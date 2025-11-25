پاکستان کی افغانستان میں بمباری، نو بچوں سمیت دس افراد ہلاک
افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغانستان میں پاکستانی حملوں میں 10 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوگئے۔
کابل، افغانستان: افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کو کہا کہ پیر کی رات افغانستان میں پاکستانی بمباری میں نو بچے اور ایک بالغ شخص ہلاک ہو گئے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں ترجمان نے کہا کہ "گزشتہ رات 12 بجے کے قریب صوبہ خوست کے ضلع گوربز کے علاقے مغلگئی میں پاکستانی غاصب افواج نے ایک مقامی شہری ولایت خان ولد قاضی میر کے گھر پر بمباری کی جس کے نتیجے میں 9 بچے (5 لڑکے اور 4 لڑکیاں) شہید ہو گئے"۔
ترجمان نے مراسلہ میں کہا ہے کہ گزشتہ رات 12 بجے کے قریب پاکستانی غاصب افواج نے صوبہ خوست ضلع گوربز کے علاقے مغلگئی میں مقامی شہری ولایت خان ولد قاضی میر کے گھر پر بمباری کی۔ جس کے نتیجے میں نو بچے جاں بحق ہوگئے۔
گزشتہ رات تقریباً ۱۲ بجے، صوبہ خوست کی ضلع گربزو کے علاقے مغلګۍ میں پاکستانی جارح افواج نے ایک مقامی شہری، ولایت خان ولد قاضی میر کے گھر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں ۹ بچے (۵ لڑکے اور ۴ لڑکیاں) اور ایک خاتون شہید ہو گئے اور اس کا گھر تباہ ہو گیا۔— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 25, 2025
افغانستان میں سابق امریکی سفیر کا سفارت کاری پر زور
اس کے بعد کی ایک پوسٹ میں ترجمان نے بتایا کہ ایک خاتون کو ہلاک اور اس کا گھر تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کنڑ اور پکتیکا میں بھی فضائی حملے ہوئے، جس میں چار شہری زخمی ہوئے۔ افغانستان میں سابق امریکی سفیر، زلمے خلیل زاد نے حقیقی سفارت کاری پر زور دیا اور کہا کہ ترکی کا ایک وفد اسلام آباد اور کابل کا دورہ کرے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے پر زور دیا جا سکے تاکہ ان علاقوں کو سلامتی کو خطرہ کے لیے استعمال کرنے سے روکا جا سکے۔
"اپنی محبتوں کو کھونے والوں سے میری تعزیت"
خاص طور پر، انہوں نے اس اقدام کی تعریف کی اور کہا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں انقرہ میں ایک آپریشنل یا نگرانی کا دفتر قائم ہو سکتا ہے، جس کا عملہ ترکی، قطر، افغانستان اور پاکستان کے حکام پر مشتمل ہوگا۔ خلیل زاد نے ایکس پر لکھا، "آج رات افغانستان کے خوست، کنڑ اور پکتیکا صوبوں میں کئی پاکستانی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق خوست کے علاقے مغلگئی میں نو بچے اور ایک خاتون ہلاک ہوئے۔ کنڑ اور پکتیکا میں ابتدائی رپورٹس میں چار شہری زخمی ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ میں ان حملوں کی مذمت کرتا ہوں۔ اپنی محبتوں کو کھونے والوں سے میری تعزیت ہے۔"
Last night at around 12 o’clock in the Gorbuz district of Khost province, in the Mughalgai area, the Pakistani invading forces bombed the house of a local civilian resident, Waliat Khan, son of Qazi Mir. As a result, nine children (five boys and four girls)— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 25, 2025
عام شہریوں کو مارنا مسائل کا حل نہیں
عام شہریوں کو مارنا اور مکمل جنگ کا خطرہ مول لینا افغانستان اور پاکستان کے درمیان مسائل کا حل نہیں ہے۔ صبر اور حقیقت پسندانہ سفارتکاری ایک بہتر آپشن ہے۔" ایسی اطلاعات ہیں کہ ترکی کا ایک اعلیٰ وفد جلد ہی اسلام آباد اور ممکنہ طور پر کابل کا دورہ کرے گا، تاکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدے پر زور دیا جا سکے تاکہ گروپوں یا افراد کو ایک دوسرے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکا جا سکے۔
پاکستانی سفارت کار کی سینئر افغان گورنر سے ملاقات
اس معاہدے میں انقرہ میں ایک آپریشنل یا مانیٹرنگ آفس کا قیام بھی شامل ہو سکتا ہے، جس میں ترکی، قطر، افغانستان کے نمائندے اور #پاکستانی حکام اس کام کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ مرکز نہ صرف نگرانی کرے گا بلکہ خلاف ورزی کے کسی بھی الزام یا رپورٹ پر بھی توجہ دے گا۔ میں اس اقدام کو سراہتا ہوں اور افغانستان اور پاکستان دونوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ اس اقدام میں تعاون کریں۔ ڈان کی خبر کے مطابق، اس سے قبل، ایک پاکستانی سفارت کار نے جلال آباد میں ایک سینئر افغان گورنر سے ملاقات کی، جو خطے میں بڑھتے ہوئے سکیورٹی خدشات کے درمیان مہینوں میں دونوں فریقوں کے درمیان پہلی اعلیٰ سطحی بات چیت تھی۔