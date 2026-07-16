پاکستان نے امریکہ، ایران سے کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا
پاکستان کے مطابق پائیدار امن، استحکام اور پیشرفت کے لیے پائیدار مصروفیت، بات چیت اور سفارت کاری کا کوئی متبادل نہیں ہے۔
By PTI
Published : July 16, 2026 at 3:15 PM IST
اسلام آباد: پاکستان نے جمعرات کے روز امریکہ اور ایران پر زور دیا کہ وہ دشمنی ختم کریں اور دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان نئے سرے سے حملوں سے خطے میں مزید عدم استحکام کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
ہفتہ وار میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے عبوری امن معاہدے کو درپیش چیلنجز کا اعتراف کیا۔
سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) پر گزشتہ ماہ دستخط ہوئے تھے۔ یہ ایم او یو تکنیکی سطح کے مذاکرات کے آغاز کا باعث بنا تھا، جس کا مقصد 60 دنوں کے اندر ایک مستقل امن معاہدے تک پہنچنا تھا۔ تاہم گزشتہ ہفتے امریکہ اور ایران کے دوبارہ حملے شروع ہونے کے بعد یہ عمل رک گیا۔
اندرابی نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے کشیدگی جاری رہنے کے بعد، "پاکستان تمام فریقوں سے اپنی اپیل کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچے"۔
انہوں نے کہا کہ "پاکستان تشدد کے خاتمے اور تکنیکی سطح کے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تمام فریقوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ تمام فریق اپنے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کے راستے پر گامزن رہیں گے۔"
اسلام آباد کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے اندرابی نے کہا کہ پائیدار امن، استحکام اور پیشرفت کے لیے پائیدار مصروفیت، بات چیت اور سفارت کاری کا کوئی متبادل نہیں ہے۔
حملوں کا تازہ ترین دور امریکہ کی جانب سے ایران پر فضائی حملوں سے شروع ہوا، جب کہ تہران نے بحرین، اردن اور کویت میں امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ان حملوں سے وسیع تر علاقائی تنازعے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
نئے سرے سے دشمنی نے مستقل تصفیہ کی راہ ہموار کرنے کے لیے گزشتہ ماہ طے پانے والے عبوری معاہدے پر غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔
اندرابی نے کہا کہ تمام تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ایم او یو امن، باہمی احترام اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے ایک پائیدار فریم ورک ہے۔
ترجمان نے آبنائے ہرمز میں مسلسل حفاظت، سلامتی اور جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
اندرابی نے کہا کہ "بہت سے ممالک، خاص طور پر جو گلوبل ساؤتھ میں ہیں، آبنائے ہرمز کی صورتحال سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔"
جیسے جیسے امریکہ ایران کشیدگی بڑھ رہی ہے، عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے لگی ہیں، جس سے تیل کا ایک بڑا درآمد کنندہ پاکستان سمیت ہر جگہ تشویش پھیل گئی ہے۔
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