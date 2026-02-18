پاکستانی عدالت نے عمران خان کو اگلی سماعت میں ہر حال میں پیش کرنے کا حکم دیا
پاکستان کے حالات ابتر ہیں۔ سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
By IANS
Published : February 18, 2026 at 1:06 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے متعدد رپورٹس سامنے آرہی ہیں۔ عمران خان جیل میں ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں طبی امداد کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف حکومت کا دعویٰ ہے کہ انتظامیہ ان کا علاج کروا رہی ہے۔ خان کی بینائی خراب ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ سابق بین الاقوامی کھلاڑیوں نے بھی ان کی آنکھوں کے علاج پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
تازہ ترین معلومات کے مطابق، پاکستان کی ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے استغاثہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اگلی سماعت میں سابق وزیراعظم عمران خان کی پیشی کو یقینی بنائے، چاہے وہ ذاتی طور پر پیش ہوں یا انھیں آن لائن جوڑا جائے۔ مزید برآں، مقامی میڈیا نے بدھ کو اطلاع دی کہ عدالت نے سابق وزیر محسن شاہنواز رانجھا کے قتل کی مبینہ کوشش سے متعلق سمیت پانچ مقدمات میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کر دی ہے۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے پولیس کو ان مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی کو گرفتار کرنے سے روک دیا اور ایک متعلقہ کیس میں بشریٰ بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں بھی توسیع کر دی۔ ڈان کے مطابق عدالت نے کیس کی سماعت بدھ تک ملتوی کر دی۔ کارروائی کے دوران عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں کی نمائندگی ان کے وکیل نے کی۔ تاہم عدالت کی ہدایات کے باوجود سابق وزیراعظم کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ نتیجتاً ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی عدم موجودگی میں بریت کی درخواست پر دلائل پیش نہ ہو سکے۔
حالات کے پیش نظر عدالت نے ہدایت کی کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی کو آئندہ سماعت میں ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے۔ عمران خان کے خلاف مقدمات نو مئی کے واقعات سے متعلق ہیں، ان میں قتل کی کوشش، جعلی رسیدیں جمع کرانے اور دیگر مبینہ جرائم شامل ہیں۔ مزید برآں بشریٰ بی بی کے خلاف جعلی رسیدیں جمع کرانے کے الزام میں الگ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
ایک متعلقہ کیس میں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عامر ضیاء نے 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق ایک مقدمے میں بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ دریں اثناء انسداد دہشت گردی عدالت (اے ٹی سی) کے جج طاہر عباس سپرا نے سنگجانی جلسہ کیس میں پی ٹی آئی کے ملزمان کی عدم حاضری کے باعث چارج شیٹ کی کارروائی ملتوی کر دی۔
