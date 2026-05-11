پاکستان: وزیر اعظم شہباز شریف کا ہر سال 10 مئی کو 'یومِ معرکہ حق' کے طور پر منانے کا اعلان
شہباز نے گزشتہ سال بھارت کے ساتھ کشیدگی کو تاریخی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پاکستانی مسلح افواج نےدشمن کو "مناسب جواب" دیا تھا۔
By PTI
Published : May 11, 2026 at 9:50 AM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو اعلان کیا کہ 10 مئی کو ہر سال 'یومِ معرکہ حق' کے طور پر منایا جائے گا۔ گزشتہ سال ہندوستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور چلایا گیا تھا۔ پاکستان اس آپریشن کے دوران ہندوستان کو معقول جواب دینے کا دعویٰ کرتا آیا ہے۔ پاکستان نے اس آپریشن کو معرکہ حق کا نام دیا تھا۔ 'معرکہ حق' کی پہلی سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستانی مسلح افواج نے دشمن کو "تاریخی اور مناسب جواب" دیا۔
پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں ہندوستان نے گزشتہ سال سات مئی کو آپریشن سندور کا آغاز کیا تھا، جس میں پاکستان اور پاک مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے نو ڈھانچوں پر فضائی حملے کیے گئے تھے، جس میں کم از کم 100 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ پہلگام حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں زیادہ تر سیاح تھے۔
پہلگام حملے کی جوابی کارروائی سے کشیدگی میں تیزی سے اضافہ ہوا، پاکستان نے جوابی حملے شروع کیے، حالانکہ ان میں سے بیشتر کو بھارتی فوج نے ناکام بنا دیا تھا۔ دونوں فریقین کے فوجی حکام کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کے بعد، 10 مئی 2025 کو فوجی کارروائیوں کو روکنے سے متعلق مفاہمت کے ساتھ کشیدگی کا خاتمہ ہوا۔
اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر ان کی تعریف کی۔ انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور چینی صدر شی جن پنگ کا تنازع کے دوران سفارتی اور سیاسی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔
ہندوستان کا موقف ہے کہ فوجی کارروائیوں کو روکنے کا معاہدہ براہ راست دونوں فریقوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے صدر زرداری نے کہا کہ اس جنگ نے ثابت کیا کہ پاکستانی مسلح افواج کس صلاحیت کی حامل ہیں جب ملک ان کے پیچھے کھڑا ہے۔
تقریب میں ایک منصوبہ بند فلائی پاسٹ خراب موسم کی وجہ سے آخری لمحات میں روک دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے آغاز پر آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والوں کے لیے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔
