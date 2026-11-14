ETV Bharat / international

پاکستان کے موسمیاتی وزیر مصدق مسعود ملک نئی دہلی میں ایس سی او تہذیبی مکالمے میں کریں گے شرکت

ہندوستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام دس رکن ممالک کو تہذیبی مکالمے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔

پاکستان کے موسمیاتی وزیر مصدق مسعود ملک
پاکستان کے موسمیاتی وزیر مصدق مسعود ملک (IMAGE SOURCE : X/@RadioPakistan)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 14, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: پاکستان کے موسمیاتی وزیر مصدق مسعود ملک بھارت کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق، ملک 20 سے 22 نومبر تک نئی دہلی میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کو شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن کی حیثیت سے بھارت نے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ پاکستان کے قومی ورثہ اور ثقافت کے وزیر اورنگزیب خان کھچی کو گزشتہ ماہ مدعو کیا گیا تھا۔

آپریشن سندور کے بعد کسی پاکستانی وزیر کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ اس سے قبل مئی 2023 میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایس سی او اجلاس میں شرکت کے لیے گوا کا دورہ کیا تھا۔

ہندوستان کی پہل پر پروگرام

ایس سی او تہذیبی مکالمہ فورم کا پہلا اجلاس اس ماہ کے آخر میں نئی ​​دہلی میں منعقد ہوگا۔ یہ پہل ہندوستان کی طرف سے یوریشیا میں ثقافتی تبادلے اور لوگوں کے درمیان رابطوں کو فروغ دینے کے مقصد سے شروع کی گئی تھی۔

مزید برآں، ہندوستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام دس رکن ممالک کو تہذیبی مکالمے میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہندوستان اس تقریب میں تمام رکن ممالک کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔

20 سے 22 نومبر تک نئی دہلی میں منعقد ہونے والے اس تہذیبی مکالمے میں رکن ممالک کے نمائندے مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان مکالمے اور باہمی روابط بڑھانے پر غور و فکر کریں گے۔

اس پروگرام کا اعلان وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے 20 اکتوبر کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں اس وقت کیا جب وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک تھے۔

شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی پاکستان کے پاس

پاکستان نے 2026-27 کی مدت کے لیے ایس سی او کے رکن ممالک کے سربراہان کی کونسل کی گردشی سربراہی سنبھال لی ہے، جو یکم ستمبر 2026 سے لاگو ہو گی۔ ایس سی او میں بھارت کے علاوہ پاکستان، چین، روس، ایران، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔

فی الحال پاکستان کے وزیر مصدق مسعود ملک کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ بات چیت کے لیے نہیں ہے۔ وہ اس تقریب میں صرف شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملک کے نمائندے کے طور پر شرکت کریں گے۔

TAGGED:

PAKISTAN CLIMATE MINISTER SCO MEET
MUSADIK MASOOD MALIK
SCO IN NEW DELHI
PAKISTAN ATTEND SCO MEET
مصدق مسعود ملک نئی دہلی میں

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.