غزہ جنگ کے بعد فلسطینی پہلے انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے
Published : April 25, 2026 at 12:18 PM IST
رام اللہ: مغربی کنارے اور غزہ کے ایک مرکزی علاقے میں فلسطینی غزہ جنگ کے بعد پہلی ووٹنگ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ہفتے کے روز پولنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ پولنگ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب سیاسی میدان تنگ ہے اور بڑے پیمانے پر مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔
رام اللہ میں قائم سنٹرل الیکشن کمیشن کے مطابق، اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں تقریباً 1.5 ملین افراد کے ساتھ ساتھ غزہ کے دیر البلاح علاقے میں 70,000 افراد ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹرڈ ہیں۔ زیادہ تر امیدوار صدر محمود عباس کی سیکولر-قوم پرست الفتح پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں یا آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑ رہے ہیں۔
انتخابی فہرست میں غزہ کی پٹی کے تقریباً آدھے حصے پر فتح کی حریف حماس سے وابستہ کوئی امیدوار نہیں ہے۔ زیادہ تر شہروں میں، الفتح کے حمایت یافتہ ٹکٹ یافتہ امیدواروں کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہے جن کی سربراہی پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین (مارکسسٹ-لیننسٹ) جیسے گروپ کر رہے ہیں۔
شمالی مغربی کنارے کے شہر تلکرم سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر محمود بدر، جہاں دو ملحقہ پناہ گزین کیمپ ایک سال سے زیادہ عرصے سے اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بامعنی تبدیلی کی بہت کم امید کے باوجود ووٹ دیں گے۔ انہوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ "چاہے امیدوار آزاد ہوں یا متعصب، اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور اس کا شہر پر کوئی اثر یا فائدہ نہیں ہوگا۔
" وہ (اسرائیلی) قبضہ ہی ہے جو تلکرم پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ (پولنگ) صرف بین الاقوامی میڈیا کو دکھائی جانے والی ایک تصویر ہوگی -- جیسے کہ ہمارے پاس انتخابات ہیں، ریاست یا آزادی ہے۔"فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے نابلس اور رام اللہ سمیت کئی شہروں میں صرف یطرفہ فہرست جمع کرائی گئی ہے، یعنی بغیر ووٹنگ وہ از خود جیت جائے گی۔
الیکشن کمیشن نے اے ایف پی کو بتایا کہ مغربی کنارے میں پولنگ اسٹیشن صبح 7:00 بجے (0400 GMT) سے شام 7:00 بجے تک کھلے رہیں گے، جب کہ دیر البلاح میں پولنگ شام 5:00 بجے بند ہو جائے گی۔
اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر رمیز الکباروف نے "قابل اعتماد عمل" کو منظم کرنے پر کمیشن کی تعریف کی۔ الکباروف نے ایک بیان میں کہا کہ "ہفتے کے انتخابات فلسطینیوں کے لیے ایک غیر معمولی چیلنجنگ دور میں اپنے جمہوری حقوق کا استعمال کرنے کے لیے ایک اہم موقع کی نمائندگی کرتے ہیں۔"
واضح رہے کہ غزہ، جو 2007 سے حماس کے کنٹرول میں ہے، 2006 کے قانون ساز انتخابات کے بعد پہلی بار ووٹ ڈالے گا جس میں اسلامی تحریک نے کامیابی حاصل کی تھی۔
قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی کے ماہر سیاسیات جمال الفادی نے اے ایف پی کو بتایا کہ عباس کی فلسطینی اتھارٹی صرف دیر البلاح میں "ایک تجربے کے طور پر (اپنی کامیابی یا ناکامی کے لیے) انتخابات کر رہی ہے، کیونکہ جنگ کے بعد کوئی رائے شماری نہیں ہوئی"۔
عباس، جو اب 90 سال کے ہیں اور 20 سال سے زیادہ عرصے سے دوبارہ منتخب ہوئے بغیر اقتدار میں رہے ہیں، اکثر قانون سازی اور صدارتی انتخابات کا وعدہ کرتے ہیں جو کبھی نہیں ہوئے ہیں۔
دیر البلاح کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ غزہ کی واحد جگہوں میں سے ایک ہے جہاں "آبادی زیادہ تر اپنی جگہ پر ہے اور بے گھر نہیں ہوئی"25 سالہ فرح شاتھ پہلی بار ووٹ ڈالنے کے لیے پرجوش تھیں۔ انہوں نے اے ایف پی کو بتایا، "اگرچہ یہ دنیا کے کسی بھی انتخابات کے برعکس ہے، لیکن یہ ہر چیز کے باوجود غزہ کی پٹی میں ہمارے مسلسل وجود کی تصدیق ہے۔
ترجمان فرید طعم اللہ نے اے ایف پی کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس نے سول سوسائٹی کی تنظیموں سے پولنگ عملہ بھرتی کیا ہے اور غزہ کے ووٹ کے لیے "پولنگ مراکز کو محفوظ بنانے کے لیے ایک نجی سیکیورٹی کمپنی" کی خدمات حاصل کی ہیں۔
لیکن غزہ میں کمیشن کے ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ "حماس پولیس نے دیر البلاح میں انتخابی عمل کو محفوظ بنانے پر اصرار کیا۔ذریعے نے مزید کہا کہ "پولنگ مراکز کے ارد گرد سویلین لباس میں غیر مسلح سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کرکے کیا جائے گا۔"