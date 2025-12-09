کسی بھی حملے کی صورت میں پاکستان کا ردعمل زیادہ تیز اور شدید ہوگا، عاصم منیر
منیر نے خبردار کیا کہ کسی کو بھی ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
Published : December 9, 2025 at 5:06 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز (سی ڈی ایف) اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے لیکن خبردار کیا کہ کسی کو بھی اسلام آباد کی علاقائی سالمیت یا خودمختاری کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
ملک کے پہلے سی ڈی ایف کے طور پر منیر کی تقرری پر ان کے اعزاز میں جی ایچ کیو (ہیڈ کوارٹر) میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے کے بعد مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے منیر نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی جارحیت کا پاکستان کا جواب بہت تیز اور سخت ہوگا۔
پہلگام حملے کے جواب میں بھارت نے 7 مئی کو آپریشن سندھور شروع کیا جس میں پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے نے چار دن تک شدید جھڑپیں شروع کیں جو 10 مئی کو فوجی کارروائی روکنے کے معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی۔
منیر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ کسی کو بھی ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے یا اس کے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
پاکستان افغانستان کشیدگی کے حوالے سے منیر نے کہا کہ کابل میں افغان طالبان کی حکومت کو واضح پیغام بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ (افغان) طالبان کے پاس فتنہ الخوارج (ٹی ٹی پی) اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ گزشتہ سال حکومت نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو فتنہ الخوارج کے طور پر مطلع کیا جو کہ اسلامی تاریخ کے ایک ایسے گروہ کا حوالہ ہے جو تشدد میں ملوث تھا۔
فیلڈ مارشل منیر اس سے قبل بطور سی ڈی ایف خدمات انجام دے چکے ہیں۔ حکومت نے گزشتہ ہفتے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس میں منیر کو پانچ سالہ مدت کے لیے نئے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ وہ بطور آرمی چیف بھی خدمات سرانجام دیں گے۔ سی ڈی ایف کی تشکیل گزشتہ ماہ 27ویں آئینی ترمیم اور اس کے نتیجے میں پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیوی (ترمیمی) بل 2025 میں کی گئی تبدیلیوں کے بعد کی گئی تھی۔