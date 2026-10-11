پاکستان کے صدر نے خیبرپختونخوا میں ایمرجنسی کا اعلان کیا، عمران خان کی پارٹی کی قیادت والی حکومت برطرف
اس اعلان کے تحت وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی اور ایڈووکیٹ جنرل کو فوری طور پر اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا ہو گا۔
Published : October 11, 2026 at 6:05 PM IST
اسلام آباد: پاکستان نے اتوار کے روز شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کی سربراہی میں صوبائی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔
ایمرجنسی کے تحت، پاکستان کی وفاقی حکومت سیکیورٹی کے بحران یا آئینی ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں صوبے کے بڑے ایگزیکٹو اور قانون سازی کے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے۔
پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے آئین کے آرٹیکل 232(1) اور 234(1) کے تحت ہنگامی حالات کا اعلان کیا۔
صدارتی اعلامیے کے مطابق یہ قدم شمال مغربی صوبے میں بڑھتے ہوئے دہشت گردانہ حملوں اور آئینی نظام کی خرابی کے باعث اٹھایا گیا ہے۔ اس اعلان کے تحت وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی اور ایڈووکیٹ جنرل کو فوری طور پر اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا ہو گا۔
یہ اقدام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی قیادت میں جاری احتجاجی مارچ کے درمیان سامنے آیا ہے، جو عمران خان کی رہائی اور علاج تک رسائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ مارچ 4 اکتوبر کو لکی مروت سے شروع ہوا اور صوبے کے کئی اضلاع سے گزرا۔
خان کی پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) پارٹی نے ابتدائی طور پر مارچ کو اسلام آباد منتقل کرنے اور دھرنا دینے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن وفاقی حکومت نے کہا کہ وہ مظاہرین کو دارالحکومت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گی۔
اس سے قبل اتوار کو وفاقی کابینہ نے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس کے بعد ہنگامی حالت نافذ کرنے کی تجویز کی منظوری دی۔ اجلاس میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔