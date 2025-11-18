چارٹرڈ طیارے میں 153 فلسطینیوں کی جنوبی افریقہ آمد غزہ سے فلسطینیوں کو پاک کرنے کا واضح ایجنڈا
جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چارٹر پروازیں فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کے منصوبے کا حصہ ہیں۔
November 18, 2025
کیپ ٹاؤن، جنوبی افریقہ: 153 فلسطینیوں کو لے کر جوہانسبرگ پہنچنے والے طیارے کے پیچھے کون ہے؟ جنوبی افریقہ کی حکومت اس کی جانچ کر رہی ہے۔ اس بیچ جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نے اس پوری کارروائی کو غزہ کو فلسطینیوں سے جبراً خالی کرانے کا ناپاک منصوبہ قرار دیا ہے۔
جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نے طیارے کی آمد کو تنقید کا نشانہ بنایا جس میں 153 سے زائد فلسطینی ملک میں داخل ہوئے۔ انھوں نے کہا، یہ پورا معاملہ غزہ اور مغربی کنارے کو چارٹرڈ پروازوں کے نیٹ ورک کے ذریعے صاف کرنے کا "وسیع ایجنڈہ" ہے۔
تاہم وزیر خارجہ رونالڈ لامولا نے یہ نہیں بتایا کہ چارٹرڈ طیارے کا انتظام کس نے کیا تھا، لیکن ان کے تبصروں سے واضح اشارہ مل رہا ہے کہ وہ اسرائیل پر فلسطینی علاقوں سے لوگوں کو ہٹانے اور انہیں دوسرے ممالک بھیجنے کا الزام لگا رہے ہیں۔
لامولا نے کہا، "درحقیقت، ہم جنوبی افریقہ کی حکومت کے طور پر طیارے کی آمد اور طیارے میں سوار مسافروں کے ارد گرد کے حالات کے بارے میں مشکوک ہیں۔" انھوں نے مزید کہا، "ایسا لگتا ہے کہ یہ فلسطینیوں کو فلسطین سے دنیا کے بہت سے مختلف حصوں میں بھیجنے کے وسیع تر ایجنڈے کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ ایک واضح طور پر منظم آپریشن ہے کیونکہ انہیں نہ صرف جنوبی افریقہ بھیجا جا رہا ہے بلکہ ایسے دوسرے ممالک بھی ہیں جہاں ایسی پروازیں بھیجی گئی ہیں۔"
فلسطینی علاقوں میں شہری پالیسیوں کے نفاذ کے لیے ذمہ دار اسرائیلی اتھارٹی نے کہا کہ چارٹرڈ طیارے پر جنوبی افریقہ جانے والے فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی کو کسی تیسرے ملک کی طرف سے موصول ہونے کی منظوری ملنے کے بعد غزہ کی پٹی چھوڑ دی۔ اسرائیل نے تیسرے ملک کا نام نہیں لیا۔
جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے کہا کہ انٹیلی جنس سروسز کی جانب سے اس بات کی تحقیقات کی جائیں گی کہ فلسطینیوں کو لے کر جوہانسبرگ کے مرکزی او آر پر پہنچنے والے طیارے کے پیچھے کون تھا۔
وزیر خارجہ لامولا نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ مزید پروازیں ہمارے ملک آئیں کیونکہ یہ غزہ اور مغربی کنارے سے فلسطینیوں کو پاک کرنے کا واضح ایجنڈا ہے۔
جنوبی افریقی حکام نے کہا کہ، فلسطینی خاندانوں کے پاس جنوبی افریقہ جانے کے لیے صحیح دستاویزات یا اسرائیل سے نکلنے کے لیے مناسب دستاویزات نہیں تھیں۔ انہیں بالآخر امیگریشن حکام کی جانب سے طیارے سے اترنے سے روکنے کے بعد داخلے کی اجازت دی گئی اور جنوبی افریقی حکام کی جانب سے اس اقدام پر تقریباً 12 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے ٹرمک پر جہاز میں رکھا گیا جس پر حقوق گروپوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی۔
جنوبی افریقہ طویل عرصے سے فلسطینیوں کا حامی اور اسرائیل کا ناقد رہا ہے۔
لامولا کے تبصرے جنوبی افریقہ کے شہری گروپوں کی طرف سے لگائے گئے الزامات کے بعد سامنے آئے ہیں کہ یروشلم میں مقیم المجد نامی تنظیم نے چارٹر کو جنوبی افریقہ میں منظم کیا اور اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ گروپوں نے اسرائیلی تعلقات کے اپنے دعووں کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔
ایک اسرائیلی فوجی اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا کہ المجد نے غزہ سے جنوبی افریقہ تک تقریباً 150 فلسطینیوں کی نقل و حمل کا انتظام کیا اور ان کے لیے مناسب سفری دستاویزات حاصل کیں۔
ایک جنوبی افریقی این جی او نے کہا کہ گزشتہ ہفتے جوہانسبرگ پہنچنے والا چارٹرڈ طیارہ حالیہ ہفتوں میں اسرائیل سے آنے والا دوسرا طیارہ تھا۔ اس سے قبل 28 اکتوبر کو ایک طیارہ 170 سے زائد فلسطینیوں کو لے کر جنوبی افریقہ پہنچا تھا۔
واضح رہے، اسرائیلی حکومت نے اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ سے فلسطینیوں کے مستقل انخلاء کی تجویز کو منظور کیا ہے۔ ٹرمپ کی اس سابقہ تجویز میں فلسطینیوں کو دیگر ممالک میں بسانا اور واپسی کے تمام دروازے بند کرنا شامل تھا۔ ٹرمپ کے اس منصوبے کو عرب اور مسلم ممالک سمیت انسانی حقوق تنظیموں نے مسترد کرتے ہوئے اسے نسلی تطہیر کے مترادف قرار دیا تھا۔
حالانکہ ٹرمپ بعد میں اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹ گئے اور انھوں نے غزہ امن معاہدہ پیش کرتے ہوئے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے میں ثالثی کی۔ ٹرمپ کے امن معاہدے میں فلسطینیوں کو غزہ میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔
اسرائیل نے اس سال کے شروع میں جنوبی سوڈان کے ساتھ غزہ سے فلسطینیوں کو وہاں سے آباد کرنے کے امکان کے بارے میں بات چیت کی تھی تاکہ اس علاقے سے بڑے پیمانے پر ہجرت کو آسان بنانے کی وسیع تر اسرائیلی کوششوں کے حصے کے طور پر۔ اس نے دیگر افریقی حکومتوں کے ساتھ فلسطینیوں کے لیے آباد کاری کے منصوبے بھی شروع کیے ہیں۔
