پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے، ایک ملک پر حملہ تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا
شہباز شریف، محمد بن سلمان اور صدر رجب طیب اردغان نےمکہ کے الصفا پیلس میں ملاقات کے دوران 'مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے' پر دستخط کیے۔
By PTI
Published : August 7, 2026 at 6:01 PM IST
اسلام آباد: مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے جمعے کو ایک مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر بھی حملہ تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
ایک مشترکہ بیان کے مطابق، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے مکہ کے الصفا پیلس میں ملاقات کے دوران 'مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے' پر دستخط کیے۔
مشترکہ دفاع کے لیے مکہ المکرمہ سربراہی اجلاس کے دوران طے پانے والے اس معاہدے کا مقصد کسی بھی قسم کی جارحیت کے خلاف اجتماعی مزاحمت کو مضبوط بنانا ہے۔ اس میں یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ ان تمام پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام پہلوؤں کو مزید بہتر بنانے کے لیے بھی فراہم کرتا ہے۔
یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مغربی ایشیا میں تنازعات متعدد محاذوں پر پھیل چکے ہیں، بشمول بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب، جس سے خلیجی ممالک علاقائی سلامتی کے تعاون کو مضبوط کرنے پر اکس رہے ہیں۔ شریف نے اپریل میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران انہوں نے ملک کی اعلیٰ قیادت سے بات چیت کی تھی۔
🔈 PR No. 2️⃣0️⃣4️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) August 7, 2026
Makkah Al-Mukarramah Summit for Joint Defence
🔗⬇️ pic.twitter.com/mIzASADmau
گزشتہ ہفتے، ایران کے حمایت یافتہ یمنی حوثی باغیوں کے سعودی بحری جہازوں پر حملوں کے بعد، سعودی عرب نے تجارتی جہاز رانی کے راستوں اور بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب سے گزرنے والے توانائی کی فراہمی کے اہم راستوں کی حفاظت کے لیے ایک کثیر القومی میری ٹائم ڈیفنس کولیشن (ایم ایم ڈی سی) کی تجویز پیش کی۔
رپورٹس کے مطابق، پاکستان سمیت 14 ممالک نے اس اقدام کی حمایت کی ہے، جس میں دنیا کی سب سے اہم سمندری راستوں میں سے ایک کی سلامتی کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کو اجاگر کیا گیا ہے۔
مزید برآں، پاکستان نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ امریکہ اور ایران کو 18 جون کو اسلام آباد کی مفاہمت کی یادداشت کے تحت مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ مکہ معاہدہ تینوں ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنی اجتماعی سلامتی کو مزید مضبوط کریں گے اور ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کو یقینی بناتے ہوئے خطے اور اس سے باہر امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گے۔
گزشتہ سال ستمبر میں پاکستان اور سعودی عرب نے سٹریٹیجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ کسی بھی ملک پر حملہ دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ اس دفاعی معاہدے کے تحت، پاکستان نے سعودی عرب میں فوجی اور طیارے مشترکہ تربیت، دفاعی تعاون اور سعودی عرب کی سلامتی کی ضروریات میں مدد کے لیے تعینات کیے تھے۔
مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مکہ معاہدہ تینوں ممالک کے درمیان دیرینہ تاریخی تعلقات پر استوار ہے۔ یہ معاہدہ بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتوں سے متاثر ہے جو انہیں باندھتا ہے اور ان کے مشترکہ سٹریٹجک مفادات اور دیرینہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ جمعے کی سربراہی ملاقات کے دوران تینوں فریقوں نے اپنے تعلقات کا جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔
وزیراعظم آفس کے مطابق سربراہی اجلاس سے قبل وزیراعظم نواز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر تین روزہ سرکاری دورے پر جمعرات کو یہاں پہنچے تھے۔دونوں رہنماؤں نے سعودی ولی عہد سے ملاقات کی۔ دفتر نے کہا کہ نواز شریف کے ہمراہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی تھے۔
اگرچہ یہ دورہ خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ہوا ہے، لیکن اس کی اہمیت فوری بحران اور قلیل مدتی تحفظات سے بالاتر ہے۔ دفتر خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ وہ دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا، سٹریٹجک تعاون کو مزید گہرا کرے گا، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر ہم آہنگی بڑھائے گا اور کثیر الجہتی تعاون کو فروغ دے گا-