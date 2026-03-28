پاکستانی وزیر اعظم کی ایرانی صدر پیزشکیان سے گفتگو، ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت
شریف نے پاکستان کی جانب سے ایران پر اسرائیل کے مسلسل حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کیا۔
Published : March 28, 2026 at 10:33 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کے روز ایرانی صدر مسعود پیزشکیان سے فون پر بات کی اور مغربی ایشیا میں جاری تنازعات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے تہران پر اسرائیل کے مسلسل حملوں کی مذمت کی۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ "ایک گھنٹے سے زائد تک جاری رہنے والی تفصیلی بات چیت کے دوران، دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری تنازع اور امن کی کوششوں پر وسیع تبادلہ خیال کیا۔"
نواز شریف نے ایرانی صدر کو اپنی، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے کی جانے والی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے امریکا، خلیجی ممالک اور اسلامی ممالک سے بات چیت کر رہا ہے۔
وزیراعظم نواز شریف نے ایرانی صدر کو امن اقدام کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت سے آگاہ کیا اور امید ظاہر کی کہ تنازعات کے خاتمے کے لیے اجتماعی طور پر کوئی قابل عمل راستہ تلاش کیا جائے گا۔
شریف نے پاکستان کی جانب سے ایران پر اسرائیل کے مسلسل حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کیا، جس میں شہری انفراسٹرکچر پر حالیہ حملے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں ایران کے بہادر عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا اور 1,900 سے زائد جانوں کے ضاع پر تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
ایرانی صدر نے وزیراعظم نواز شریف کی سفارتی کوششوں کو سراہا اور ایران کے خلاف اسرائیل کے جاری حملوں کے بارے میں اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ پیزشکیان نے بات چیت اور ثالثی کی سہولت کے لیے اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔