پاکستان کا افغانستان کے سرحدی علاقوں میں زمینی و فضائی حملوں کا دعویٰ، 29 عسکریت پسند ہلاک
پاکستان کے وزیر اطلاعات تارڑ نے کہا کہ تازہ کارروائی میں پاکستانی طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔
Published : June 29, 2026 at 7:35 AM IST
اسلام آباد: پاکستانی سکیورٹی فورسز نے اتوار کو پاکستان-افغانستان سرحد سے متصل علاقوں میں زمینی اور فضائی حملے کیے۔ پاکستانی حکومت نے دعویٰ کیا کہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف "کیلیبریٹڈ حملے" کیے گئے، جس میں 29 جنگجو مارے گئے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ یہ آپریشن ملک بھر میں متعدد عسکریت پسندوں کے حملوں کے جواب میں انجام دیا گیا۔ ان حملوں سے متعلق افغانستان کی جانب سے فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔
قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں حالیہ برسوں میں پولیس اور سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے والے حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستانی حکام نے ایسے واقعات کے لیے تحریک طالبان پاکستان اور اس کے اتحادی عسکریت پسند گروپوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
پاکستانی فوج کے تازہ حملے اس وقت سامنے آئے ہیں جب گذشتہ سنیچر کو بندوقوں اور دھماکہ خیز مواد سے لیس عسکریت پسندوں نے جنوبی بندرگاہی شہر کراچی میں نیم فوجی رینجرز کے علاقائی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا جس میں چار فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ سکیورٹی فورسز نے چھ حملہ آوروں کو ہلاک اور ایک حملہ آور کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس کی شناخت افغان شہری کے طور پر کی گئی۔
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پاکستانی طالبان سے الگ ہونے والے دھڑے جماعت الاحرار نے سنیچر کی رات ایک بیان میں کراچی حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تارڑ نے کہا کہ افغان سرحد سے متصل علاقوں میں پاکستان کی تازہ ترین کارروائی میں پاکستانی طالبان کے اڈوں اور محفوظ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔
واضح رہے کہ پاکستانی طالبان افغان طالبان سے ایک الگ عسکریت پسند گروپ ہے، حالانکہ دونوں اتحادی ہیں۔ افغان طالبان نے سال 2021 میں افغانستان میں اقتدار میں واپسی کی۔ تازہ کارروائیوں سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔
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