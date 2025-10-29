پاکستان افغانستان امن مذاکرات ناکام، دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر کیا الزامات لگائے؟ یہاں جانیں
ترکی میں جاری پاکستان کے افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات چار دن گزرنے کے بعد بھی ناکام ہو گئے۔
انقرہ، ترکی: استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان چار دن تک جاری رہنے والے امن مذاکرات ناکام ہو گئے، پاکستان کے وزیر اطلاعات نے اس بات کی جانکاری دی۔ انھوں نے کابل میں طالبان حکومت پر مہلک سرحد پار حملوں کے ذمہ دار عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کرنے کا الزام لگایا۔
یہ بات چیت دوحہ میں پہلے دور کے بعد ہوئی تھی جس میں 19 اکتوبر کو جنگ بندی معاہدہ طے پایا تھا۔ دونوں ممالک کی مہلک سرحدی جھڑپوں میں فوجیوں، شہریوں اور عسکریت پسندوں سمیت درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
اسلام آباد طالبان پر پاکستان میں حملوں میں ملوث عسکریت پسندوں کو پناہ دینے کا الزام لگاتا ہے، جب کہ کابل نے اس کی تردید کی ہے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔
بدھ کی صبح سے پہلے، پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ قطر اور ترکی کی ثالثی کے باوجود بات چیت "کوئی قابل عمل حل نکالنے میں ناکام رہی"۔
تارڑ کے ریمارکس پر کابل کی طرف سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔
دونوں ممالک کے سرکاری میڈیا نے بات چیت میں تعطل کی جانکاری دی تھی جس کے بعد یہ تازہ ترین پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دونوں فریقوں کے سرکاری میڈیا نے ایک دوسرے پر معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کا الزام لگایا ہے۔
عطا تارڑ نے کہا کہ ثالث ممالک قطر اور ترکی کی درخواست پر پاکستان نے امن کا موقع دیا اور پہلے دوحہ اور پھر استنبول میں افغان طالبان حکومت کے ساتھ بات چیت کی۔
انہوں نے طالبان پر الزام لگایا کہ وہ "پاکستان کے نقصانات سے لاتعلق ہیں" حالانکہ "پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے لوگوں کے لیے امن اور خوشحالی کی خواہش کی ہے، اس کی وکالت کی ہے اور بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔"
تارڑ نے کہا کہ پاکستان اس بات چیت میں سہولت فراہم کرنے کے لیے قطر اور ترکی کا شکریہ ادا کرتا ہے، جو کہ سرحد پار حملوں اور عسکریت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر اسلام آباد اور کابل کے درمیان مہینوں سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایک وسیع تر سفارتی دباؤ کا حصہ تھے۔
ان کا کہنا تھا کہ "چونکہ طالبان کی حکومت افغانستان کے عوام کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں رکھتی اور جنگی معیشت پروان چڑھتی ہے، اس لیے وہ افغان عوام کو ایک غیر ضروری جنگ میں گھسیٹنا چاہتی ہے۔"
تارڑ نے کہا کہ "پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے،" انھوں نے خبردار کیا کہ اسلام آباد "ہمارے لوگوں کو دہشت گردی کی لعنت سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتا رہے گا۔"
اس سے قبل، منگل کے روز، مذاکرات کے بارے میں براہ راست علم رکھنے والے تین پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں نے دی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا تھا کہ استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں کابل کی جانب سے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی کے مطالبات کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ کے باعث تعطل پیدا ہو گیا تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ میزبان ملک تعطل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مذاکرات کا حتمی دور جلد از جلد دوبارہ شروع ہو سکے۔
پاکستانی حکام کے مطابق طالبان کا وفد پاکستان کی تجاویز کو قبول کرنے کے لیے ’مکمل طور پر آمادہ نہیں‘ ہے اور فیصلے کرنے سے قبل کابل سے رہنمائی حاصل کرتا رہا۔
افغانستان کے زیر کنٹرول میڈیا آر ٹی اے نے پاکستانی فریق پر بھی اسی طرح کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ کابل نے "تعمیری مذاکرات کرنے کی ہر ممکن کوشش کی" لیکن یہ کہ "پاکستانی فریق کا ایسا کوئی ارادہ نہیں لگتا ہے۔"
جب ترکی میں بات چیت کا تازہ ترین دور جاری تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو دونوں پڑوسیوں کے درمیان بحران کو بہت جلد حل کرنے میں مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
حالیہ جنگ نے قطر کو مذاکرات کے ابتدائی دور کی میزبانی کرنے پر آمادہ کیا، جس نے جنگ بندی کی جس کے بارے میں دونوں فریقوں کا کہنا ہے کہ استنبول میں تعطل کے باوجود ابھی تک جنگ بندی برقرار ہے۔
اسلام آباد میں مقیم سیکیورٹی تجزیہ کار سید محمد علی نے منگل کو کہا کہ مذاکرات میں افغانستان کی حکمت عملی سفارتی عمل کو سست کرنا اور دیگر دو طرفہ امور پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔
انہوں نے افغانستان میں مقیم پاکستانی طالبان اور دیگر عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے واضح، غیر مبہم اور بین الاقوامی سطح پر قابل تصدیق عزم دینے میں افغانستان کی ہچکچاہٹ کو نوٹ کیا۔
پاکستان میں حالیہ برسوں میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جن کا زیادہ تر الزام پاکستانی طالبان، یا تحریک طالبان پاکستان پر عائد کیا جاتا ہے، جو کہ افغانستان میں طالبان کا قریبی ساتھی گروپ ہے۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ 2021 میں طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے اس گروپ کو افغانستان میں پناہ دی جا رہی ہے۔
پاکستان میں حکام نے کہا ہے کہ ملک کی فوج نے اس ماہ کے شروع میں افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس نے دونوں ممالک کے درمیان مہلک جھڑپوں کو جنم دیا جب تک کہ قطر نے جنگ بندی کی ثالثی نہیں کی۔
دونوں ممالک کے درمیان تمام سرحدی گزرگاہیں دو ہفتوں سے زیادہ عرصے سے بند ہیں، اہم تجارتی راستوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے سامان لے جانے والے ٹرک پھنسے ہوئے ہیں۔
