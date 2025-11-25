دوطرفہ کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستانی سفارت کار اور افغان گورنر کی ملاقات
اس ملاقات میں پاکستان کے سکیورٹی خدشات، دونوں ملکوں کے مشترکہ اقدار اور باہمی مفادات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
By ANI
Published : November 25, 2025 at 7:33 AM IST
اسلام آباد (پاکستان): افغانستان اور پاکستان کے بیچ بڑھتی ہوئے سکیورٹی خدشات کے درمیان ایک پاکستانی سفارت کار نے افغانستان کے جلال آباد میں ایک سینئر افغان گورنر سے ملاقات کی۔ سات نومبر کو کابل مذاکرات ناکام ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ ہے۔ یہ ملاقات پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملے کے چند گھنٹے بعد ہوئی جس میں تین سکیورٹی اہلکار اور تین حملہ آور ہلاک ہو گئے۔
تفصیلات کے مطابق جلال آباد میں پاکستان کے قونصل جنرل شفقت اللہ خان نے ننگرہار کے گورنر ملا محمد نعیم اخوند سے ملاقات کی اور باہمی مسائل پر بات چیت کی۔ ملا محمد نعیم اخوند طالبان کے ایک سینئر رہنما اور طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوندزادہ کے قریبی ساتھی ہیں۔ ڈان اخبار کے مطابق، حالیہ مہینوں میں دونوں حکام کے درمیان یہ پہلی معروف براہ راست مصروفیت تھی۔
ملا محمد نعیم طالبان کے پرانے لیڈروں میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ سنہ 1996 سے سنہ 2001 تک طالبان کی پہلی حکومت کے دوران سرحدوں اور قبائلی امور کے نائب وزیر، نیز شہری ہوا بازی کے نائب وزیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔
انہوں نے امریکی اور نیٹو افواج کے خلاف 20 سالہ جنگ کے دوران طالبان کے ملٹری کمیشن میں بھی کلیدی کردار ادا کیا اور جنوبی صوبہ ہلمند میں فوجی کارروائیوں کی قیادت کی۔ ڈان کے مطابق اخوند مرحوم طالبان سربراہ ملا اختر منصور کے قریبی ساتھی تھے اور انہیں موجودہ وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے۔
افغانستان کی سرکاری باختر نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ "امارت اسلامیہ کا موقف خطے، پڑوسی ممالک اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات، تعاون اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے تعمیری سوچ پر مبنی ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ کوششیں جاری ہیں۔"
مزید پڑھیں: پاکستان میں نیم فوجی ہیڈ دستوں کے کوارٹر کے قریب خودکش حملہ، تین اہلکار اور تین حملہ آور ہلاک
پاکستان کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ پاکستانی حدود میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی افغان سرزمین استعمال کی جا رہی ہے۔ افغان طالبان اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، "ننگرہار کے گورنر نے افغان عوام کی خیر سگالی، بھائی چارے اور تاریخی رشتہ داری کو نوٹ کیا اور واضح کیا کہ مثبت تعلقات کی بنیاد باہمی احترام، افہام و تفہیم اور منظم ہم آہنگی کی موجودگی میں مضبوط رہ سکتی ہے۔"
ملاقات سے واقف ذرائع نے بتایا کہ اخوند نے پاکستانی سفارت کار کو بتایا کہ انہوں نے پہلے ہی "دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں کی ہیں۔" سفارت کار نے بدلے میں موجودہ سکیورٹی مسائل پر پاکستان کے موقف کی وضاحت کی، اور دونوں فریقوں نے دو طرفہ تعلقات کو دوبارہ پٹری پر لانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
یہ بھی پڑھیں: پاکستان فیکٹری دھماکہ: مرنے والوں کی تعداد 20 ہو گئی، فیکٹری مالک گرفتار، دیگر کی تلاش جاری
بختار نے اطلاع دی کہ "میٹنگ میں نسل، زبان، مذہب، ثقافت اور دیگر مشترکہ اقدار پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور خطے کی موجودہ صورت حال اور اچھی ہمسائیگی کی روایت پر مبنی لوگوں کی روزمرہ کی سہولیات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔"
اجلاس میں ننگرہار کے ڈپٹی گورنر مولوی عزیز اللہ مصطفی، خارجہ امور کے ڈائریکٹر مولوی جان محمد انقلاب، صوبائی ترجمان قاری احسان اللہ عثمانی اور کئی دیگر حکام نے شرکت کی۔
مزید پڑھیں: افغانستان پاکستان مذاکرات ناکام، استنبول میں بات چیت کا تیسرا دور بھی فلاپ