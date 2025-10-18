افغانستان کا پاکستان پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، فضائی حملوں میں تین کرکٹرز سمیت 10 افغان ہلاک
پاکستان افغانستان کے مابین جنگ بندی کے باوجود اسلام آباد پر فضائی حملوں میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانے کا الزام ہے۔
Published : October 18, 2025 at 8:01 AM IST
کابل: افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے پکتیکا میں پاکستان کی جانب سے کیے گئے سلسلہ وار فضائی حملوں میں دو بچوں اور تین کرکٹرز سمیت 10 افراد ہلاک اور 12 لوگ زخمی ہوگئے۔ افغانستان نے ان حملوں کو دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان حالیہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
صوبائی ہسپتال کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اے ایف پی کو بتایا کہ ان حملوں میں دس شہری ہلاک اور 12 دیگر زخمی ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرنے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق فضائی حملوں میں افغانستان کے ارگن اور برمل اضلاع میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا
Statement of Condolence— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025
The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.
In… pic.twitter.com/YkenImtuVR
وہیں افغانستان کرکٹ بورڈ نے اے ایف پی کو بتایا کہ تین کھلاڑی جو ایک ٹورنامنٹ کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے، ہلاک ہو گئے۔ بورڈ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان آئندہ ماہ ہونے والی سہ ملکی T20I سیریز سے دستبردار ہو رہا ہے جس میں پاکستان شامل ہے۔
ابتدائی حملوں کے فوراً بعد مزید فضائی حملے کیے گئے، جس میں شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق حملوں کی دوسری لہر میں ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ افغانستان نے ابھی تک اس واقعے پر کوئی سرکاری ردعمل جاری نہیں کیا ہے۔
یہ مہلک حملے سرحد پار سے ہونے والی جھڑپوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان 48 گھنٹے کے جنگ بندی کے معاہدے کے دوران ہوئے ہیں۔ افغانستان کے مطابق پاکستان کی درخواست پر اس سے قبل دوحہ میں جاری مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی میں توسیع کی گئی ہے۔
#UPDATE Pakistan launched strikes on Afghan soil late Friday, killing at least 10 people and breaking a ceasefire that had brought two days of calm to the border, officials told AFP.https://t.co/qfbmvJR139 pic.twitter.com/LU0yn6jfJr— AFP News Agency (@AFP) October 17, 2025
اس پیش رفت کے بعد افغانستان اور پاکستان کے درمیان 48 گھنٹے کی جنگ بندی دوحہ میں جاری مذاکرات کے ختم ہونے تک برقرار رہے گی۔ دونوں فریق کے درمیان بات چیت سنیچر کو شروع ہونے والی ہے۔ وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد کی قیادت میں ایک افغان وفد سنیچر کو دوحہ روانہ ہونے کا امکان ہے۔
دریں اثناء اطلاعات کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف اور آرمی چیف عاصم منیر پر مشتمل پاکستانی وفد مذاکرات کے لیے دوحہ پہنچا۔ اس سے قبل بدھ کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ دونوں فریق کے درمیان سرحد پر کئی دنوں کی شدید جھڑپوں کے بعد اگلے 48 گھنٹوں کے لیے افغانستان کے ساتھ عارضی جنگ بندی ہو گئی ہے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق حکومت پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان اگلے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی قائم کی گئی تھی، جو جمعہ کی شام چھ بجے سے طالبان کی درخواست پر دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے نافذ العمل ہو گی۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران دونوں فریق تعمیری بات چیت کے ذریعے اس پیچیدہ لیکن قابل حل مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایکس پر تصدیق کی کہ افغان فورسز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس وقت تک جنگ بندی کا احترام کریں جب تک کہ کوئی جارحیت نہ ہو۔
