پاکستان مکہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھانے کو تیار، سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کے بعد پاکستانی وزیر دفاع کا بیان
آصف نے کہا کہ، اگر مکہ پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے تحفظ کے لیے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔
By PTI
Published : September 17, 2026 at 2:48 PM IST
اسلام آباد: پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ کے قریب ڈرون حملے کی کوشش کے بعد پاکستان مکہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
آصف نے یہ بیان بدھ کو جیو نیوز کو دیا۔ نیوز چینل کی ویب سائٹ پر ایک رپورٹ کے مطابق آصف نے کہا کہ مکہ معاہدہ ہم پر لاگو ہوتا ہے اور ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔
پاکستان، ترکی اور سعودی عرب نے 7 اگست کو مکہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔
اس معاہدہ میں مشترکہ ڈیٹرنس کا ایک فریم ورک ہے۔ اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ تینوں میں سے کسی ایک کے خلاف مسلح حملہ تینوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ بدھ کو آصف کا یہ بیان مقدس شہر مکہ سمیت سعودی عرب کے مغربی ساحل کے کئی علاقوں میں منگل کو سکیورٹی الرٹ جاری کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے فضائی دفاع نے شہر کے جنوب میں حوثیوں کے ایک ڈرون کو روک کر تباہ کر دیا۔
سعودی حکام کے مطابق ڈرون کو مکہ کی ممنوعہ فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا۔ تاہم حوثیوں نے مکہ یا کسی اسلامی مقدس مقام کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے۔
یہ واقعہ سعودی عرب اور ایران کے حمایت یافتہ گروپوں کے درمیان شدید کشیدگی کے درمیان پیش آیا ہے، جنہوں نے حال ہی میں سعودی سرزمین پر حملے کیے ہیں۔ حوثیوں کی پیش قدمی کے بعد بحیرہ احمر اور اس کے ارد گرد سمندری ٹریفک کو خطرہ لاحق ہے۔
جیو نیوز نے بدھ کے روز آصف کے حوالے سے کہا کہ ’’اگر مکہ پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے تحفظ کے لیے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے‘‘۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بغیر معاہدے کے بھی ان کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔
آصف نے کہا کہ مکہ معاہدہ میں یہ شامل ہے کہ اگر تینوں ممالک میں سے کسی کی علاقائی سالمیت یا جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تو دونوں ممالک ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس (مکہ دفاعی معاہدے) کے استعمال کے بارے میں "بالکل کوئی الجھن" نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اپنی دفاعی یا فوجی حکمت عملی کی تفصیلات پر عوامی طور پر بات نہیں کرے گا۔
آصف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ملک پر حوثی حملوں کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی عرب کا پیغام ایران کو پہنچایا ہے۔
آصف نے کہا، "مجھے نہیں لگتا کہ ایران، ایک ملک کے طور پر، کوئی اور محاذ کھولے گا،" اور مزید کہا کہ تہران پہلے ہی خطے میں تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔
انہوں نے ایرانی حکومت اور غیر ریاستی گروپوں پر مشتمل غیر رسمی انتظامات میں فرق کرتے ہوئے کہا کہ ایسے گروپ کسی بھی ملک کی رسمی منظوری یا حمایت کا انتظار کیے بغیر کام کر سکتے ہیں۔
وزیر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تنازعات کو دوسرے علاقوں میں پھیلنے سے روکنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔
وسیع تر خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں آصف نے کہا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تین طرفہ دفاعی معاہدہ ایک ایسا انتظام تھا جو ممالک کی جانب سے اپنی سیکیورٹی ضروریات کا اندازہ لگانے کے بعد سامنے آیا۔
انہوں نے کہا کہ خطے میں دیگر دفاعی انتظامات سامنے آسکتے ہیں لیکن اس بات پر زور دیا کہ یہ ان کا تجزیہ ہے اور کسی خاص پیش رفت پر مبنی نہیں ہے۔
آصف نے کہا کہ اگر خطے کے ممالک کو اپنی سیکیورٹی بڑھانے پر مجبور کیا جائے تو وہ غیر ریاستی مسلح گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ قریبی تعاون کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سمندری راستوں میں رکاوٹیں بشمول آبنائے ہرمز جو خلیج فارس کو خلیج عمان سے ملاتی ہے اور باب المندب جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملاتی ہے، پورے خطے میں تجارت اور معیشت کو متاثر کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ رکاوٹ پاکستان کے لیے خاص طور پر اہم تھی کیونکہ اس نے ملکی معیشت کو متاثر کیا ہے۔
آصف نے کہا کہ بڑا تنازعہ ان مسائل سے آگے بڑھ گیا ہے جن پر ابتدائی طور پر بات کی گئی تھی، سمندری تجارتی راستوں کی حفاظت ایک بڑی تشویش کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔
انہوں نے سمندری راستوں کو کھلا رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، اور کہا کہ ان میں خلل پڑنے سے پاکستان اور وسیع تر خطے پر نمایاں اقتصادی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
اس سے قبل بدھ کو وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے دفاع کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ اسلام آباد ریاض کے ساتھ "کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔"
شریف نے مکہ المکرمہ کے مقدس مقام پر "بزدلانہ اور نفرت انگیز ڈرون حملے کی کوشش" کی مذمت کی اور تمام فریقین سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور مزید کشیدگی سے گریز کریں۔
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