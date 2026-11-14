پاکستان کے موسمیاتی وزیر مصدق مسعود ملک نئی دہلی میں ایس سی او تہذیبی مکالمے میں کریں گے شرکت
ہندوستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام دس رکن ممالک کو تہذیبی مکالمے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔
Published : November 14, 2026 at 9:00 PM IST
نئی دہلی: پاکستان کے موسمیاتی وزیر مصدق مسعود ملک بھارت کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق، ملک 20 سے 22 نومبر تک نئی دہلی میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن کی حیثیت سے بھارت نے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ پاکستان کے قومی ورثہ اور ثقافت کے وزیر اورنگزیب خان کھچی کو گزشتہ ماہ مدعو کیا گیا تھا۔
آپریشن سندور کے بعد کسی پاکستانی وزیر کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ اس سے قبل مئی 2023 میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایس سی او اجلاس میں شرکت کے لیے گوا کا دورہ کیا تھا۔
The Government of Pakistan has nominated Dr. Musadik Masood Malik, Federal Minister for Climate Change and Environmental Coordination, to represent Pakistan at the SCO Civilisational Dialogue to be held in New Delhi from 20 to 22 November 2026. The event will bring together representatives from SCO member states to exchange views on issues related to civilisational dialogue and cultural understanding: Ministry of Foreign Affairs - Pakistan— IANS (@ians_india) November 14, 2026
ہندوستان کی پہل پر پروگرام
ایس سی او تہذیبی مکالمہ فورم کا پہلا اجلاس اس ماہ کے آخر میں نئی دہلی میں منعقد ہوگا۔ یہ پہل ہندوستان کی طرف سے یوریشیا میں ثقافتی تبادلے اور لوگوں کے درمیان رابطوں کو فروغ دینے کے مقصد سے شروع کی گئی تھی۔
مزید برآں، ہندوستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام دس رکن ممالک کو تہذیبی مکالمے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہندوستان اس تقریب میں تمام رکن ممالک کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔
20 سے 22 نومبر تک نئی دہلی میں منعقد ہونے والے اس تہذیبی مکالمے میں رکن ممالک کے نمائندے مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان مکالمے اور باہمی روابط بڑھانے پر غور و فکر کریں گے۔
اس پروگرام کا اعلان وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے 20 اکتوبر کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں اس وقت کیا جب وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک تھے۔
Reuters: "Pakistan has nominated its climate minister, Musadik Masood Malik, to attend the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) civilizational dialogue in New Delhi later this month, a spokesperson for the country's foreign ministry said on Saturday, in what would be the first visit to India by a Pakistani minister in more than three years."— ANI (@ANI) November 14, 2026
شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی پاکستان کے پاس
پاکستان نے 2026-27 کی مدت کے لیے ایس سی او کے رکن ممالک کے سربراہان کی کونسل کی گردشی سربراہی سنبھال لی ہے، جو یکم ستمبر 2026 سے لاگو ہو گی۔ ایس سی او میں بھارت کے علاوہ پاکستان، چین، روس، ایران، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔
فی الحال پاکستان کے وزیر مصدق مسعود ملک کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ بات چیت کے لیے نہیں ہے۔ وہ اس تقریب میں صرف شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملک کے نمائندے کے طور پر شرکت کریں گے۔