پاکستان کے افغانستان میں فضائی حملے، کم از کم 13 افراد ہلاک
پاکستانی فضائیہ نے افغان صوبوں خوست، کنڑ اور پکتیکا کو نشانہ بنایا جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوگئے۔
Published : June 10, 2026 at 9:46 AM IST
کابل، افغانستان: پاکستان-افغانستان کشیدگی ایک مرتبہ پھر عروج پر ہے۔ افغانستان نے بدھ کو کہا کہ پاکستان نے ملک کو نشانہ بناتے ہوئے نئے فضائی حملے کیے ہیں جس میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہوئے۔
طالبان کے چیف ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے فضائی حملوں کی جانکاری دی۔ انھوں نے کہا کہ، پاکستانی فضائیہ نے افغان صوبوں خوست، کنڑ اور پکتیکا کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ حملوں میں 11 بچے، ایک خاتون اور ایک بزرگ آدمی ہلاک ہوے ہیں۔
پاکستان کی جانب سے حملوں کا فوری طور پر کوئی اعتراف نہیں کیا گیا۔
پاکستان اور افغانستان کئی مہینوں کی مہلک لڑائی میں الجھ گئے ہیں جس میں فروری کے آخر سے افغانستان میں سیکڑوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ طالبان حکومت نے افغانستان کے اندر پاکستانی فضائی حملوں کے جواب میں پاکستان پر سرحد پار سے حملہ کیا تھا۔
پاکستان افغانستان پر ایسے عسکریت پسندوں کو پناہ دینے کا الزام لگاتا آیا ہے جو پاکستان کے اندر مہلک حملے کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں، خاص طور پر پاکستانی طالبان، جنہیں تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ گروپ افغان طالبان سے الگ ہے، لیکن دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ افغان طالبان کا اتحادی ہے۔ کابل اس الزام کو مسترد کرتا آیا ہے۔ افغان طالبان نے 2021 میں امریکی زیر قیادت فوجیوں کے افراتفری کے انخلاء کے درمیان ملک میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے افغانستان پر حکومت کی ہے۔
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