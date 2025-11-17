پاک فوج کی شمالی وزیرستان میں مسجد پر بمباری، 'عبادت گاہیں، گھر، اسکول، گاؤں، کچھ بھی محفوظ نہیں'
پشتون تحفظ موومنٹ نے تحصیل ڈومیل سپارکہ کے گاؤں جلی بنون میں واقع مسجد پر پاکستانی فوج کے حملے کی مذمت کی ہے۔
Published : November 17, 2025 at 3:22 PM IST
خیبرپختونخوا: پشتون تحفظ موومنٹ (پی ٹی ایم) ہالینڈ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، شمالی وزیرستان کی تحصیل ڈومیل سپارکہ کے گاؤں بنون میں ایک مسجد پر پاکستانی فوج کی جانب سے عصر کی نماز کے دوران مبینہ طور پر بمباری سے دو پشتون شہری زخمی ہوگئے۔
اس حملے نے بڑے پیمانے پر غم و غصے کو جنم دیا اور مبینہ طور پر رہائشیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا، کیونکہ علاقے میں مواصلاتی لائنیں اکثر منقطع رہتی ہیں۔ پی ٹی ایم ہالینڈ نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مذہبی تقدس اور انسانی وقار پر براہ راست حملہ قرار دیا۔
گروپ نے اسے کئی دہائیوں کے پاکستانی جبر کی ایک نئی مثال قرار دیا اور الزام لگایا کہ پشتون علاقوں کو بار بار جنگ کے لیے امتحانی میدان بنا دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عبادت گاہیں، گھر، اسکول، گاؤں، کچھ بھی محفوظ نہیں چھوڑا گیا ہے۔ ریاست سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ واضح کرے کہ مسجد پر کس قانون، کس جنگ اور کس انسانی بنیادوں پر بمباری کی گئی۔
تنظیم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ حملہ پشتون برادریوں کے خلاف نظامی تشدد کے نمونے کی عکاسی کرتا ہے۔ تنظیم نے خبردار کیا کہ جاری عسکریت پسندی نے رہائشیوں کو روزانہ خوف اور تنہائی میں رہنے کو چھوڑ دیا ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ – ریاستہائے متحدہ (PTM-US) نے پاکستان کے پشتون علاقوں میں طویل عرصے سے جاری زیادتیوں پر عالمی توجہ مبذول کرنے کے لیے ایک بڑے سفارتی اقدام کا اعلان کیا ہے۔
پی ٹی ایم۔ یو ایس کے مطابق سین اینٹونیو، ٹیکساس جرگا ڈکلریشن، باضابطہ طور پر امریکی کانگریس، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کو پیش کیا جائے گا۔ گروپ نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد پشتون عوام کے خلاف جاری جبر، من مانی گرفتاریوں اور جنگی پالیسیوں کو بے نقاب کرنا ہے۔
اسے ایک تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے، پی ٹی ایم۔ یو ایس نے اس مہم کو "زخمی قوم کی آواز" اور "انصاف کا مطالبہ کرنے والے مظلوم لوگوں کی فریاد" کے طور پر بیان کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ’’ہم اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک انصاف، آزادی اور انسانیت کی آواز بین الاقوامی سطح پر نہیں پہنچ جاتی‘‘۔
پی ٹی ایم ہالینڈ اور پی ٹی ایم یو ایس دونوں نے پشتون اکثریتی علاقوں میں ریاستی امتیازی سلوک اور عسکری پالیسیوں کے اپنے الزامات کو تیز کر دیا ہے، اور تازہ ترین حملے کے بعد بین الاقوامی مداخلت کی اپیلیں تیز ہو گئی ہیں۔