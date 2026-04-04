ETV Bharat / international

متحدہ عرب امارات کا سخت موقف: پاکستان سے دو بلین ڈالر کے قرض کی واپسی کا کیا مطالبہ، مطالبہ مان کر اپریل کے آخر تک رقم واپس کرنے کا فیصلہ

کشیدگی کے درمیان، UAE نے پاکستان سے 2 بلین ڈالر کے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا، جسے پاکستان رواں ماہ ادا کرے گا۔

پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 4, 2026 at 3:32 PM IST

|

Updated : April 4, 2026 at 4:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

اسلام آباد: مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کے درمیان پاکستان کی معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو دیا گیا 2 بلین ڈالر (تقریباً 18,600 کروڑ روپے) قرض کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے یہ مطالبہ مان لیا ہے اور اپریل کے آخر تک ابوظہبی کو یہ خطیر رقم واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

جیو پولیٹیکل اور سکیورٹی وجوہات کے سبب نقل و حرکت میں اضافہ

پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق، متحدہ عرب امارات نے اصل میں یہ رقم پاکستان کی ادائیگیوں کے توازن میں مدد کے لیے فراہم کی تھی۔ اب تک متحدہ عرب امارات سالانہ بنیادوں پر اس قرض پر رولنگ کر رہا تھا۔ تاہم ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ جیسی صورتحال اور علاقائی عدم استحکام کی روشنی میں متحدہ عرب امارات نے فوری طور پر اپنے فنڈز محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ رقم جس میں گزشتہ سال دسمبر سے صرف ایک یا دو ماہ کی توسیع کی گئی تھی، اب 17 اپریل کو ختم ہو رہی ہے۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان پر دباؤ

یہ 2 بلین ڈالر کی رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس "محفوظ جمع" کے طور پر رکھی گئی تھی، جس پر پاکستان تقریباً 6 فیصد کی بھاری شرح سود ادا کر رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان کے پاس اس وقت تقریباً 21 ارب ڈالر کے زرمبادلہ کے ذخائر موجود ہیں جس سے وہ یہ ادائیگی کر سکتا ہے لیکن اتنی بڑی رقم کا اچانک اخراج اس کے ذخائر پر خاصا دباؤ ڈالے گا۔

دوسرے ممالک سے قرض کی ریاضی

پاکستان کی معیشت مکمل طور پر دوست ممالک کی طرف سے ’’رول اوور‘‘ ادائیگیوں پر منحصر ہے۔ پاکستان کو رواں مالی سال میں مجموعی طور پر 12 بلین ڈالر کی ضرورت تھی، جس میں شامل ہیں:

  1. سعودی عرب: 5 بلین ڈالر
  2. چین: 4 بلین ڈالر
  3. متحدہ عرب امارات: 3 بلین ڈالر (جس میں سے 2 بلین ڈالر اب واپس مانگے گئے ہیں)

متحدہ عرب امارات کا سخت موقف

یہاں تک کہ اگرچہ پاکستان اس قرض کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے بعد اس کی بیرونی مالیاتی ضروریات میں اضافہ ہوگا۔ مارکیٹ کے ماہرین کو خدشہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا سخت موقف دوسرے قرض دہندگان، جیسے چین اور سعودی عرب کو اپنی شرائط کو سخت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) سے ایک اور بڑا بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنا ہو گا تاکہ اس کے کم ہوتے زرِ مبادلہ کے ذخائر کو بھر سکے۔

TAGGED:

UAES DEMAND PAY 2 BILLION DOLLARS
PAKISTAN TO REPAY LOAN TO UAE
PAKISTAN TO RETURN 2 BILLION DOLLAR
FOREX RESERVE STRAIN
PAKISTAN TO PAY 2 BILLION DOLLARS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.