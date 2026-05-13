پاکستان میں تدفین کا بحران: مہنگائی سے آخری رسومات کا خرچ غریبوں کی پہنچ سے باہر
ایک اندازے کے مطابق ایک جنازے پر کل اخراجات پاکستانی 40,000 روپے سے لے کر 45,000 روپے تک ہیں.
By ANI
Published : May 13, 2026 at 4:08 PM IST
راولپنڈی: پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جنازے اور تدفین کے اخراجات کو راولپنڈی کے بہت سے خاندانوں کی پہنچ سے باہر کر دیا ہے۔ ان حالات نے گہرے ہوتے انسانی بحران کا پردہ فاش کر دیا ہے جہاں اپنے پیاروں کو دفن کرنا بھی مالی طور پر بھاری ہو گیا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق، کم آمدنی والے گھرانے محض آخری رسومات ادا کرنے کے لیے تیزی سے قرضوں میں ڈوب رہے ہیں۔
ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق، کئی دہائیوں سے راولپنڈی کی مقامی کمیونٹیز نے ایک روایت کو برقرار رکھا تھا جس میں رضاکار خیراتی اور مذہبی خدمت کے طور پر مفت قبریں کھودا کرتے تھے۔ تاہم، یہ دیرینہ سماجی رواج تقریباً ختم ہو چکی ہے، جس کی جگہ تجارتی تدفین کے انتظامات اور قبرستان کے سخت ضابطوں نے لے لی ہے۔
شہر کے قبرستانوں میں بھی جگہ ختم ہو رہی ہے۔ کئی بڑے قبرستانوں نے مبینہ طور پر نوٹسز نصب کیے ہیں جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ تدفین کے لیے پلاٹ دستیاب نہیں ہے۔ اب خاندانوں کو قبر کی جگہ محفوظ کرنے، قبر کی کھدائی، اور پتھر کی خریداری کے لیے بھاری اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک جنازے پر کل اخراجات پاکستانی 40 ہزار روپے سے لے کر 45 ہزار روپے تک ہیں۔ اس کے علاوہ، میت کو غسل دینے کے لیے اب علیحدہ ادائیگی کرنا پرتی ہے۔
مہنگائی کا بوجھ جنازہ کے لیے ضروری سامان تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ کفن جس کی کبھی معمولی قیمت ہوا کرتی تھی اب 3,000 سے 4,000 پاکستانی روپے میں فروخت ہو رہے ہیں، جب کہ گلاب کا پانی، اگربتیاں، کافور اور پھولوں کی پنکھڑیوں جیسی اشیاء جنازے کے اخراجات میں مزید 2,000 روپے یا اس سے زیادہ کا اضافہ کر دیتی ہیں۔ غریب خاندان اکثر قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کم معیار کا ہلکا کفن کا کپڑا خریدنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ سٹیزنز ایکشن کمیٹی نے بگڑتی ہوئی صورتحال پر تنقید کرتے ہوئے پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ شادیوں اور تقریبات پر بے جا اخراجات کرنے کے بجائے کچھ پیسوں سے تدفین کے اخراجات سے دوچار غمزدہ خاندانوں کی مدد کریں۔
مستقل قبروں کے اخراجات بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ اینٹوں اور سیمنٹ کے سادہ ڈھانچے کی قیمت اب تقریباً 15,000 پاکستانی روپے ہے، جب کہ سنگ مرمر کی قبریں ڈیزائن اور مٹیریل کی کوالٹی کے لحاظ سے 30,000 پاکستانی روپے تک بن رہی ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ کچھ قبرستان کے کارکن ادائیگیوں کے بدلے پرانی قبروں کو ہٹاتے ہیں یا پھر سے ترک شدہ تدفین کے مقامات کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں، جس سے شہر میں قبرستان کے انتظام پر اخلاقی خدشات پیدا ہو رہے ہیں، جیسا کہ کیا۔
