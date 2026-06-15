سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران امن معاہدہ تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا: شہباز شریف
شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران امن معاہدے پر دستخطی تقریب کی میزبانی کرے گا۔
By PTI
Published : June 15, 2026 at 5:52 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کے لیے ہونے والی تقریب کی میزبانی ان کا ملک کرے گا۔
شہباز شریف نے پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کو امریکہ ایران تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ’’یہ دو ملکوں کے درمیان کوئی عام معاہدہ نہیں ہے بلکہ امن اور مذاکرات کی بڑی کامیابی ہے، یہ ایک سفارتی کامیابی ہے‘‘۔
پاکستانی وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ اس ٹکراؤ سے عالمی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کو امن کی جانب ایک "تاریخی سنگ میل" قرار دیا۔ انہوں نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ "تین ماہ اور 16 دن کی مسلسل کوششوں کے بعد، امریکہ اور ایران نے لبنان سمیت تمام علاقوں میں فوری اور مستقل فوجی کارروائی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔"
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انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل کے دوران امریکہ اور ایران دونوں کی قیادت نے مشکل حالات میں بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ "اس کے نتیجے میں، پوری دنیا اس شاندار دن کی گواہ بنی ہے۔"
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران نے اپنی 107 روزہ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس تصادم کے نتیجے میں توانائی کا عالمی بحران پیدا ہو گیا تھا۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اعلان کیا کہ امن معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط ہوں گے۔
شہباز شریف نے کہا کہ 19 جون کو جنیوا میں اس تاریخی معاہدے پر دستخط کی تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا، انہوں نے اس کے لیے پاکستانی عوام، عالمی برادری اور ایوان کے اراکین کو مبارکباد دی۔
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