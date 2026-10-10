پناما دو طاقتور زلزلوں اور متعدد آفٹر شاکس سے لرز اٹھا، بڑے پیمانے پر انخلا کا عمل شروع
پناما یونیورسٹی کے ماہرینِ ارضیات نے 45 سے زائد آفٹر شاکس ریکارڈ کیے ہیں، اگرچہ ان میں سے زیادہ تر بہت کمزور تھے۔
Published : October 10, 2026 at 9:14 AM IST
پناما سٹی: جمعہ کی سہ پہر جنوبی پناما میں 7.7 اور 6.6 شدت کے دو طاقتور زلزلوں اور آفٹر شاکس کے سلسلے نے ہلچل مچا دی، جس کے نتیجے میں مرکزِ زلزلہ کے قریب عمارتیں منہدم ہو گئیں اور ملک بھر میں افراتفری مچ گئی۔
یو ایس جی ایس کے مطابق، پہلے زلزلے کو پڑوسی ملک کولمبیا تک محسوس کیا گیا۔ اس کا مرکز وسطی صوبے ہیریرا میں پیتالوزا اریبا کی دور دراز کمیونٹی سے تقریباً 10 کلومیٹر (6 میل) جنوب مغرب میں تھا۔ یہ زیر زمین 10 کلومیٹر کی گہرائی پر آیا۔
یو ایس جی ایس نے ابتدا میں پہلے زلزلے کی شدت 8 ریکارڈ کی تھی، جسے بعد میں تبدیل کر کے 7.6 اور پھر 7.7 کر دیا گیا۔ جمعہ کے روز دارالحکومت پناما سٹی کے خوفزدہ رہائشی زلزلے کے اثرات کی خبروں کا انتظار کرتے ہوئے گھروں کے باہر جمع ہو گئے۔
ہیریرا صوبے سے تعلق رکھنے والے 60 سالہ روسینڈو ڈومنگیز نے، جہاں زلزلہ آیا تھا، دی ایسوسی ایٹڈ پریس کو فون پر بتایا کہ "ہم نے اسے بہت شدت سے محسوس کیا۔ باورچی خانے میں چیزیں گر گئیں، لیکن ہم ٹھیک ہیں، اگرچہ ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی باہر ہے اور خوفزدہ ہے۔"
متعدد آفٹر شاکس نے پناما کو لرزانا جاری رکھا، جن میں 5.8، 5.5 اور 5.2 شدت کے کئی جھٹکے بھی شامل تھے۔ پناما یونیورسٹی کے ماہرینِ ارضیات نے 45 سے زائد آفٹر شاکس ریکارڈ کیے ہیں، اگرچہ ان میں سے بہت سے اتنے کمزور تھے کہ انہیں محسوس نہیں کیا جا سکا۔
پرسکون رہنے کی اپیل اور عمارتیں گرنے کی اطلاعات
پے در پے آنے والے زلزلوں کی شدت کے باوجود، پناما کے صدر ہوزے راؤل مولینو نے کہا کہ حکام نے جمعہ کی شام تک کسی کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ آنے والے گھنٹوں یا دنوں میں یہ صورت حال بدل سکتی ہے۔
دن کے آغاز میں پرسکون رہنے کی اپیل کرنے کے بعد، صدر مولینو نے کہا کہ "کوئی بھی تیار نہیں تھا، اور اس طرح کی آفت کے لیے کوئی بھی کبھی تیار نہیں ہوتا۔" تباہ حال عمارتوں اور سڑکوں پر پڑنے والی گہری دراڑوں کی تصاویر نے اس خطے میں خوف و ہراس بڑھا دیا ہے جو حالیہ مہینوں میں تباہ کن زلزلوں کے سلسلے کا سامنا کر چکا ہے۔
جون میں وینیزویلا کی ریاست لا گوائرا میں یکے بعد دیگرے آنے والے 7.2 اور 7.5 شدت کے دو زلزلوں نے تباہی مچائی تھی، جس کے نتیجے میں 6,500 سے زائد افراد ہلاک اور 17,000 بے گھر ہو گئے تھے۔ اگست میں، کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے نے کم از کم 289 افراد کی جان لے لی تھی۔
نیشنل اٹونومس یونیورسٹی آف میکسیکو کے شعبہ ارضیات کے سربراہ کارلوس والڈیس نے کہا کہ پڑوسی ملک پناما میں نمایاں طور پر کم جانی و مالی نقصان کی وجہ ملک کے تعمیراتی قوانین کی سختی ہو سکتی ہے، خاص طور پر دارالحکومت میں فلک بوس عمارتوں کی تعمیر سے متعلق سخت قوانین۔
نیشنل سول پروٹیکشن سروس کے عمر اسمتھ نے ٹیلی میٹرو رپورٹا نیوز چینل پر بتایا کہ نقصان زیادہ تر وسطی صوبوں ویراگواس، ہیریرا اور لاس سانتوس میں ہوا ہے اور پناما سٹی میں کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
اسمتھ نے بتایا کہ کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جن میں پینونومے شہر میں جزوی طور پر تباہ ہونے والی ایک عمارت کے ملبے کی زد میں آکر زخمی ہونے والا ایک شخص بھی شامل ہے۔ انہوں نے ضلع کے مرکزی چوک میں واقع گرجا گھر کے جزوی طور پر گرنے اور اس میں دراڑیں پڑنے کے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس کی عمارت اور ڈوس کونٹینینٹس ہوٹل کو پہنچنے والے نقصان کی بھی تصدیق کی۔
مقامی خبر رساں اداروں نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ پناما کے صوبے لاس سانتوس میں واقع نوآبادیاتی طرز کا ایک کیتھولک چرچ منہدم ہو گیا ہے۔ اس چرچ کو سال 1938 میں قومی تاریخی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ دوسری جگہوں پر، بشمول صوبہ ویراگواس کے، سڑکوں پر بڑی بڑی دراڑیں پڑ گئیں۔
پناما سٹی کا ٹوکومین انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو سال 2025 میں دو کروڑ سے زائد مسافروں کی آمد و رفت کے ساتھ خطے کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک تھا، پہلے زلزلے کے بعد عارضی طور پر آپریشنز معطل کرنے کے بعد جمعہ کی سہ پہر دوبارہ کھول دیا گیا۔
پناما کینال اتھارٹی نے کہا کہ عالمی تجارتی راستے پر آپریشنز معمول کے مطابق جاری ہیں۔ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ اس کی اولین ترجیح ملازمین، بحری جہازوں اور عملے کی حفاظت ہے اور ماہر تکنیکی ٹیمیں ممکنہ نقصان کے لیے تنصیبات کا معائنہ کر رہی ہیں۔
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پناما میں بڑے پیمانے پر نقصان کا باعث بننے والا آخری بڑا زلزلہ سال 1991 میں آیا تھا۔ پڑوسی ملک کوسٹا ریکا میں آئے 7.4 شدت کے اس زلزلے کے نتیجے میں 23 افراد ہلاک، 559 زخمی ہوگئے تھے اور سرحدی علاقے بوکاس ڈیل ٹورو میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔
پناما کی کوسٹا ریکا کے ساتھ لگنے والی سرحد اور اس کے بحر الکاہل کے ساحل کے ساتھ زلزلے آنا ایک عام بات ہے، جس کی وجہ متعدد ٹیکٹونک پلیٹوں بشمول کوکوس، نازکا اور کیریبین پلیٹوں کا آپسی ٹکراؤ ہے۔
پناما "رنگ آف فائر" پر واقع ہے، جو بحر الکاہل کے طاس کے گرد آتش فشاں اور فالٹ لائنز کا ایک 40,000 کلومیٹر طویل قوس ہے، جہاں دنیا کے سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔
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