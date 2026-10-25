پاکستان کی افغانستان سے اپنی سرزمیں پر موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی اپیل
افغانستان کی طالبان حکومت نے جواب میں کہا کہ پاکستان میں بدامنی کے لیے کابل ذمہ دار نہیں ہے۔
Published : October 25, 2026 at 9:03 AM IST
اسلام آباد: پاکستان نے سنیچر کے روز افغانستان کی طالبان حکومت سے ان دہشت گردوں کے خلاف قابلِ تصدیق کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے جو اس کے مطابق افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے کابل کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ اسلام آباد اپنی سکیورٹی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر لگا رہا ہے۔
سوشل میڈیا 'ایکس' پر جاری ایک الگ بیان میں پاکستان کی وزارتِ اطلاعات نے ان الزامات کو یکسر مسترد کر دیا کہ وہ طالبان سے لڑنے کے لیے افغانوں کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے یا انہیں پاکستان مخالف باغیوں سے لڑنے کے لیے بھرتی کر رہا ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق سفیر زلمے خلیل زاد نے ایک دن پہلے ان دونوں سرگرمیوں کی رپورٹوں کا حوالہ دیا تھا۔
یہ بیانات دونوں ممالک کے درمیان عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں، سرحد پر بار بار ہونے والی جھڑپوں اور افغانستان کے اندر پاکستانی فضائی حملوں کے باعث بڑھی ہوئی کشیدگی کے دوران سامنے آئے ہیں۔ اس سے سرحد پار تشدد کی ذمہ داری کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے سے جاری تنازع مزید گہرا ہو گیا ہے۔
اس سے قبل زلمے خلیل زاد نے جمعہ کے روز 'ایکس' پر لکھا کہ ایسی رپورٹیں ہیں کہ پاکستان افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے افغان شہریوں کو مسلح کر رہا ہے، اور پاکستانی فوج پاکستان مخالف باغیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے افغانوں کو بھرتی کر رہی ہے۔ تاہم، انہوں نے اپنے دعوے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا اور نہ ہی ان رپورٹوں کے ذرائع کی وضاحت کی۔
گزشتہ ماہ افغانستان نے دعویٰ کیا کہ اس کی افواج نے 28 جنگجوؤں کو ہلاک اور 32 دیگر کو گرفتار کیا ہے، جن میں مبینہ طور پر اسلامک اسٹیٹ گروپ کے کارندے بھی شامل ہیں، اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پڑوسی ملک پاکستان سے داخل ہوئے تھے۔
پاکستان اکثر کابل پر پاکستانی طالبان، جسے تحریکِ طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے نام سے جانا جاتا ہے، کے ساتھ ساتھ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی یا بی ایل اے اور برِصغیر پاک و ہند میں القاعدہ، جو عالمی شدت پسند نیٹ ورک سے وابستہ ہے، کو پناہ دینے کا الزام لگاتا ہے۔
مزید پڑھیں: روس میں افغانستان کے معاملے پر بات چیت، طالبانی وفد اور دیگر کی شرکت، ماسکو کی افغانستان پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش
ٹی ٹی پی، افغانستان کے حکمران طالبان سے الگ ہے لیکن اس کے ساتھ قریبی طور پر جڑی ہوئی ہے۔ جمعہ کے روز افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان میں بدامنی کے لیے کابل ذمہ دار نہیں ہے۔
انہوں نے پاکستانی فوج اور سکیورٹی ایجنسیوں پر الزام لگایا کہ جب وہ اپنے ملک میں سکیورٹی برقرار رکھنے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ دوسروں پر الزام تراشی کرنے لگتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کابل کی نہ تو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی دوسرے ممالک میں بدامنی پھیلانے یا اس کی مالی معاونت کرنے کی صلاحیت ہے۔
اسلام آباد میں وزارتِ اطلاعات نے 'ایکس' پر کہا کہ (طالبان کے) ان دعووں میں ان سکیورٹی خدشات کا کوئی ذکر نہیں تھا جنہیں پاکستان نے دستاویزی شکل میں پیش کیا تھا۔ اس نے سرحد پار سے دراندازی کی کوششوں، پاکستانی انسدادِ دہشت گردی آپریشنز کے دوران افغان شہریوں اور عسکریت پسند گروپوں کے ارکان کی ہلاکتوں، اور غیر ملکی ہتھیاروں کی برآمدگی کو ایسے معاملات قرار دیا جن کی تحقیقات لازمی ہونی چاہئیں۔
مزید پڑھیں: افغانستان میں پاکستان کا فضائی حملہ، کابل کا 9 شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ
وزارت کے مطابق، جنوری سے مارچ سال 2026 تک کی ایک امریکی رپورٹ میں پاکستانی طالبان کے جنگجوؤں کی تعداد کا اندازہ 4,000 سے 6,000 لگایا گیا ہے۔ پاکستان اس وقت افغان سرحد کے قریب عسکریت پسندوں کے خلاف کئی آپریشنز کر رہا ہے۔
وزارتِ اطلاعات نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد عسکریت پسندوں کے خطرات کو نشانہ بنانا تھا، نہ کہ افغان عوام کو۔ اس نے طالبان حکومت سے اپیل کی کہ وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سمیت تمام عسکریت پسند تنظیموں کے لیے کسی بھی قسم کی رواداری، سہولت کاری یا حمایت کو ختم کرے، اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کرنے یا انہیں لانچ کرنے کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔
حالیہ برسوں میں پاکستان میں عسکریت پسندوں کے تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جس کا زیادہ تر الزام ٹی ٹی پی اور بی ایل اے پر عائد کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا مؤقف ہے کہ سال 2021 میں طالبان کے دوبارہ برسرِاقتدار آنے کے بعد سے ٹی ٹی پی کے کئی رہنماؤں اور بی ایل اے کے باغیوں کو افغانستان میں پناہ ملی ہے، تاہم کابل اس الزام سے انکار کرتا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ جنوری سے اب تک 2,800 سے زائد عسکریت پسندوں کے حملوں میں پورے پاکستان میں 3,000 لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تر ہلاکتیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبوں میں ہوئی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
افغانستان کے مبینہ ڈرون حملوں کے بعد پاکستان کی جوابی کارروائی، افغانستان کے 10 مقامات پر فضائی حملے
پاکستان کے افغانستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، 28 ہلاکتوں کا دعویٰ، کابل نے دعویٰ کو مسترد کر دیا
طالبان کے تحت افغانستان: پانچ سال کی حکمرانی، عالمی تنہائی اور علاقائی سفارت کاری