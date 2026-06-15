ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا، 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں باضابطہ دستخط ہوں گے
معاہدہ طے پانے کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے امریکی بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔
Published : June 15, 2026 at 7:15 AM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے اور اس پر 19 جون جمعے کے روز سوئٹزرلینڈ میں ایک تقریب میں باضابطہ دستخط کیے جائیں گے۔
پیر کے اوائل میں ایکس پر ایک پوسٹ میں، شریف نے کہا، "گہری بات چیت کے بعد، ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔"
Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ دونوں فریقوں نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کو فوری اور مستقل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دستخط کی باضابطہ تقریب جمعہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔
شریف نے تنازع کا سفارتی حل تلاش کرنے کے عزم پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس معاہدے تک پہنچنے میں تعاون کے لیے "ثالثی کی اس کوشش میں ریاست قطر کی عظیم قیادت" کی مخلصانہ تعریف کی۔
انہوں نے مزید کہا کہ "میں خاص طور پر مملکت سعودی عرب اور جمہوریہ ترکی کی دور اندیش قیادت کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی اس سلسلے میں بے پناہ شراکت ہے۔"
پاکستان امریکہ-ایران مذاکرات میں ایک اہم ثالث کے طور پر ابھرا ہے، جس نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان رابطوں کو آسان بنایا اور تنازع کو ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی میزبانی کی۔
ٹرمپ کی مبارکباد:
ایران-امریکہ امن معاہدہ سے خلیجی خطے اور عالمی معیشت کو جنگ شروع ہونے کے تین ماہ سے زائد عرصے بعد شاید سکون فراہم کرے گا۔
معاہدے کی تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں ہیں اور ایران نے اشارہ دیا کہ دستخط ہونے تک اس پر عمل درآمد شروع نہیں ہوگا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ اپریل میں طے پانے والی سخت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی تاکہ مذاکرات کار ایران کے جوہری پروگرام اور متعلقہ پابندیوں جیسے کانٹے دار مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں۔
اسرائیل کی طرف سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، جس نے 28 فروری کو امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ کا آغاز کیا تھا۔ لیکن اسرائیل نے مذاکرات سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، "سب کو مبارک ہو! میں اس کے ذریعے آبنائے ہرمز کو ٹول فری کھولنے کی مکمل اجازت دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی، امریکی بحری ناکہ بندی کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دیتا ہوں۔" واضح رہے اس اہم آبی گزرگاہ پر ایران کی گرفت کے بدلے میں امریکہ نے ناکہ بندی عائد کر رکھی تھی۔
This Great Deal will bring Peace and Security to the whole Region. Many presidents have tried to make Peace with Iran, and all have failed before me. The Leaders of the Region have, for the first time, found a President who can help them achieve real Peace. With the opening of…— Commentary Donald J. Trump Posts from Truth Social (@DonaldTrumpNat) June 14, 2026
تاہم، انھوں نے جلد ہی کہا کہ، جمعہ کے دستخط تک آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی۔ امریکہ نے پہلے کہا تھا کہ وہ آبنائے کے دوبارہ کھلتے ہی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی میں نرمی کرے گا، اور ایران کو اپنا تیل فروخت کرنے اور اپنی تباہ حال معیشت کو مضبوط کرنے کی اجازت دینے کے لیے پابندیوں میں نرمی کرنے پر راضی ہوگا۔
ایران کا رد عمل:
ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر معاہدے کی تصدیق کی لیکن کہا کہ ایران جمعے کو اس پر دستخط ہونے تک اس پر عمل درآمد شروع نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ایک اور ثالث قطر کے ساتھ بات چیت کے بعد ہوا ہے۔
ایران کے سرکاری ٹی وی نے بعد میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹریٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام محاذوں پر جنگ "فوری طور پر ختم ہو جائے گی اور آج رات سے مستقل طور پر جنگ بندی شروع ہو جائے گی، امریکی ناکہ بندی "فوری طور پر اور مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔"
یہ واضح نہیں ہے کہ جمعہ کو ایران کی جانب سے کون اس معاہدے پر دستخط کرے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو بتایا کہ وائٹ ہاؤس ابھی تک یہ پتہ لگا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جانب سے کون اس میں شرکت کرے گا۔ انھون نے مزید کہا کہ، میں یقینی طور پر وہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن یہ ممکن ہے کہ صدر خود وہاں جائیں۔"
معاہدہ تنقید کی زد میں
ایران کے جوہری پروگرام جیسے تصفیہ طلب مسائل پر وسیع تر مذاکرات اگلے 60 دنوں میں جاری رہیں گے، دو سینئر پاکستانی حکام نے اتوار کے اوائل میں نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے پر عوامی سطح پر بات کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ اگر فریقین اس وقت کے اندر کسی حل تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں، تو ٹائم لائن میں توسیع کی جا سکتی ہے۔
یہ معاہدہ ممکنہ طور پر خطے کو ایک ایسی حیثیت میں واپس لے جائے گا جو جنگ سے پہلے موجود تھی۔ ایران آبنائے میں جہاز رانی پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کے ساتھ مذاکراتی دباؤ کا ایک نیا ذریعہ بنا رہا ہے۔ یہ آبی گزرگاہ تیل، قدرتی گیس اور متعلقہ مصنوعات جیسے کھاد کی اہم ترسیل کے لیے اہم ہے، اور اس کی مؤثر بندش نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔
توانائی کے ماہرین نے کہا کہ ایک معاہدے کے باوجود، دنیا بھر میں تیل اور گیس کی آزادانہ سپلائی میں مہینوں لگ جائیں گے کیونکہ شپنگ اور انشورنس کمپنیاں اس بات کی ضمانت مانگیں گی کہ معاہدہ برقرار رہے گا۔
کیونکہ اگر دوبارہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو، تہران کے پاس اب بھی میزائل پروگرام، حزب اللہ جیسی مسلح پراکسیوں کی حمایت اور اپنے جوہری پروگرام کے لیے انتہائی افزودہ یورینیم کا ذخیرہ موجود ہے۔
ابھرتے ہوئے معاہدے کو ٹرمپ کی ہی ریپبلکن پارٹی کے کچھ لیڈران کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 2015 کے ایران جوہری معاہدے کی شرائط میں بہتری نہیں آئی ہے۔
(اے پی اور پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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