پاکستان نے سندھ طاس معاہدے پر بھارت کو جنگ کی دھمکی دے دی
بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی منسوخی کے بعد پاکستان کو پانی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔
Published : June 22, 2026 at 9:49 AM IST
اسلام آباد: ایک مایوس کن بیان میں، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پانی کی حفاظت کے لیے بھارت کے خلاف جنگ کی دھمکی دی ہے۔ یہ دھمکی اس وقت سامنے آئی ہے جب ان کی حکومت کو بڑے پیمانے پر گھریلو عدم استحکام اور پانی کے بحران کا سامنا ہے۔
سنیچر کو اے آر وائی نیوز سے بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ "جس لمحے ہم محسوس کریں گے کہ ہماری قومی سلامتی، اور ہماری قومی سلامتی کا حصہ 'پانی' خطرے میں ہے، ہم بھارت کے خلاف جنگ چھیڑ دیں گے۔"
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ اگر اسلام آباد کو ایسے شواہد ملے کہ بھارت پانی کی سپلائی روکنے کے لیے "خطرناک رفتار" سے کام کر رہا ہے تو فوجی کارروائی پر ایکشن لیا جائے گا۔ یہ اشتعال انگیز تبصرے نئی دہلی کی جانب سے 1960 کے سندھ طاس آبی معاہدے کی معطلی کے بعد آئے ہیں۔ معاہدے کی معطلی کا یہ فیصلہ اپریل 2025 میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد نافذ ہوا تھا جس میں 26 افراد ہلاک ہوگئے تھے۔
بھارت اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ یہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک پاکستان سرحد پار موجود دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے قابل اعتماد اور ٹھوس کارروائی نہیں کرتا۔ اگرچہ عالمی بینک کی ثالثی میں ہونے والا معاہدہ پہلے ہی پاکستان کو دریائے سندھ کے پانی کے طاس کا 80 فیصد حصہ اپنی زرعی ضروریات کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ان وسائل کا انتظام کرنے میں ملک کی مسلسل ناکامی نے اس کی زرعی زمین کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔
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آصف نے نئی دہلی پر "پانی کو ہتھیار بنانے، دریائے چناب کے بہاؤ میں ہیرا پھیری کرنے، اور ڈیٹا کو چھپانے کا الزام لگایا۔ تاہم، انہوں نے اعتراف کیا کہ ان دعووں کے باوجود، پاکستانی ٹیموں نے پہلے "تقریباً 115 معائنے" کیے تھے۔ حالانکہ فی الحال ان کے پاس کوئی تازہ جانکاری نہیں ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان میں جاری پانی کا شدید بحران اب اس کی تقریباً ایک تہائی آبادی کو متاثر کر رہا ہے۔ خاص طور پر اس کا اثر سندھ اور بلوچستان میں زیادہ ہے۔ سندھ کے محکمہ آبپاشی کے سرکاری اعداد و شمار ایک ناکام انفراسٹرکچر کو بے نقاب کرتے ہیں۔ نارتھ ویسٹ کینال 64.1 فیصد جب کہ رئیس اور دادو کینال میں بالترتیب 38 فیصد اور 82 فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔
وہیں سکھر بیراج پر بھی پانی کی سطح مسلسل گر رہی ہے، مقامی رہنما پانی کی تقسیم کے اندرونی تنازعات کو حل کرنے میں ریاست کی ناکامی کی وجہ سے "معاشی تباہی" کا انتباہ دے رہے ہیں۔
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