ایران جنگ، پینٹاگون نے کیا 200 ارب ڈالر کا مطالبہ
پینٹاگون کے 200 ارب ڈالر مانگے جانے پر امریکی کانگریس میں شدید بحث چھڑ گئی، رقم کو مںظور کرانا پینٹاگون کے لیے آسان نہیں ہوگا۔
Published : March 20, 2026 at 12:17 PM IST
واشنگٹن: امریکی محکمہ دفاع (پینٹاگون) نے ایران کے ساتھ جاری جنگ کے لیے تقریباً 200 ارب ڈالر کے اضافی فنڈز طلب کیے ہیں، جس پر کانگریس میں سخت سوالات اور بحث متوقع ہے کیونکہ کسی بھی نئی رقم کی منظوری وہیں سے درکار ہوگی۔ خبر رساں ادارے اے پی نے ذرائع کے حوالہ سے اس بات کا خلاصہ کیا ہے۔
ایک سینئر سرکاری اہلکار کے مطابق یہ درخواست وائٹ ہاؤس کو بھیج دی گئی ہے۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے پریس کانفرنس میں اس رقم کی براہِ راست تصدیق نہیں کی، تاہم کہا ہے کہ رقم تبدیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا: "دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں" اور حکومت کانگریس سے مناسب فنڈنگ یقینی بنانے کے لیے رجوع کرے گی۔
یہ بہت بڑی رقم ہے اور اس سے پہلے بھی محکمہ دفاع کو اضافی فنڈز مل چکے ہیں۔ ایسے میں یہ واضح نہیں کہ کانگریس اس نئی درخواست کی حمایت کرے گی یا نہیں، خاص طور پر جب امریکہ کا قومی قرض 39 کھرب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔
کانگریس پہلے ہی ایک نئی فنڈنگ درخواست کے لیے تیار تھی، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کہ وائٹ ہاؤس نے باضابطہ طور پر اسے غور کے لیے پیش کیا ہے یا نہیں۔ کئی قانون ساز اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنگ کی باقاعدہ منظوری نہیں لی گئی اور اس کی حکمت عملی بھی واضح نہیں۔
یہ خبر سب سے پہلے واشنگٹن پوسٹ نے دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ رقم صرف ایران جنگ کے لیے نہیں بلکہ دیگر وجوہات کے لیے بھی مانگی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق، "یہ ایک غیر مستحکم دنیا ہے" اور فوج کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ خرچ ضروری ہے۔
اگرچہ ایوان کے نمائندگان اور سینیٹ میں ریپبلکن پارٹی کو برتری حاصل ہے، مگر کئی قدامت پسند اراکین بڑے سرکاری اخراجات کے خلاف ہیں۔ دوسری جانب، زیادہ تر ڈیموکریٹس اس درخواست کو مسترد کر سکتے ہیں اور حکومت سے واضح فوجی اہداف اور منصوبہ مانگ رہے ہیں۔
ریپبلکن رکن کین کیلورٹ نے کہا کہ وہ پہلے ہی اضافی بجٹ کی حمایت کر رہے تھے تاکہ اسلحہ کے ذخائر کو بحال کیا جا سکے، مگر اب اس تنازع کے باعث اخراجات مزید بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے اسے قومی سلامتی کا معاملہ قرار دیا۔
اس کے برعکس ڈیموکریٹ رکن بیٹی میک کولم نے کہا کہ صدر نے کانگریس سے منظوری لیے بغیر ملک کو جنگ میں دھکیل دیا ہے اور وہ مزید تفصیلات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا، "ہم محکمہ دفاع کو کھلی چیک نہیں دیں گے"۔
مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس نئی فنڈنگ پر کانگریس میں شدید سیاسی کشمکش متوقع ہے۔ اس رقم کی منظوری کے لیے دونوں جماعتوں کی حمایت درکار ہوگی، جبکہ کچھ اراکین دفاعی اخراجات کے بجائے صحت اور دیگر داخلی ضروریات کو ترجیح دینے کی بات کر رہے ہیں۔
