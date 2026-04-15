عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی وفد ایران پہنچ گیا، عباس اراقچی نے کیا استقبال
عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی وفد امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تہران پہنچ گیا۔
Published : April 15, 2026 at 10:08 PM IST
تہران: پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد بدھ کے روز ایران پہنچ گیا، جس کا مقصد تہران اور واشنگٹن کے درمیان نئے سرے سے مذاکرات کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔
یہ دورہ امریکہ اور ایران کے تعطل کو دوبارہ شروع کرنے اور حالیہ کشیدگی کے بعد کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کے درمیان ہوا ہے۔ یہ پیش رفت اسلام آباد کو ایک ممکنہ ثالث کے طور پر رکھتی ہے، اور امید ہے کہ بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے اور دونوں فریقوں کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے طریقے تلاش کرنے پر توجہ دی جائے گی۔
ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق عاصم منیر کی قیادت میں وفد امریکہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا اور امید کرتا ہے کہ مذاکرات کے اگلے مرحلے میں سہولت فراہم کی جائے گی۔
اطلاعات کے مطابق، مذاکرات کا دوسرا دور آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، جو مذاکرات کے مقام کے طور پر پاکستان کی پوزیشن میں تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے۔ یہ اقدام شہباز شریف کی ایک بڑی تزویراتی کوشش کی نمائندگی کرتا ہے، جو امریکہ اور ایران کے درمیان چیف ثالث کے طور پر ابھرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔
ان پیش رفت کے باوجود ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی حیثیت کے بارے میں سوالات برقرار ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں ایک سینئر امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ واشنگٹن نے باضابطہ طور پر جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی ظاہر نہیں کی ہے، حالانکہ پس پردہ بات چیت جاری ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ پاکستان میں چند دنوں میں مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، جس سے سفارتی سرگرمیوں کی امید بڑھ گئی ہے۔ تاہم، باضابطہ معاہدے کی عدم موجودگی صورتحال کی موجودہ نازک حالت کو واضح کرتی ہے۔
عاصم منیر کا دورہ متحارب قوتوں کے درمیان پاکستان کے بڑھتے ہوئے سفارتی کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ تناؤ بدستور جاری ہے، اور ان ملاقاتوں کے نتائج اس بات کا تعین کرنے میں اہم ہو سکتے ہیں کہ آیا خطہ نئے سرے سے مذاکرات کی طرف بڑھے گا یا مزید تصادم کی طرف۔ جیسے جیسے مذاکرات کے اگلے دور کی تیاریاں تیز ہوتی جائیں گی، تمام نظریں اسلام آباد کی اختلافات کو حل کرنے اور دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی صلاحیت پر ہوں گی۔