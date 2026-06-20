پاکستانی وزیر محسن نقوی ایران پہنچ گئے، ابتدائی امن معاہدے پر دستخط کے بعد یہ پہلا اعلیٰ سطح کا دورہ
خیال کیا جا رہا ہے کہ محسن نقوی امریکہ اور ایران کے درمیان آئندہ تکنیکی سطح کے مذاکرات پر بات کریں گے۔
Published : June 20, 2026 at 10:48 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہفتے کو ایران پہنچ گئے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مغربی ایشیا میں امن کی بحالی کے لیے طے پانے والے معاہدے پر دستخط کے بعد سے کسی سینیئر پاکستانی اہلکار کا ایران کا یہ پہلا دورہ ہے۔ جیو نیوز کی خبر کے مطابق، نقوی ہفتے کے روز ایرانی شہر مشہد پہنچے، لیکن مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔
بعد ازاں ایرانی میڈیا نے اطلاع دی کہ نقوی سینئر ایرانی حکام سے بات چیت کے لیے دارالحکومت تہران جا رہے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی آئی آر این اے کے مطابق، نقوی اپنے دورے کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کی نگرانی کریں گے۔
اس ہفتے، امریکہ اور ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور مغربی ایشیا میں امن کی بحالی کے مقصد سے مذاکرات کے 60 روزہ عمل کا آغاز کرنے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان، جس نے ان مذاکرات میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، ضامن کے طور پر معاہدے پر دستخط کرنے والا بھی ہے۔
نقوی کے اسلام آباد کے دورے کے بارے میں کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ وہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات پر بات کریں گے۔ یہ مذاکرات 19 جون کو شروع ہونے والے تھے لیکن ملتوی کر دیے گئے۔
ایکسیوز نے ہفتے کے روز اطلاع دی کہ وائٹ ہاؤس کے ایلچی اسٹیو وِٹکوف سوئٹزرلینڈ کا سفر کر رہے ہیں۔ ایم او یو پر دستخط کے بعد مذاکرات کا پہلا دور وہاں متوقع ہے جس میں ایران کے جوہری ذخیرے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ رپورٹ میں ایک نامعلوم ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی سوئٹزرلینڈ کے دورے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔
نقوی جو پاکستان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے قریبی سمجھے جاتے ہیں نے مفاہمت نامے پر دستخط کرنے سے پہلے ایران کے کم از کم تین اسٹریٹجک دورے کیے تھے۔ ان دوروں کا مقصد سفارتی فاصلے کم کرنا اور امریکہ کے ساتھ اختلافات کو دور کرنا تھا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وہ اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر سے بھی باقاعدگی سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔
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