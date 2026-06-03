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بلوچستان میں سکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، 17 مشتبہ دہشت گرد ہلاک

آئی ایس پی آر کے مطابق مستونگ، نوشکی، ژہری، خضدار اور کیچ اضلاع میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائیاں کی گئیں۔

بلوچستان میں سکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، 17 مشتبہ دہشت گرد ہلاک
بلوچستان میں سکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، 17 مشتبہ دہشت گرد ہلاک (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 3, 2026 at 9:50 AM IST

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کراچی : پاکستان کی سکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں انٹیلی جنس بنیادوں پر کارروائیاں کرتے ہوئے کم از کم 17 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق یہ کارروائیاں گزشتہ ہفتے کوئٹہ میں شٹل ٹرین پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد کی گئیں، جس میں 16 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ حملے میں سکیورٹی فورسز کے تین اہلکار بھی جان سے گئے تھے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق مستونگ، نوشکی، ژہری، خضدار اور کیچ اضلاع میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائیاں کی گئیں۔ بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 17 افراد مارے گئے۔

فوج کا کہنا ہے کہ کارروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور تیار شدہ دیسی بم (آئی ای ڈیز) بھی برآمد کیے گئے۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد خطے میں متعدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔

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آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہیں تاکہ باقی ماندہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جا سکے اور خطے میں امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔

TAGGED:

PAKISTANI SECURITY FORCES
BALOCHISTAN
بلوچستان
دہشت گرد ہلاک
KILL 17 TERRORISTS IN BALOCHISTAN

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