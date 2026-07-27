ایران جنگ: ہلاکتوں کے فہرست سے چار امریکی فوجیوں کے نام غائب، امریکی نقصانات کے حساب کتاب پر اٹھے سوال
ایران جنگ میں پنٹاگون کے ہلاکتوں کے سرکاری اعداد و شمار میں اب حالیہ لڑائی میں مارے گئے چار فوجیوں کے نام شامل نہیں ہیں۔
Published : July 27, 2026 at 7:58 AM IST
واشنگٹن: حالیہ ہفتوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ دوبارہ شروع ہونے کے بعد ہلاک ہونے والے چار امریکی فوجیوں کے نام اب پنٹاگون کی ہلاکتوں کی سرکاری فہرست کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ انہیں ایک نئی اور الگ کیٹیگری میں رکھ دیا گیا ہے۔
اس اقدام سے امریکی فوجیوں پر پڑنے والے اثرات کا درست حساب رکھنے کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی کوشش میں گذشتہ ہفتے ایران پر فضائی حملوں میں تیزی لائی۔ مسلسل 13 راتوں تک ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے بھی خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے ان تازہ حملوں میں امریکہ نے اپنے چار فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی۔
قابل ذکر ہے کہ پنٹاگون کے حکام نے 'ڈیفنس کیژولٹی انالیسس سسٹم'، کو بارہا اس تنازع میں ہلاک شدگان اور زخمیوں کی تعداد کا حتمی ذریعہ قرار دیا ہے۔ تاہم امریکی حکام نے گذشتہ ہفتے ایران جنگ کے ہلاکتوں کے ریکارڈ سے ان چاروں ہلاک شدہ فوجیوں کے ساتھ ساتھ درجنوں زخمی اہلکاروں کے نام بھی ہٹا دیے۔
اتوار کے روز، اس سسٹم کی ویب سائٹ پر "اوورسیز آپریشنز" کے نام سے ایک نئی کیٹیگری سامنے آئی، جس میں فوج کے ان چاروں ہلاک فوجیوں کے نام اور 207 زخمیوں کی فہرست درج ہے۔ یہ واضح نہیں ہوسکا کہ آیا تمام زخمی ایران تنازع ہی میں زخمی ہوئے ہیں۔
امریکی سینٹرل کمانڈ، جو مشرق وسطیٰ میں آپریشنز کی نگرانی کرتی ہے، نے اس سے متعلق سوالات پنتاگون کی طرف بھیج دیے، جس نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ مل کر اس معاملے پر تبصرہ کرنے کے لیے بھیجے گئے پیغامات کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔
اس سے قبل پنٹاگون نے سسٹم میں ہونے والی اس نوعیت کی سابقہ تبدیلیوں کو 'ڈیٹا میں خلل' قرار دیا۔ پنٹاگون کے پریس سیکرٹری جوئل والڈیز نے جمعرات کو دلیل دی کہ آن لائن سسٹم میں ہلاکتوں اور زخمیوں کے اعداد و شمار میں کمی جنگ کے بڑھتے ہوئے جانی نقصان کو چھپانے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ یہ "بے ضابطگیوں" اور "ڈیٹا کے عارضی خلل" کا نتیجہ تھی جنہیں "جلد ہی" حل کیا جا رہا ہے۔
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منگل تک، ویب سائٹ پر جنگ کے سرکاری اعداد و شمار میں 18 ہلاک اور 482 دکھائے جا رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ گذشتہ ماہ عبوری جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کے بعد دوبارہ لڑائی دوبارہ شروع ہونے سے چار فوجی ہلاک ہو چکے ہیں — تین اردن کے ایک اڈے پر جو 17 جولائی کو ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے حملے کا نشانہ بنا تھا، اور ایک اس کے ایک دن بعد عراق میں ایک ایرانی ڈرون کے دھماکے سے ہلاک ہوا۔
مزید الجھن پیدا کرتے ہوئے، جب پنٹاگون نے اردن میں ہونے والی دو ہلاکتوں کا اعلان کیا، تو اس نے کہا کہ یہ فوجی داعش کے خلاف امریکی مشن کی مدد کر رہے تھے۔ دیگر دو ہلاکتوں کا اعلان پریس ریلیز میں بیرونی ممالک میں آپریشنز کی مدد کے طور پر کیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مجموعی تعداد کی تصدیق کی ہے، انہوں نے منگل کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "ایران فوجی تنازع" میں 18 جانیں جا چکی ہیں۔
بدھ تک، پنٹاگون کے سسٹم میں ایران جنگ کے اعداد و شمار کم ہو کر 14 ہلاک اور 420 زخمی رہ گئے۔ تاہم، ایک امریکی اہلکار نے اس وقت 'دی ایسوسی ایٹڈ پریس' کو بتایا کہ جنگ میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کی اصل تعداد حقیقت میں بڑھ کر 500 سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔
پنتاگون کے اعلیٰ ترین ترجمان، شان پارنیل نے اسی دن سوشل میڈیا کا رخ کیا اور دعویٰ کیا کہ رپورٹ ہونے والی یہ کمی ایک "ڈیٹا کا عارضی خلل" ہے۔
(ایجنسی ان پٹ معمولی ترمیم کے ساتھ)
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