرین
یوکرین کی وزارت خارجہ نے اطلاع دی ہے کہ 55 یوکرینی شہری لاپتہ ہیں۔ وزارت نے نوٹ کیا کہ اس اعداد و شمار میں دو سیاحتی گروپ شامل ہیں - ایک گروپ 47 افراد پر مشتمل تھا جبکہ میں سے دوسرا سات افراد پر مشتمل ہے- وزارت کے مطابق ایک یوکرائنی خاتون بھی لاپتہ ہے جو جو غیر ملکی ٹور گروپ کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔
آسٹریلیا
آسٹریلوی حکومت نے کہا ہے کہ 39 آسٹریلوی لاپتہ ہیں۔
برطانیہ
بورڈ نے بتایا کہ لاپتہ افراد میں سے 33 کا تعلق برطانیہ سے تھا۔
کینیڈا
نیپال کے ٹورازم بورڈ نے بتایا کہ لاپتہ افراد میں سے 25 کا تعلق کینیڈا سے تھا۔
جنوبی کوریا
جنوبی کوریا کے سرکاری حکام نے اطلاع دی ہے کہ نیپال میں ایک ہائیڈرو پاور پلانٹ پراجیکٹ پر کام کرنے والے نو شہری لاپتہ ہیں۔
سنگاپور
نیپال ٹورازم بورڈ کے مطابق سنگاپور کے آٹھ افراد لاپتہ ہیں۔
جرمنی
نیپال کے ٹورازم بورڈ نے اطلاع دی ہے کہ جرمنی کے آٹھ سیاح لاپتہ ہیں۔
روس
نیپال میں روسی سفارت خانے نے کہا کہ اس کے آٹھ شہری لاپتہ ہیں۔
جنوبی افریقہ
بورڈ نے بتایا کہ جنوبی افریقہ کے چھ افراد لاپتہ ہیں۔
لٹویا
بورڈ نے بتایا کہ لٹویا کے چھ سیاح لاپتہ ہیں۔
جاپان
جاپانی وزیر سانائے تاکائیچی نے پانچ جاپانی شہریوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جن کی گمشدگی کی اطلاع مقامی میڈیا نے دی تھی۔
نیوزی لینڈ
نیپال کے ٹورازم بورڈ نے اطلاع دی ہے کہ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے پانچ افراد لاپتہ ہیں۔
فرانس
بورڈ نے بتایا کہ چار فرانسیسی شہری لاپتہ ہیں۔
بیلجیم
بورڈ نے بتایا کہ بیلجیئم سے تعلق رکھنے والے تین افراد لاپتہ ہیں۔
اسپین
بورڈ نے بتایا کہ اسپین سے آنے والے تین زائرین لاپتہ ہیں۔
دیگر
نیپال کے ٹورازم بورڈ نے بتایا کہ اٹلی، قازقستان، پرتگال، آئرلینڈ اور ہالینڈ سے دو دو افراد لاپتہ ہیں۔ بیلاروس، فن لینڈ، ہنگری، اسرائیل، لتھوانیا، فلپائن، بلغاریہ، سوئٹزرلینڈ، سربیا اور سویڈن سے ایک ایک شخص - لاپتہ ہیں۔
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