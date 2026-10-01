افغانستان میں پاکستان کا فضائی حملہ، کابل کا 9 شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ
وہیں پاکستان نے 'دہشت گردوں کی پناہ گاہوں' پر حملے میں '22 عسکریت پسندوں' کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔
Published : October 1, 2026 at 11:05 AM IST
کابل: دونوں ممالک نے جمعرات کو بتایا کہ پاکستان نے گذشتہ رات افغانستان کے دو صوبوں میں فضائی حملے کیے ہیں، جس کے بارے میں افغانستان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی بمباری میں 9 خواتین اور بچے ہلاک جب کہ 11 دیگر لوگ زخمی ہوئے ہیں۔
وہیں پاکستان کی وزارتِ اطلاعات نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ یہ حملے دو مقامات پر عسکریت پسندوں کی پناہ گاہوں پر کیے گئے اور "ابتدائی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے" کہ 22 عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ دونوں میں سے کسی بھی فریق کی جانب سے ہلاکتوں کے ان دعووں کی فوری طور پر آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
یہ حملے دونوں ممالک کے درمیان مسلسل جاری سرحدی جھڑپوں کے دوران ہوئے ہیں، جب کہ رواں سال کے اوائل میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں ڈرامائی اضافے کے بعد سے پاکستان نے افغانستان کے اندر متعدد بار فضائی حملے کیے ہیں۔ سرحد کے ساتھ عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں پر دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تنازعات موجود ہیں۔
افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ اس نے رواں سال اب تک سرحدی تشدد کے نتیجے میں افغانستان میں 1,100 سے زائد شہری ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے واقعات کو دستاویزی شکل دی ہے۔ پاکستان شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ ان عسکریت پسندوں کو نشانہ بناتا ہے جو پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں۔ دوسری جانب، افغانستان عسکریت پسندوں کو پناہ دینے کی تردید کرتا ہے۔