پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا مملکت میں افواج کی فوری تعیناتی پر اتفاق
مملکت میں افواج کی فوری تعیناتی کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں لیا ہے جب سعودی عرب اور حوثیوں کے بیچ کشیدگی عروج پر ہے۔
By PTI
Published : October 6, 2026 at 7:45 AM IST
اسلام آباد: ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے سعودی عرب اور یمن کے حوثیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیشِ نظر مملکت میں فوجی افواج کی فوری تعیناتی کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
پاکستان کے دفترِ خارجہ کے حوالے سے 'ڈان' اخبار نے رپورٹ کیا کہ سہ فریقی 'مکہ دفاعی اتحاد' کی اسٹریٹجک پولیٹیکل اینڈ ڈیفنس کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس پیر کے روز ریاض میں منعقد ہوا، جس میں سعودی عرب کو درپیش سکیورٹی صورت حال اور خطرات سے نمٹنے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔
پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان اگست میں دستخط ہونے والا یہ سہ فریقی دفاعی معاہدہ مشترکہ دفاع کا ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے، اور یہ شرط عائد کرتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی ایک ملک پر مسلح حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
روزنامہ 'ڈان' نے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ "کمیٹی نے مشترکہ دفاعی وعدوں کے عملی نفاذ کے لیے فوری اقدامات کرنے، متفقہ طور پر افواج اور صلاحیتیں فراہم کرنے کے لیے ضروری تدابیر اختیار کرنے اور مملکت میں ان کی تیز رفتار تعیناتی کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔"
اعلامیے میں فوج کی تعیناتی کی کسی قسم کی تفصیلات یا ٹائم شیڈول کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں واضح طور پر حوثیوں کا نام بطورِ خطرہ نہیں لیا گیا، تاہم یہ پیش رفت سعودی عرب پر حوثیوں کے حالیہ حملوں کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔
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پاکستان کی جانب سے نائب وزیرِ اعظم اسحاق ڈار، وزیرِ دفاع خواجہ آصف، اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس اجلاس میں شرکت کی۔
خواجہ آصف نے پاکستانی چینل جیو نیوز کے پروگرام ’آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ‘ میں ایک ٹیلیفونک انٹرویو کے دوران کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کی میدان میں موجودگی" تو ہے، لیکن جنگی آپریشنز میں صرف سعودی افواج حصہ لے رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "انہیں جس طرح کی بھی مدد کی ضرورت ہے، وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت، ترکیہ اور پاکستان کی افواج معاونت کا کردار ادا کر رہی ہیں۔" انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان جاسوسی اور فضائی نگرانی کے عمل میں شامل ہے۔
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اعلامیے میں کہا گیا کہ مکہ الائنس کے تینوں ارکان نے مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کو نشانہ بنانے کی کوششوں کی بھی مذمت کی، اور ساتھ ہی سعودی عرب میں شہروں، سویلین اور معاشی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے مسلسل حملوں کی بھی پرزور مذمت کی ہے۔
دفترِ خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ نے خطرات اور حملوں کا مقابلہ کرنے اور مملکت کی سلامتی و علاقائی سالمیت کے تحفظ میں سعودی مسلح افواج کی مستعدی، تیاری اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔
رپورٹ کے مطابق، 'ایس پی ڈی سی' کا یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہوا جب یمن کی سعودی سرپرستی میں کام کرنے والی اتحادی حکومت نے اتوار کے روز حوثیوں کے زیرِ قبضہ علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی فوجی مہم کا آغاز کیا ہے۔
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