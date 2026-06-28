پاکستان: کراچی رینجرز بیس پر دہشت گردانہ حملہ، چار فوجی اور چھ دہشت گرد ہلاک، ایک پکڑا گیا
دہشت گردوں نے دھماکا خیز مواد سے بھری گاڑی پیرا ملٹری رینجرز ہیڈ کوارٹر سے ٹکرا دی۔ بعد ازاں شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔
By PTI
Published : June 28, 2026 at 8:02 AM IST
کراچی: پاکستانی سکیورٹی فورسز نے سنیچر کی رات کراچی میں سندھ رینجرز کے ایک کمپاؤنڈ پر دہشت گردوں کے ایک بڑے حملے کو ناکام بناتے ہوئے چھ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا جب کہ ایک کو زندہ پکڑ لیا۔ اس حملے میں چار نیم فوجی اہلکار بھی ہلاک ہو گئے۔ اکتوبر 2024 کے بعد سے کراچی میں یہ پہلا بڑا دہشت گردانہ حملہ تھا۔
قابل اعتماد سکیورٹی ذریعے کے مطابق، کالعدم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے ایک عسکریت پسند دھڑے جماعت الاحرار سے تعلق رکھنے والے حملہ آوروں نے رات 8.30 بجے کے قریب کراچی کے گنجان آباد علاقے گلستان جوہر میں سندھ رینجرز کے بھٹائی ونگ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ بول دیا۔
حملہ آوروں نے پہلے دھماکا خیز مواد سے بھری گاڑی رینجرز بیس سے ٹکرا کر اڑا دی۔ بعد ازاں تقریباً 90 منٹ تک شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ اس لڑائی میں اسپیشل سکیورٹی یونٹ (SSU) کے کمانڈوز اور انسداد دہشت گردی فورس (ATF) نے چھ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے اور ایک زخمی حملہ آور کو پکڑنے میں کامیابی کا دعویٰ کیا۔ حملے میں رینجرز کے چار اہلکار بھی ہلاک ہو گئے۔
حملے کے بعد حکام نے فوری طور پر کمپاؤنڈ اور آس پاس کی سڑکوں کو سیل کر دیا۔ رہائشیوں کو گھر کے اندر رہنے کی ہدایت دی گئی، جب کہ کچھ قریبی محلوں میں آپریشن کے دوران بجلی کی بندش کا بھی سامنا کرنا پڑا۔
سنیچر کے حملے کی ذمہ داری جماعت الاحرار نے قبول کی، جو ٹی ٹی پی کا ایک عسکریت پسند دھڑا ہے جو افغانستان کی سرحد سے متصل پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخواہ میں سرگرم ہے، جو شہریوں، سکیورٹی اور سرکاری اہلکاروں پر حملے کرتا رہتا ہے۔
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یہ حملہ اکتوبر 2024 کے بعد کراچی میں پہلا بڑا دہشت گردانہ حملہ ہے، جب کراچی ایئرپورٹ کے قریب ایک خودکش بم دھماکے میں دو چینی انجینئرز ہلاک ہوگئے تھے، جس کی ذمہ داری کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔
کراچی میں ٹی ٹی پی کا آخری بڑا حملہ فروری 2023 میں ہوا، جب عسکریت پسندوں نے شاہراہ فیصل پر کراچی پولیس آفس پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔
تازہ حملے کے بارے میں ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آوروں نے رینجرز کمپاؤنڈ کے مین گیٹ سے گاڑی کو ٹکرایا اور احاطے میں داخل ہونے سے پہلے ہینڈ گرنیڈ پھینکا جس سے متعدد دھماکے ہوئے۔
سندھ کے انسپکٹر جنرل آف پولیس جاوید عالم اوڈھو نے ابتدائی طور پر میڈیا کو بتایا کہ حملے میں تین رینجرز اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "مزید تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں، لیکن ابتدائی تحقیقات سے تصدیق ہوتی ہے کہ دہشت گرد ایک گاڑی میں آئے اور مرکزی گیٹ کو توڑ کر کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے۔ رینجرز اہلکاروں نے تیزی سے جوابی کارروائی کی۔"
یہ حملہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید کشیدگی کے درمیان ہوا ہے۔ گزشتہ سال کے اواخر سے، پاکستان کی فوج اور انٹیلی جنس ایجنسیوں نے بارہا افغانستان کی طالبان حکومت پر ٹی ٹی پی کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کا الزام عائد کیا، جس سے اس گروپ کو سرحد پار سے حملے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پاکستان کی فوج نے بدلے میں، افغانستان میں ٹی ٹی پی کے مبینہ ٹھکانوں اور تربیتی مراکز پر کئی حملے کیے ہیں۔ تاہم افغانستان کی طالبان حکومت پاکستان کے تمام الزامات کو مسترد کرتی ہے۔
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