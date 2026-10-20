'پیرس جلد ہی ایک مسلم شہر بن جائے گا'، ٹرمپ نے فرانس میں بدامنی کے لیے تارکین وطن کو ذمہ دار ٹھہرایا
ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس میں آبادیاتی تبدیلیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صدر ایمانوئل میکرون کو دی گئی اپنی پرانی نصیحت کا دفاع کیا۔
Published : October 20, 2026 at 10:16 AM IST
واشنگٹن: فرانس میں پرتشدد احتجاجی مظاہروں پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پیرس بہت جلد ایک مسلم شہر بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یورپ کے مستقبل کے حوالے سے بھی سخت وارننگ دی۔ انہوں نے پیر کے روز کہا کہ فرانس اور پورے برعظم یورپ کا مکمل طور پر زوال ہو جائے گا، اگر انہوں نے فوری طور پر اپنی سرحدوں کو سیل نہ کیا اور ان تارکین وطن کو باہر نہ نکالا جو ان کے ممالک سے نفرت کرتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، صدر ٹرمپ نے فرانس میں بدامنی کا بنیادی ذمہ دار امیگریشن (تارکین وطن کی آمد) کو ٹھہرایا، اور اس بات کو مسترد کر دیا کہ یہ احتجاج تعلیم یا داخلی پالیسی کے مسائل سے جڑا ہوا ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ "فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت افسوسناک صورت حال ہے، کیونکہ فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق امیگریشن سے ہے، اسکولوں یا کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ امیگریشن ہے۔ میں نے صدر میکرون سے کہا تھا، اپنی سرحدیں بند کر لو۔ میں نے ان سے یہ بات پہلی بار تب کہی تھی جب میں ان سے ملا تھا، جو کہ برسوں پہلے میرے پہلے دورِ اقتدار میں تھا۔ اپنی سرحدیں بند کر لو، تمہیں صرف پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا اور انہیں بہت سی پریشانیاں مل بھی چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک میں ایسے لوگوں کو آنے دیا ہے جو ان کے ملک سے محبت نہیں کرتے، وہ ان کی عمارتوں سے محبت نہیں کرتے، وہ ان کے فن سے محبت نہیں کرتے۔"
امریکی پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے توانائی کے بحران اور وسیع تر جغرافیائی سیاسی اثرات کو فسادات کی وجہ بتانے والے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، ٹرمپ نے آبادیاتی تبدیلیوں پر تشویش کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ فرانسیسی رہنما کو دی گئی اپنی پرانی نصیحت کا دفاع کیا۔
ٹرمپ نے کہا کہ "ایمانوئل میرا دوست ہے۔ میں نے اس سے بہت وقت پہلے کہا تھا، تم فرانس میں بڑی غلطی کر رہے ہو۔ تم دنیا بھر سے ہر کسی کو اندر آنے دے رہے ہو۔ پوری دنیا آ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پیرس بہت جلد ایک مسلم شہر بننے جا رہا ہے۔ میں نے ایمانوئل سے کہا تھا کہ آپ کو اپنی سرحدیں بند کر دینی چاہئیں۔"
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فرانس کی بارڈر پالیسی کا موازنہ امریکہ سے کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ "ہم نے اپنی سرحدیں بند کر دیں، اس نے نہیں کیں۔ اور آپ کو کیا پتہ ہے؟ اس کی سرحدیں ایک مسئلہ ہیں، اور اسے توانائی کے معاملے میں بھی تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے اچھا کام کیا ہے، آپ جانتے ہیں، وہ دوسروں سے بہتر کر رہے ہیں۔ لیکن ایمانوئل کو بہت پہلے اپنی سرحدیں بند کر دینی چاہیے تھیں، میں نے ان سے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔"
جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ یورپ کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں، تو ٹرمپ نے وارننگ دی کہ یورپی ممالک کو اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کے لیے پرتشدد مظاہرین اور مجرموں کو بڑے پیمانے پر ملک بدر کرنا ہو گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ "اگر یورپ اپنی سرحدیں بند نہیں کرتا اور مجرموں کو باہر نہیں نکالتا، جیسے کہ مظاہرے کرنے والے لوگ، تو یورپ ختم ہو جائے گا۔"
انہوں نے کہا کہ "یورپ کو اپنی سرحدیں بند کرنی ہوں گی، جیسا کہ میں انہیں 10 سال سے کہہ رہا ہوں۔ انہیں اپنی سرحدیں بند کرنی ہوں گی، اور انہیں ان لوگوں کو باہر نکالنا ہو گا جو ان کے ممالک سے نفرت کرتے ہیں، ورنہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ ان کے پاس بچنے کا کوئی موقع نہیں ہو گا۔"
فرانس، اٹلی اور دیگر یورپی ممالک میں بدامنی کا ذکر کرتے ہوئے ٹرمپ نے اپنی بات دہرائی کہ تشدد کی ذمہ دار امیگریشن ہے۔
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انہوں نے کہا لپ "جب آپ فرانس کو دیکھتے ہیں، جب آپ اٹلی کو دیکھتے ہیں، جب آپ اس تمام اتھل پتھل اور نفرت کو دیکھتے ہیں، تو یہ اسکول کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دیگر ممالک میں آ رہے ہیں اور ان ممالک سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ عمارتوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ فن سے نفرت کرتے ہیں۔ انہیں اپنی سرحدیں بند کرنی ہوں گی، اور انہیں ان برے لوگوں کو باہر نکالنا ہوگا۔"
فرانس کے شہر بورڈو میں شدید بدامنی اور بڑے پیمانے پر لوٹ مار کے بعد حکام نے ایک ہفتے کے لیے رات کا کرفیو نافذ کر دیا ہے۔
اس سے پہلے پیر کے روز، فرانس کے وزیر اعظم سیبسٹین لیکورنو نے حکام کو پیر کی شام کچھ شہری علاقوں میں جزوی کرفیو لگانے کی ہدایت دی تھی۔ فرانس 24 کی رپورٹ کے مطابق، ملک مسلسل دو دنوں سے "انتہا پسند بائیں بازو کے گروپس" کی وجہ سے ہونے والے پرتشدد واقعات سے نبردآزما ہے، احتجاج کے دوران میونسپل ٹاؤن ہالز کو آگ لگا دی گئی اور سینکڑوں دکانوں کو لوٹ لیا گیا۔
فرانس 24 کی رپورٹ کے مطابق، بڑھتے ہوئے بحران کے درمیان، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے پیر کے روز سکیورٹی کی ناکامی پر تنقید کی، جس کی وجہ سے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ ساتھ ہی، انہوں نے وزیر داخلہ لارینٹ نونیز کا استعفیٰ مسترد کر دیا۔ فرانس میں بدامنی کے بعد اب تک 2,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
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