پاکستان کے افغانستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، 28 ہلاکتوں کا دعویٰ، کابل نے دعویٰ کو مسترد کر دیا
کابل کا کہنا ہے کہ پاکستانی فضائیہ کی کارروائی میں 28 نہیں بلکہ صرف تین افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
Published : September 21, 2026 at 1:34 PM IST
اسلام آباد: پاکستان اور افغانستان کے بیچ جاری کشیدگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ دیکھا جارہا ہے۔ پاکستانی لڑاکا طیاروں نے پیر کے روز مشرقی افغانستان میں فضائی حملے کیے۔ پاکستانی فضائیہ نے ان علاقوں کو نشانہ بنایا جنھیں سکیورٹی حکام نے عسکریت پسندوں کے مشتبہ ٹھکانے قرار دیا تھا۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں 28 عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔
جبکہ کابل نے ہلاکتوں کے معاملے میں اسلام آباد کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ افغان حکام نے بتایا کہ حملوں میں کم از کم تین افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
پاکستان کے دو سکیورٹی حکام نے بتایا کہ پیر کے روز ہونے والے فضائی حملوں میں 28 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم، افغان حکومت نے رپورٹ کیا کہ حملوں میں تین شہری ہلاک اور چار دیگر زخمی ہوئے۔ کسی بھی فریق کے دعووں کی فوری طور پر آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ پاکستانی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ انہیں عوامی سطح پر بات کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ پاکستانی فوج کی جانب سے حملوں کے بارے میں فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔
دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد کے قریب ہونے والے ان حملوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کو دوبارہ ہوا دی ہے۔ اس صورتحال نے سرحد پار مزید تصادم کے خدشات کو بڑھا دیا ہے اور اسلام آباد اور کابل کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے چین سمیت دیگر علاقائی طاقتوں کی ثالثی کی کوششوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
إننا ندين هذا العدوان والظلم، ونعتبره تكراراً للجرائم.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) September 21, 2026
وقد أقدمت المنظومة العسكرية الباكستانية مرةً أخرى على ارتكاب مثل هذه الجريمة، بهدف صرف الأنظار عن الإخفاقات الأمنية التواجهها داخل بلادها.
وسيردّ الأفغان على هذا العدوان بالرد المناسب، إن شاء الله تعالى.
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سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں، افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے فضائی حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔
انہوں نے لکھا، "ہم اس جارحیت اور زیادتی کی مذمت کرتے ہیں اور اسے جرائم کا اعادہ سمجھتے ہیں۔ پاکستانی فوجی حلقوں نے اپنے ملک کی سکیورٹی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بار پھر ایسا جرم کیا ہے۔"
Unfortunately, once again today, at around 3:00 a.m., the Pakistani occupying military regime bombarded civilian homes and public property in Nurgal District of Kunar Province and Barmal District of Paktika Province, according to preliminary information, a civilian home belonging… pic.twitter.com/qMEiUBsYDu— Hamdullah Fitratحمدالله فطرت (@FitratHamd) September 21, 2026
افغان حکومت کے نائب ترجمان حمد اللہ فطرت نے بتایا کہ یہ حملے رات تقریباً تین بجے کنڑ صوبے کے ضلع نورگل اور پکتیکا صوبے کے ضلع برمل میں ہوئے۔ ابتدائی معلومات کی بنیاد پر، فطرت نے رپورٹ کیا کہ حملے میں پٹھان گاؤں 'نرگل' میں واقع نور احمد نامی دیہاتی کا گھر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے میں احمد اور ان کے خاندان کے دو افراد ہلاک جبکہ چار دیگر رشتہ دار زخمی ہوئے۔
فطرت نے مزید بتایا کہ برمل کے علاقوں 'راکھا' اور 'تور کنڈی' پر ہونے والے حملوں میں ایک دکان اور ایک خالی مکان تباہ ہوا، تاہم ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
یہ حملے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں پیش آنے والے ایک واقعے کے ایک دن بعد ہوئے ہیں جہاں عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں دو فوجی افسران سمیت چھ پاکستانی سکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔
اس سے قبل جمعہ کو پاکستان کے شہر کوہاٹ میں ایک ہلاکت خیز حملہ ہوا تھا، جس میں ایک خودکش بمبار نے پولیس کمپاؤنڈ کے اندر واقع مسجد کو نشانہ بنایا اور آٹھ مسلح افراد نے دفاتر پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں 20 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ پاکستانی حکام کے مطابق، اس حملے میں کم از کم 21 افراد (جن میں زیادہ تر پولیس افسران شامل تھے) ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ ہفتے کے روز پاکستان کی وزارتِ اطلاعات نے خبردار کیا کہ پاکستان میں ہونے والے حملوں کے ردعمل میں ملک افغانستان کے اندر موجود دہشت گردوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ وزارت نے کوہاٹ حملے کا ذمہ دار افغانستان میں موجود دہشت گردوں کو ٹھہرایا اور افغان طالبان حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ایسے گروہوں کو پناہ اور مدد فراہم کر رہی ہے جو پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں۔
وزارت نے بیان دیا کہ "پاکستان کے پاس دہشت گردی کے خطرات کو ختم کرنے کا عزم اور صلاحیت دونوں موجود ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔"
وزارت نے کابل پر زور دیا کہ وہ ان مقامات کو ختم کرنے کے لیے "قابلِ یقین، قابلِ تصدیق اور پائیدار اقدامات کرے جنہیں پاکستان افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور بھرتی و تربیت کے نیٹ ورکس کے طور پر دیکھتا ہے۔
پیر کو ہونے والے حملوں کے وقت تک، کوہاٹ یا ہنگو میں ہونے والے ان حملوں کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی تھی۔ شبہ پاکستانی طالبان (جنہیں باضابطہ طور پر تحریکِ طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کہا جاتا ہے) پر ظاہر کیا گیا، جنہوں نے حالیہ برسوں میں پاکستان میں پولیس اور دیگر سکیورٹی فورسز پر حملوں میں شدت پیدا کی ہے۔
ٹی ٹی پی افغان طالبان سے مختلف ہے لیکن ان کی اتحادی ہے۔ افغان طالبان 2021 میں اقتدار میں واپس آئے تھے۔ پاکستان نے بارہا کابل میں طالبان حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کو پناہ دیتی ہے اور دہشت گردوں کو سرحد پار حملے کرنے کی اجازت بھی۔ افغان حکومت نے بارہا ان الزامات کی تردید کی ہے۔
یہ حملے پاکستان کی جانب سے ان انتباہات کے بعد کیے گئے جن میں کہا گیا تھا کہ وہ سرحد کے قریب اپنی سکیورٹی فورسز پر ہونے والے دو حالیہ مہلک حملوں کے جواب میں افغانستان کے اندر عسکریت پسندوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔
حالیہ برسوں میں پاکستانی پولیس اور سکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے والے عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ شدت کئی ماہ کے فوجی آپریشنز کے بعد دیکھی گئی ہے۔ فروری سے اب تک سرحد پار لڑائی میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل فروری میں جب پاکستان نے افغان سرزمین پر فضائی حملے کیے تھے تو افغانستان نے جوابی کارروائی کی تھی۔
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