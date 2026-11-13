پاکستان سعودی عرب کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کو تیار ہے: ترجمان پاک فوج
سعودی عرب میں فوجی موجودگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہاکہ پاکستانی دستے پہلے ہی مملکت میں تعینات ہیں۔
Published : November 13, 2026 at 7:53 AM IST
اسلام آباد: پاک فوج کے ایک اعلیٰ جنرل نے کہا ہے کہ علاقائی کشیدگی اور حالیہ مہینوں میں یمن کے حوثیوں کی جانب سے خلیجی ملک کی تیل کی تنصیبات اور ہوائی اڈوں پر ہونے والے حملوں کے سلسلے کے پیشِ نظر پاکستان سعودی عرب کے تحفظ کے لیے "تمام ضروری دفاعی اقدامات" کرنے کو تیار ہے۔ روزنامہ 'دی ایکسپریس ٹریبیون' کی رپورٹ کے مطابق، بدھ کے روز ایک سعودی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے اس بات پر زور دیا کہ خلیجی مملکت کی سلامتی، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے حوالے سے اسلام آباد کا عزم "مکمل اور ناقابلِ مصالحت ہے"۔
انہوں نے کہاکہ "موجودہ حالات کی روشنی میں اور سعودی عرب و پاکستان کے درمیان مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے اور مکہ اتحاد کی بنیاد پر پاکستان مملکت کے دفاع کے لیے تمام ضروری دفاعی اقدامات کرنے کو تیار ہے۔" پاکستان اور سعودی عرب نے گزشتہ سال ستمبر میں ریاض میں "اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے" پر دستخط کیے تھے، جس میں یہ عہد کیا گیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک ملک پر حملے کو "دونوں کے خلاف جارحیت" تصور کیا جائے گا۔ بعد ازاں انہوں نے کسی تیسرے ملک کے حملے کی صورت میں ایک دوسرے کی حمایت کے لیے ترکیہ کے ساتھ مل کر 'مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے' پر بھی دستخط کیے تھے۔
چوہدری نے کہا کہ معاہدے کو اس کے اجتماعی دفاعی وعدوں کے عملی نفاذ کے مرحلے میں منتقل کرنے کے لیے سعودی عرب کے اندر متفقہ افواج اور عسکری صلاحیتوں کی فوری تعیناتی کو یقینی بنانے کے اقدامات درکار ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان اقدامات میں تیاری کی سطح کو بڑھانا، عسکری ہم آہنگی کو مضبوط بنانا، انٹیلی جنس معلومات کا تبادلہ اور خالصتاً دفاعی کارروائیوں میں رابطہ کاری شامل ہے۔ چوہدری نے کہا کہ پاکستان کی تیاری موجودہ حالات، اسلام آباد اور ریاض کے درمیان مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے اور مکہ اتحاد کے تحت کیے گئے وعدوں کی مرہونِ منت ہے۔
سعودی عرب میں فوجی موجودگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی دستے پہلے ہی مملکت میں تعینات ہیں، جہاں وہ مختلف فرائض انجام دے رہے ہیں، جن میں بنیادی طور پر دفاعی معاونت فراہم کرنا اور فوجی مشقوں و جنگی چالوں میں حصہ لینا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد دفاعی مقاصد کے لیے مطلوبہ معاونت فراہم کرتا رہے گا، جس میں فوجی اہلکار، عسکری صلاحیتیں، تربیت اور لاجسٹک امداد شامل ہیں۔ اس سوال پر کہ آیا پاکستان اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کرے گا یا فضائی و میزائل دفاعی نظام اور انٹیلی جنس شیئرنگ سمیت اضافی صلاحیتیں فراہم کرے گا، چوہدری نے مخصوص تفصیلات ظاہر کیے بغیر کہا کہ ضروری معاونت کی فراہمی جاری رہے گی۔
چوہدری نے کہا کہ مکہ اتحاد کے وعدوں پر عمل درآمد کی جانب پیش رفت سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے حالیہ حملوں کے بعد عمل میں آئی ہے۔ انہوں نے ہوائی اڈوں، شہروں اور شہری و اقتصادی تنصیبات پر حملوں کی پاکستان کی جانب سے مذمت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے مملکت کی خودمختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے براہِ راست خطرہ ہیں اور ساتھ ہی علاقائی استحکام کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے پاکستان کے لیے گہری تشویش کا باعث ہیں، اور مزید کہا کہ "سعودی عرب اور حرمین شریفین کا تحفظ اولین اور ناقابلِ مصالحت ترجیح ہے"۔
ترجمان نے تحمل، کشیدگی میں کمی اور سفارتی روابط پر بھی زور دیتے ہوئے خبردار کیا کہ مزید کشیدگی کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ سفارتی کوششوں کے حوالے سے چوہدری نے کہا کہ 26 اکتوبر کو تہران میں مکہ اتحاد کے نمائندوں اور ایران کے درمیان ہونے والی ملاقات کا مقصد کشیدگی میں کمی کے لیے ایک فریم ورک تشکیل دینا اور علاقائی تعاون کو مضبوط بنانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت مذاکرات اور علاقائی تنازعات کے پُرامن حل کے لیے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کسی بھی معاہدے کی تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ شرکاء نے "چاروں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے اور خطے میں امن و استحکام کے حصول میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے" پر اتفاق کیا۔
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ سال ستمبر میں طے پانے والے مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے اور سہ فریقی مکہ معاہدے کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے چوہدری نے کہا کہ دونوں انتظامات مختلف مقاصد کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ "دو طرفہ معاہدے نے اسلام آباد اور ریاض کے درمیان دفاعی تعاون کے لیے ایک فریم ورک فراہم کیا، جو ان کی دیرینہ شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے اور جارحیت کی صورت میں باہمی تعاون کا ایک ڈھانچہ قائم کرتا ہے۔" چوہدری نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کا مقصد اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنا، باہمی سلامتی کو مضبوط بنانا اور اپنی خودمختاری و اہم مفادات کے تحفظ کے لیے عملی دفاعی تعاون جاری رکھنا ہے۔
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انہوں نے مزید کہاکہ "دوسری جانب، ایم جے ڈی اے (مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ) ایک سہ فریقی انتظام ہے جو پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کو یکجا کرتا ہے، جس میں اجتماعی دفاع، مشترکہ تیاری اور رابطہ کاری کا طریقہ کار موجود ہے۔" چوہدری نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں انتظامات "خالصتاً دفاعی نوعیت کے ہیں" اور ان میں کسی بھی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم شامل نہیں ہیں۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق، مستقبل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تینوں ممالک کا مقصد اجتماعی دفاعی صلاحیت (ڈیٹرنس) کو مضبوط بنانا، عسکری ہم آہنگی کو گہرا کرنا اور علاقائی استحکام کو مستحکم کرنا ہے۔