صحت کے خدشات کے پیشِ نظر سپریم کورٹ کا سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل سے اسپتال منتقل کرنے کا حکم
عدالت نے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت دی جس کے ساتھ عمران خان کے ذاتی معالج اور ان کی بہن عظمیٰ منسلک رہیں گے۔
Published : August 18, 2026 at 4:31 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کی سپریم کورٹ نے منگل کے روز، سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرتی ہوئی صحت کے حوالے سے بڑھتے ہوئے خدشات کے بعد، حکام کو ہدایت دی ہے کہ انہیں طبی معائنے کے لیے اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، جیسا کہ ڈان (Dawn) کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔
جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کی ایک تین رکنی بنچ، جس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم شامل ہیں، نے عمران خان کی اسپتال منتقلی کی درخواست پر یہ فیصلہ جاری کیا۔
عمران خان کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے: عدالت
ملک میں سیاسی قیدیوں پر عائد سخت پابندیوں اور تنہائی کو اجاگر کرتے ہوئے، عدالت نے حکام کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اہل خانہ کے ساتھ ان کی ہفتہ وار ملاقاتوں کو یقینی بنائیں۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق، عدالت نے مزید ہدایت کی کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے جس کے ساتھ عمران خان کے ذاتی معالج اور ان کی بہن عظمیٰ خان بھی وابستہ رہیں گی۔
جیل کے سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے عمران خان کی صحت رپورٹ
عمران خان کی صحت سے متعلق معلومات کو خفیہ رکھنے کی کوششوں کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ ان کے وکلاء اور خاندان کے ارکان کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ان کی میڈیکل رپورٹس میڈیا کے ساتھ شیئر نہ کریں اور نہ ہی اس معاملے کو سیاسی رنگ دیں۔ ڈان (Dawn) کے مطابق، یہ عدالتی حکم پاکستان کی جیلوں کی صورتحال پر بڑھتی ہوئی تشویش کے درمیان سامنے آیا ہے، جو کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے رپورٹ جمع کرانے کے ایک دن بعد آیا ہے، جہاں عمران خان اگست 2023 سے قید ہیں۔
صورتحال کی سنگینی کو اجاگر کرتے ہوئے، پاکستان کے سابق صدر عارف علوی نے منگل کے روز دعویٰ کیا کہ قید رہنما کی میڈیکل رپورٹس انتہائی تشویشناک ہیں۔
عمران خان کی طبی رپورٹس تشویشناک ہیں۔ میں نے کئی ماہرین سے مل کر ان کا جائزہ لیا ہے، اور یہ سادہ الفاظ میں لکھ رہا ہوں تاکہ ہر پاکستانی سمجھ سکے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) August 17, 2026
ترتیب کے لحاظ سے جو چیز مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ ہے ان کی ذہنی دباؤ اور اضطراب کی کیفیت ہے، دل کی… pic.twitter.com/IoDwXiKkYw
سابق صدر عارف علوی کی گہری تشویش
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (X) پر ایک پوسٹ میں، علوی نے خان کی گھبراہٹ، ہائی بلڈ پریشر اور 54 بیٹس پر منٹ کی بڑھی ہوئی ہارٹ ریٹ پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ "تنہائی ان کے جسم پر اثر ڈال رہی ہے" اور انہوں نے ڈاکٹروں کے ایک آزاد پینل کے تحت فوری طور پر اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔
پاکستان میں سیاسی مخالفین کے خلاف ریاست کا سخت رویہ
یہ طبی بحران حکام کی طرف سے رسائی پر عائد مکمل بلیک آؤٹ کے درمیان سامنے آیا ہے۔ خان کے بیٹوں، سلیمان خان اور قاسم خان نے سی این این (CNN) کو بتایا کہ انہیں کوئی نئی معلومات نہیں ملی ہیں، کیونکہ پچھلے سات مہینوں سے نہ تو خاندان، نہ وکلاء اور نہ ہی ڈاکٹروں کو ان کے والد سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ریاست کے سخت رویے کو ظاہر کرتا ہے۔
ذہنی دباؤ اور اضطراب کی کیفیت
واضح رہے کہ سابق صدر عارف علوی نے عمران خان کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بڑا خظ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طبی رپورٹس تشویشناک ہیں۔ میں نے کئی ماہرین سے مل کر ان کا جائزہ لیا ہے اور یہ سادہ الفاظ میں لکھ رہا ہوں تاکہ ہر پاکستانی سمجھ سکے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے جو چیز مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ ہے ان کی ذہنی دباؤ اور اضطراب کی کیفیت ہے، دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی اور بڑھتا ہوا بلڈ پریشر۔ رپورٹ میں نیند کی کمی کا ذکر نہیں، مگر ادویات دیکھ کر یہ بھی تقریباً یقینی لگتا ہے۔
تین سال کی قید اور مکمل تنہائی
انہوں نے آگے لکھا کہ میں عمران خان کو 35 سال سے زیادہ عرصے سے جانتا ہوں۔ ذہنی دباؤ کبھی ان کی کمزوری نہیں رہا۔ مگر اب یہ عروج پر ہے، خود بتا رہا ہے کہ تین سال کی قید اور مکمل تنہائی نے ان پر کیا اثر ڈالا ہے۔ اس کی وجوہات سمجھنا مشکل نہیں: ملک کی صورتحال، جیل میں مقید ساتھی، شہید ہونے والے اور ان کے سوگوار خاندان۔ خود ان کی اپنی تنہائی، نہ اخبار، نہ کتابیں، باہر کی دنیا سے مکمل بے خبری۔ اور بلاشبہ بشریٰ بی بی، اپنی بہنوں، کارکنوں اور پارٹی کے بارے میں ان کی فکرمندی۔
تاحیات فٹ کھلاڑی کی نشانی
دوائیوں کو دیکھیں، کیونکہ تشخیص تو موجود ہی نہیں۔ انہیں سیٹانی (Citani) اور لیکسوٹانل (Lexotanil) دن میں تین بار دی جا رہی ہیں۔ یہ نیند کی کمی کا علاج نہیں۔ یہ دن کے وقت کے اضطراب کا علاج ہے۔ ان کی دل کی دھڑکن 54 فی منٹ ہے۔ ڈاکٹر اسے "نارمل" کہیں گے۔ لیکن ان کے لیے یہ نارمل نہیں۔ ان کی آرام کی حالت میں دل کی دھڑکن ساری زندگی 40 کی دہائی کے ابتدائی ہندسوں میں رہی ہے، جو ایک تاحیات فٹ کھلاڑی کی نشانی ہے۔ 54 تک پہنچنا ایک تبدیلی ہے۔
یہ فیچر پاکستان میں غیر فعال ہے
انہوں نے دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی کی شکایت کی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں جسے نوٹ کر کے نظرانداز کر دیا جائے۔ اس کے لیے فوری طور پر 24 گھنٹے کے لے ہولٹر مانیٹر لگانا ضروری ہے، تاکہ اس کی تعداد معلوم ہو اور صحیح دوا تجویز کی جا سکے۔ یہاں تک کہ پاکستان سے باہر رجسٹرڈ ایپل فون سے منسلک ایپل واچ بھی اٹریل فبریلیئیشن (Atrial Fibrillation) اور دھڑکن کی بے ترتیبی کو حقیقی وقت میں ظاہر کر سکتی ہے (کیونکہ یہ فیچر پاکستان میں غیر فعال ہے)۔ اب وہ بلڈ پریشر کی تین الگ الگ دوائیں لے رہے ہیں۔ اس کے لیے روزانہ صبح و شام باقاعدہ نگرانی درکار ہے تاکہ خوراک درست کی جا سکے، ہفتہ وار اندازوں پر نہیں چلا جا سکتا۔ انہیں کولیسٹرول کم کرنے والی دوا بھی دی جا رہی ہے۔ اس عمر میں بڑھا ہوا کولیسٹرول جینیاتی اور ذہنی دباؤ دونوں وجوہات سے ہو سکتا ہے اور اسے خوراک، ورزش اور دوا کے امتزاج سے قابو کرنا ضروری ہے، جیسا کہ بلڈ پریشر کے لیے بھی۔ کم نمک۔ زیادہ حرکت۔ حقیقی نگرانی۔
درج ذیل ٹیسٹ اب بغیر کسی مزید تاخیر کے ہونے چاہئیں
() اسٹریس ٹیسٹ (2) ایکو کارڈیوگرام (3) کارڈیک ایم آر آئی (4) Cardiac Artery Calcium CAC اسکین، بڑھے ہوئے کولیسٹرول کی وجہ سے، تاکہ شریانوں میں جمع کیلشیم کے ذخائر معلوم ہوں جو براہِ راست دل کے دورے یا اسٹنٹ کی ضرورت کا باعث بنتے ہیں۔ (5) کارڈیک سی ٹی انجیوگرام اور اگر ضرورت پڑے تو، دیگر ٹیسٹ۔ میں سخت پریشان ہوں۔ تنہائی ان کے جسم پر جسمانی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ اگر اسے فوری طور پر حل نہ کیا گیا تو نقصان ناقابلِ تلافی ہو سکتا ہے۔ عمران خان کو اب فوری طور پر اسپتال کے ماحول میں منتقل کیا جانا لازمی ہے، ایک آزاد اور غیرجانبدار طبی بورڈ کی نگرانی میں۔ ان کا خاندان اور پاکستان کے سرکاری ڈاکٹروں پر بالکل اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ سب پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ رپورٹس میں ردوبدل کیا گیا، اعداد و شمار بڑھا چڑھا کر یا دبا کر پیش کیے گئے، پلیٹلیٹس کا معاملہ اس کی ایک مثال ہے۔ اگلے تین ماہ بہت اہم ہیں اور پتہ چلے گا کہ ان کی حالت بہتر ہوتی ہے یا مستقل نقصان میں بدل جاتی ہے۔ ہم سب پریشان ہیں۔