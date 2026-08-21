پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو طبی معائنے کے بعد اسپتال سے واپس جیل منتقل کر دیا گیا
سپریم کورٹ کے حکم کے بعد عمران خان کو طبی معائنے کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔
Published : August 21, 2026 at 10:17 AM IST
اسلام آباد: پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جمعہ کی علی الصبح اڈیالہ جیل سے علاج کے لیے یہاں کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کے میڈیا ترجمان نے یہ اطلاع دی۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ خان کو آدھی رات کے بعد اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال لے جایا گیا اور جیل واپس جانے سے پہلے ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا۔
#WATCH | Islamabad | Former Pakistani Prime Minister Imran Khan was transferred from Rawalpindi's Adiala Jail to Shifa International Hospital in Islamabad in the early hours today under tight security protocols— ANI (@ANI) August 21, 2026
(Video source: Reuters) pic.twitter.com/MfhzlvDsZR
تارڑ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "ایک ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور ایک معالج سمیت مستند ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ان (عمران خان) کا تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں طبی طور پر فٹ قرار دیا۔"
تارڑ نے کہا کہ خان کی بہن عظمیٰ خان پورے معائنے اور علاج کے دوران موجود تھیں۔
عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی اور اہل خانہ نے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں علاج کے لیے اسپتال میں ہی رہنے دیا جائے۔
قبل ازیں، کابینہ کے ایک سینئر وزیر نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اگر کسی سرکاری سہولت میں مناسب دیکھ بھال دستیاب نہ ہو تو بیرون ملک علاج پر غور کر سکتی ہے۔
سابق وزیر اعظم کو اس ہفتے کے شروع میں سپریم کورٹ کے جاری کردہ احکامات کی تعمیل میں اسپتال لایا گیا تھا۔ انہیں پطرس بخاری روڈ کے راستے اسپتال لایا گیا اور گیٹ نمبر ایک سے داخل کرایا گیا۔
شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد کے سیکٹر ایچ 8 میں واقع ہے، جس میں کئی تعلیمی ادارے اور دیگر سرکاری دفاتر بھی ہیں۔
18 اگست کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ خان کو دو دن کے اندر شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد منتقل کیا جائے۔ یہ حکم عدالت میں پیش کی گئی میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ’لیول تھری پلس‘ کی پریشانی میں مبتلا ہیں۔
"لیول تھری پلس اضطراب" سے مراد انتہائی یا شدید اضطراب ہے جہاں یہ حالت روزمرہ کی سرگرمیوں پر حاوی ہوتی ہے، جسم پر بہت زیادہ جسمانی دباؤ ڈالتی ہے، اور واضح طور پر سوچنے کی صلاحیت کو کمزور کرتی ہے۔
عمران خان کے ترجمان بخاری نے کہا کہ 'سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کو اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا گیا ہے'۔
خان کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے، جو گیریژن سٹی کے مضافات میں واقع ایک حراستی مرکز ہے۔
عمران خان کو پانچ اگست 2023 کو بدعنوانی سمیت مختلف الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور تب سے وہ زیر حراست ہیں۔
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