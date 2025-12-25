پاکستان دنیا کو شراب فروخت کرے گا، 50 سال بعد برآمدات پر پابندی ہٹائی گئی
By AFP
Published : December 25, 2025 at 2:16 PM IST
راولپنڈی: پاکستان کی 160 سال پرانی مری بریوری کو تقریباً 50 سال بعد شراب برآمد کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ملک کے اندر شراب پر سخت پابندیوں کے باوجود کمپنی اب یورپ اور دیگر بین الاقوامی منڈیوں میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ مری جس کا آغاز 1860 میں برطانوی فوجیوں اور راج کے دوران نوآبادیاتی برادری کی پیاس بجھانے کے لیے ہوا تھا، اسلامی مخالفت اور سخت ضابطوں کے باوجود پاکستان کی مشہور کمپنیوں میں سے ایک بن گیا۔
اسفانیار بھنڈارا نے اے ایف پی کو ایک انٹرویو میں بتایا۔"یہ ایک رولر کوسٹر اور ہمت کا سفر ہے۔ بھنڈارا کاروبار چلانے والے اپنے خاندان کی تیسری نسل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ برآمد کی اجازت ملنا ایک اور خوشی کا لمحہ ہے۔ میرے دادا اور میرے مرحوم والد نے ایکسپورٹ لائسنس حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کر سکے۔ صرف اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک اسلامی ملک ہیں۔
آج مری بریوری راولپنڈی میں پاکستانی آرمی چیف کی سرکاری رہائش گاہ کے قریب ہے۔ جہاں سیکیورٹی انتہائی سخت رہتی ہے۔ کمپنی کی سالانہ آمدنی $100 ملین سے زیادہ ہے، جس میں نصف سے زیادہ شراب کی فروخت سے آتی ہے۔ بقیہ غیر الکوحل مشروبات اور بوتلوں کی تیاری سے آتا ہے۔ پاکستان میں شراب کی قانونی فروخت صرف مذہبی اقلیتوں اور غیر ملکیوں تک محدود ہے۔
پاکستان کے بانی محمد علی جناح کو شراب پینے کا شوق تھا، اور فوجی آمر پرویز مشرف مشرف نے وہسکی سے اپنی محبت کو کبھی نہیں چھپایا۔ حتیٰ کہ وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے 1977 میں دائیں بازو کی اسلام پسند جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے شراب پر پابندی عائد کی تھی، ایک ریلی میں کہا: ’’ہاں، میں شراب پیتا ہوں، لیکن کم از کم میں غریبوں کا خون نہیں پیتا‘‘۔
برآمد پر پابندی سے پہلے، مری نے اپنی مصنوعات ہمسایہ ممالک ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک اور یہاں تک کہ امریکہ کو فروخت کیں۔ بھنڈارا نے کہا، "آج یہ بہت عجیب یا بہت ہی عجیب لگتا ہے، لیکن ہم کابل کو برآمد کر رہے تھے،" بھنڈارا نے کہا، جہاں اب طالبان اسلام کی اپنی سخت تشریح کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں۔
مری پہلے ہی ڈسٹری بیوشن چینلز اور حکمت عملیوں کی تلاش کے دوران جاپان، برطانیہ اور پرتگال کو محدود ترسیل بھیج چکا ہے۔ بھنڈارا نے کہا کہ اس وقت ہدف آمدنی یا پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ نئی منڈیوں کی تلاش ہے۔
کمپنی کے تقریباً 2,200 ملازمین ہیں۔ یہ کمپنی خاص طور پر یورپ پر نظریں جمائے ہوئے ہے، لیکن وہ ایشیائی اور افریقی منڈیوں میں توسیع پر بھی غور کر رہی ہے۔ بیرون ملک فروخت مری کو اپنی تاریخ اور برانڈ کو ان طریقوں سے فروغ دینے کا موقع فراہم کر سکتی ہے جس کا اندرون ملک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
بھنڈارا نے کہا "ہمیں تشہیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم اپنا کام خاموشی سے کرتے ہیں۔ ہم خاموشی سے اچھی بیئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔"