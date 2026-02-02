پاکستان: 48 گھنٹوں میں 177 بلوچ عسکریت پسند ہلاک
Published : February 2, 2026 at 5:15 PM IST
کوئٹہ، پاکستان: افغانستان کی سرحد سے ملحقہ جنوب مغربی علاقے میں شورش زدہ علاقوں میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے راتوں رات تقریباً دو درجن عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ ان ہلاکتوں سے گزشتہ 48 گھنٹوں میں عسکریت پسندوں کی ہلاکتوں کی تعداد 177 تک پہنچ گئی ہے۔ حکام نے پیر کو جانکاری دی کہ سیکیورٹی فورسز کی یہ کارروائی باغیوں کے مربوط حملوں کی ایک لہر کے بعد کی جا رہی ہے جس میں کم از کم 33 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔
فوج کی حمایت سے پولیس ہفتے کے اوائل سے کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کے ارکان کے خلاف کئی علاقوں میں یہ چھاپے مار رہی ہے، جب کہ چھوٹے گروپوں میں تقریباً 200 عسکریت پسندوں کی جانب سے صوبے بھر میں پولیس اسٹیشنوں، شہریوں کے گھروں اور سیکیورٹی تنصیبات پر بیک وقت خودکش بم حملے اور فائرنگ کی گئی ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں عسکریت پسندوں کی ہلاکتوں کا پیمانہ گزشتہ کئی دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے۔
ہفتے کے آخر میں بی ایل اے کی طرف سے کیے گئے حملوں میں کم از کم 18 عام شہری اور سیکیورٹی فورسز کے 15 ارکان ہلاک ہوئے تھے۔ ان حملوں کی پاکستان بھر کے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی، جن میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیرقیادت پارٹی کے اراکین بھی شامل ہیں۔
پیر کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک بیان میں مزید 22 باغیوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کی۔ انہوں نے ہلاک ہونے والوں کو ’’ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گرد‘‘ قرار دیا۔ تاہم، انھوں نے اس الزام سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، اور نئی دہلی کی طرف سے کوئی فوری ردعمل سامنے نہیں آیا۔
پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، بلوچستان ملک کا سب سے کم آبادی والا صوبہ ہے۔ اس کا زیادہ جو زیادہ تر حصہ بلند پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک کی نسلی بلوچ اقلیت کا بھی ایک مرکز ہے۔ بلوچ اراکین کا الزام ہے کہ انہیں مرکزی حکومت کی جانب سے امتیازی سلوک اور استحصال کا سامنا ہے۔ اس نے آزادی کا مطالبہ کرنے والی علیحدگی پسند شورش کو ہوا دی ہے۔ صوبے میں اسلامی عسکریت پسند بھی سرگرم ہیں۔
اگرچہ حکام نے کہا کہ پیر کو صوبے میں معمول کی صورتحال بڑی حد تک واپس آگئی ہے، تاہم بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں کے درمیان ٹرین سروس مسلسل تیسرے دن بھی معطل رہی۔ صوبائی حکام نے سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے حملوں کے بعد ٹرین سروس معطل کر دی تھی اور یہ معطلی بدستور برقرار ہے۔
مارچ میں، کم از کم 31 افراد اس وقت مارے گئے جب بی ایل اے کے عسکریت پسندوں نے بلوچستان میں سیکڑوں افراد کو لے جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملہ کر دیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے امدادی کارروائی شروع کرنے سے قبل مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اس میں تمام 33 حملہ آور مارے گئے، اور مسافروں کو رہا کر دیا گیا۔
بی ایل اے پر پاکستان میں پابندی عائد ہے۔ اس نے حالیہ برسوں میں متعدد حملے کیے ہیں، جن میں اکثر سیکیورٹی فورسز، چینی مفادات اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ گروپ پاکستانی طالبان کی حمایت سے کام کر رہا ہے، جسے تحریک طالبان پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو افغانستان کے طالبان حکمرانوں کے ساتھ منسلک ہے۔
