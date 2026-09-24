افغانستان کے مبینہ ڈرون حملوں کے بعد پاکستان کی جوابی کارروائی، افغانستان کے 10 مقامات پر فضائی حملے
فضائی حملوں میں افغانستان کے جنوبی اور مشرقی صوبوں قندھار، پکتیا اور خوست کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں چار شہری ہلاک ہوئے۔
Published : September 24, 2026 at 2:35 PM IST
پشاور: پاکستان کے مطابق، اس نے جمعرات کی صبح افغانستان کے 10 مقامات پر فضائی حملے کیے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ان مقامات کو گزشتہ روز اس کے خلاف ڈرون حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔
دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں یہ اضافہ بین الاقوامی ثالثی کی کوششوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔
افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ فضائی حملوں میں افغانستان کے جنوبی اور مشرقی صوبوں قندھار، پکتیا اور خوست کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں چار شہری ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا، "پاکستانی فوجی حکومت کی جارحیت اور حملے کے ان شرمناک اقدامات کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔"
پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں ان حملوں کی جانکاری دی۔ یہ اعلان ان اطلاعات کے بعد سامنے آیا جن کے مطابق، عسکریت پسندوں کی جانب سے سرحد پار گھسنے کی کوشش ناکام بنائے جانے کے بعد افغان طالبان فوج نے آٹھ ڈرون بھیجے اور پاکستانی سرحدی چوکیوں پر فائرنگ کی۔
Afghanistan’s Kandahar, Paktia, and Khost provinces.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) September 24, 2026
As a result of this criminal aggression, four Afghan civilians were martyred.
The Islamic Emirate of Afghanistan strongly condemns these indiscriminate and cowardly attacks,
2/6
افغان حکومت کے ترجمان مجاہد نے ڈرون حملوں سے متعلق پاکستان کے دعووں کو مسترد کر دیا اور پاکستان کو خبردار کیا کہ اسے فضائی حملوں کے "نتائج" بھگتنے ہوں گے۔
ڈرون حملوں سے متعلق یہ متضاد بیانات اس واقعے کے دو دن بعد سامنے آئے ہیں جب پاکستانی لڑاکا طیاروں نے عسکریت پسندوں کی پناہ گاہیں قرار دیتے ہوئے مشرقی افغانستان میں کچھ مقامات کو نشانہ بنایا تھا۔
کشیدگی میں یہ اضافہ چین، ترکی، قطر اور سعودی عرب کی جانب سے کابل اور اسلام آباد کے درمیان پائیدار امن کے قیام کے لیے کی جانے والی ثالثی کی کوششوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
پاکستان نے بارہا افغان طالبان حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کو اپنی سرزمین سے کارروائیاں کرنے اور سرحد پار حملے کرنے کی اجازت دیتی ہے۔کابل نے بارہا ان الزامات کی تردید کی ہے۔
تارڑ نے کہا، "ان نیٹ ورکس کو ختم کرنے اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی پھیلانے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرنے والوں کے خلاف قابلِ یقین اور قابلِ تصدیق کارروائی کرنے کے بجائے، افغان طالبان حکومت نے پاکستان کے خلاف دشمنانہ ڈرون کارروائیوں کے ذریعے صورتحال کو مزید کشیدہ کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "یہ حملے جان بوجھ کر، درست نشانے کے ساتھ، سوچ سمجھ کر اور ہدف مقرر کر کے کیے گئے تھے، اور یہ سختی سے ان شناخت شدہ فوجی تنصیبات تک محدود تھے جن کا براہِ راست تعلق پاکستان پر حملے کی کوششوں سے تھا۔"
پاکستانی حکام نے بدھ کے روز یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ سکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے بھیجے گئے آٹھ ڈرونز کو شمال مغربی شہر کوہاٹ اور سرحدی قصبے طورخم میں داخل ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دیا، اور یہ کہ افغان فورسز نے مارٹر اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے پاکستانی سرحدی چوکیوں پر گولہ باری کی۔
انہوں نے بتایا کہ پاکستانی فورسز نے جوابی کارروائی میں توپ خانے کا استعمال کرتے ہوئے طالبان کی سرحدی چوکیوں، مارٹر پوزیشنز اور دفاعی مورچوں کو نشانہ بنایا۔
پاکستان کی وزارتِ اطلاعات نے بیان دیا کہ پیر کو ہونے والے فضائی حملوں میں 28 عسکریت پسند ہلاک ہوئے، جبکہ افغان حکام نے اطلاع دی کہ حملوں میں کم از کم تین شہری ہلاک اور چار دیگر زخمی ہوئے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے شہریوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی تصدیق کی اور کابل نے اس حملے کے خلاف باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرایا۔
نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر، پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغانستان میں پاکستان مخالف دو درجن سے زائد عسکریت پسند گروپوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا۔
پاکستان کی جانب سے پیر کو کیے جانے والے فضائی حملے، شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو (جو افغان سرحد کے قریب واقع ہے) میں عسکریت پسندوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کے بعد کیے گئے۔ اس جھڑپ میں پاکستانی سکیورٹی فورسز کے چھ اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ چند روز قبل، ایک خودکش بمبار نے قریبی شہر کوہاٹ میں پولیس کمپاؤنڈ کے اندر واقع ایک مسجد کو نشانہ بنایا تھا۔
اس کے بعد، آٹھ مسلح افراد نے کمپاؤنڈ پر دھاوا بول دیا جس کے نتیجے میں 20 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تر پولیس اہلکار شامل تھے۔ کسی بھی گروپ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔
پاکستانی حکام نے اس تشدد کا ذمہ دار پاکستانی طالبان اور ان سے منسلک انتہا پسند گروپوں کو ٹھہرایا۔ پاکستانی طالبان کو باضابطہ طور پر 'تحریکِ طالبان پاکستان' کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے 2021 میں افغانستان میں افغان طالبان کے اقتدار میں واپسی سے حوصلہ پا کر پاکستانی سکیورٹی فورسز پر اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: