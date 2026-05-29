عیدالاضحیٰ کے پہلے روز غزہ میں اسرائیلی حملے، بچوں سمیت متعدد فلسطینی جاں بحق، نیتن یاہو نے غزہ پر مزید کنٹرول کا اعلان کردیا
اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں پانچ بچے اور ایک عمر رسیدہ شخص شامل تھے۔
Published : May 29, 2026 at 7:19 AM IST
غزہ سٹی: عیدالاضحیٰ کے مقدس موقع پر بھی غزہ کے مظلوم عوام اسرائیلی بمباری سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت متعدد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوگئے، جبکہ پورے غزہ میں سوگ اور غم کی فضا چھا گئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق غزہ سٹی میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں پانچ بچے اور ایک عمر رسیدہ شخص شامل تھے۔
زخمیوں کی تعداد 20 سے تجاوز کر گئی۔ حملوں کے بعد متاثرہ عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی اور امدادی کارکن ملبے سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے میں مصروف رہے۔ مہلوکین میں حماس کے ایک رکن عماد اسلام بھی شامل تھے۔ ان کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے شرکت کی۔ اہل خانہ نے کہا کہ اگرچہ وہ مسلسل اسرائیلی حملوں کے خطرات سے واقف تھے، لیکن ان کی ہلاکت کی خبر خاندان کے لیے شدید صدمے کا باعث بنی۔
حملوں میں زخمی ہونے والے محمد شواش نے اپنی اہلیہ کی لاش کے پاس روتے ہوئے کہا کہ انہوں نے محبت کی بنیاد پر شادی کی تھی اور آج اسرائیلی بمباری نے ان کی زندگی اجاڑ دی۔ ان کے جذباتی الفاظ نے غزہ میں جاری انسانی المیے کی سنگینی کو مزید نمایاں کر دیا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ پر اپنا کنٹرول مزید بڑھا رہا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی فوج اس وقت غزہ کی 60 فیصد اراضی پر قابض ہے اور آئندہ مرحلے میں اس تناسب کو 70 فیصد تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل ہر سمت سے حماس پر دباؤ بڑھا رہا ہے اور باقی ماندہ مزاحمتی قوتوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ حملوں میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے ایک اہم رہنما محمد عودہ بھی مارے گئے ہیں، جو چند ہفتے قبل اپنے پیش رو کی ہلاکت کے بعد اس عہدے پر فائز ہوئے تھے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران پورے غزہ میں کم از کم 16 فلسطینی جاں بحق اور 39 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد سے اب تک 922 فلسطینی جاں بحق اور 2,786 زخمی ہو چکے ہیں۔ عیدالاضحیٰ کے موقع پر جاری ان حملوں نے ایک بار پھر غزہ کے انسانی بحران کو عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے، جبکہ فلسطینی عوام جنگ، تباہی اور بے گھری کے سائے میں عید منانے پر مجبور ہیں۔