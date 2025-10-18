ETV Bharat / international

افغانستان کا پاکستان پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، فضائی حملوں میں تین کرکٹرز سمیت 10 افغان ہلاک

پاکستان افغانستان کے مابین جنگ بندی کے باوجود اسلام آباد پر فضائی حملوں میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانے کا الزام ہے۔

افغانستان میں پاکستان کے فضائی حملوں کے بعد اٹھتا دھواں
افغانستان میں پاکستان کے فضائی حملوں کے بعد اٹھتا دھواں (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 18, 2025 at 8:01 AM IST

4 Min Read
کابل: افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے پکتیکا میں پاکستان کی جانب سے کیے گئے سلسلہ وار فضائی حملوں میں دو بچوں اور تین کرکٹرز سمیت 10 افراد ہلاک اور 12 لوگ زخمی ہوگئے۔ افغانستان نے ان حملوں کو دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان حالیہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔

صوبائی ہسپتال کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اے ایف پی کو بتایا کہ ان حملوں میں دس شہری ہلاک اور 12 دیگر زخمی ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرنے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق فضائی حملوں میں افغانستان کے ارگن اور برمل اضلاع میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا

وہیں افغانستان کرکٹ بورڈ نے اے ایف پی کو بتایا کہ تین کھلاڑی جو ایک ٹورنامنٹ کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے، ہلاک ہو گئے۔ بورڈ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان آئندہ ماہ ہونے والی سہ ملکی T20I سیریز سے دستبردار ہو رہا ہے جس میں پاکستان شامل ہے۔

ابتدائی حملوں کے فوراً بعد مزید فضائی حملے کیے گئے، جس میں شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق حملوں کی دوسری لہر میں ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ افغانستان نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی سرکاری ردعمل جاری نہیں کیا ہے۔

یہ مہلک حملے سرحد پار سے ہونے والی جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان 48 گھنٹے کے جنگ بندی کے معاہدے کے دوران ہوئے ہیں۔ افغانستان کے مطابق پاکستان کی درخواست پر اس سے قبل دوحہ میں جاری مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی میں توسیع کی گئی ہے۔

اس پیش رفت کے بعد افغانستان اور پاکستان کے درمیان 48 گھنٹے کی جنگ بندی دوحہ میں جاری مذاکرات کے ختم ہونے تک برقرار رہے گی۔ دونوں فریق کے درمیان بات چیت سنیچر کو شروع ہونے والی ہے۔ وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد کی قیادت میں ایک افغان وفد سنیچر کو دوحہ روانہ ہونے کا امکان ہے۔

دریں اثناء اطلاعات کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف اور آرمی چیف عاصم منیر پر مشتمل پاکستانی وفد مذاکرات کے لیے دوحہ پہنچا۔ اس سے قبل بدھ کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ دونوں فریق کے درمیان سرحد پر کئی دنوں کی شدید جھڑپوں کے بعد اگلے 48 گھنٹوں کے لیے افغانستان کے ساتھ عارضی جنگ بندی ہو گئی ہے۔

پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق حکومت پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان اگلے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی قائم کی گئی تھی، جو جمعہ کی شام چھ بجے سے طالبان کی درخواست پر دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے نافذ العمل ہو گی۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران دونوں فریق تعمیری بات چیت کے ذریعے اس پیچیدہ لیکن قابل حل مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایکس پر تصدیق کی کہ افغان فورسز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس وقت تک جنگ بندی کا احترام کریں جب تک کہ کوئی جارحیت نہ ہو۔

