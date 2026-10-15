اسرائیل نے پاکستانی پائلٹس اور کیبن کریو پر پابندی عائد کر دی
یہ پابندیاں 30 ستمبر کو ہائی جیکنگ کے واقعے کے بعد لگائی گئی ہیں۔
Published : October 15, 2026 at 3:20 PM IST
یروشلم: میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات سے اسرائیل جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کے بعد نئی پابندیوں کے تحت پاکستانی پائلٹس اور کیبن کریو کو اسرائیلی فضائی حدود میں آنے والی پروازوں پر کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔
متحدہ عرب امارات سے اسرائیل جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی سازش کو ناکام بناتے ہوئے بھارتی کپتان سمیت مچھر زخمی ہو گئے تھے۔
اسرائیل کے پبلک براڈکاسٹر کان کے مطابق، وزارت ٹرانسپورٹیشن کے ایوی ایشن سیکیورٹی آپریشن سینٹر نے ہائی جیکنگ کی کوشش کے بعد نئی اور اپ ڈیٹ ہدایات جاری کی ہیں۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے این 12 کے مطابق وزارت نے یکم اکتوبر کو غیر ملکی ایئرلائنز کو ان پابندیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔
یہ پابندیاں 30 ستمبر کو ہائی جیکنگ کے واقعے کے بعد لگائی گئیں ہیں۔اس دوران دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کو سعودی عرب کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ اس کے عمانی شریک پائلٹ نے کیپٹن مچھر پر حملہ کیا اور طیارے کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی اور طیارے کو اسرائیل کے بین گوریون ایئرپورٹ سے ٹکرانے کی کوشش کی۔
نئی ہدایات کے مطابق اسرائیلی فضائی حدود میں پروازیں چلانے والے پائلٹس اور کیبن کریو کے پاس ایسے ممالک کی شہریت یا دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے جن کے اسرائیل کے ساتھ سرکاری سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ ہاریٹز اخبار کی رپورٹ کے مطابق ان پابندیوں میں پاکستان، ایران، عمان، سعودی عرب، الجزائر اور تیونس سمیت دو درجن سے زائد ممالک کے شہری اور ان ممالک کی دوہری شہریت رکھنے والے افراد شامل ہیں۔
فرانسیسی تحقیقاتی ویب سائٹ میڈیاپارٹ اور ایوی ایشن بلاگز لائیو اینڈ لیٹس فلائی کے مطابق ان پابندیوں نے ایئر فرانس کو عملے کے اسائنمنٹس کو ایڈجسٹ کرنے پر مجبور کیا ہے جب کہ یونائیٹڈ ایئرلائن نے ملازمین کو بھی اس پالیسی سے آگاہ کر دیا ہے۔
میڈیاپارٹ نے رپورٹ کیا کہ ایئر فرانس نے اپنے پائلٹوں اور کیبن کریو کو ایک داخلی میمو بھیجا ہے جس میں انہیں پابندیوں اور عدم تعمیل پر ممکنہ جرمانے کی وارننگ دی گئی ہے۔ لائیو اینڈ لیٹس فلائی نے اطلاع دی ہے کہ یونائیٹڈ ایئر لائنز نے پالیسی سے متاثر پائلٹس اور فلائٹ اٹینڈنٹ سے کہا ہے کہ وہ ضروری تبدیلیوں کے لیے اپنے شیڈولنگ ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔
ہاریٹز کے مطابق، ایئر لائن نے پابندیوں کے جواب میں اپنے عملے کی اسائنمنٹس کو تبدیل کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہائی جیکنگ کی کوشش کے واقعے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے غیر ملکی سول ایوی ایشن کے لیے حفاظتی طریقہ کار کا جائزہ لینے کا حکم دیا تھا۔ 30 ستمبر کو ہائی جیکنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے ہندوستانی پائلٹ مچھر متحدہ عرب امارات کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
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