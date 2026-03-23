ایران جنگ کا اثر: پاکستان نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے درمیان ایندھن کی قیمتوں میں دو سو فیصد اضافہ کر دیا
آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی ناکہ بندی نے پاکستان کے حالات مزید خراب کردیے۔ جہاں ایندھن کی قیمتوں میں 200 فیصد اضافہ کیا گیا۔
Published : March 23, 2026 at 12:27 PM IST
اسلام آباد، پاکستان: پاکستان نے اتوار کو ہائی آکٹین ایندھن کی قیمت میں 200 پاکستانی روپے (PKR) فی لیٹر اضافے کا فیصلہ کیا، اس کی قیمت 100 پاکستانی روپے سے لے کر 300 پاکستانی روپے فی لیٹر ہو گئی۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے لگژری گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ہائی آکٹین ایندھن پر ٹیکس میں نمایاں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ نواز شریف کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران کیا گیا، جہاں انہوں نے ایندھن کی قیمتوں اور معاشی ریلیف سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق ہائی آکٹین ایندھن کی قیمتوں میں اضافے سے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں یا ہوائی سفر کے اخراجات متاثر نہیں ہوں گے۔
اجلاس میں وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک کے علاوہ دیگر اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ اس سے قبل 6 مارچ کو مرکزی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 پاکستانی روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا۔
اے آر وائی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکا، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے باعث تیل کی عالمی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے جس سے ملکی توانائی کی قیمتوں پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔
رپورٹ کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 266.17 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر پاکستانی روپے 321.17 فی لیٹر ہو جائے گی جب کہ ڈیزل کی قیمت 280.86 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر پاکستانی روپے 335.86 فی لیٹر ہو جائے گی۔ دریں اثنا، ایئر لائن ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ پاکستانی ایئر لائنز نے 10 مارچ کو جیٹ فیول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کرایوں میں اضافہ کیا ہے۔
ان ذرائع کے مطابق، گھریلو ٹکٹوں کی قیمتوں میں PKR 2,800 سے PKR 5,000 فی لیٹر کے درمیان اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ اضافہ کراچی سے لاہور، اسلام آباد اور دیگر ڈومیسٹک اسٹیشنز کے لیے پروازوں پر لاگو ہوتا ہے۔
بین الاقوامی سفر میں اور بھی بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے، کرایوں میں PKR 10,000 سے PKR 28,000 تک ہے۔ خاص طور پر، مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیائی ممالک کے کرایوں میں PKR 15,000 کا اضافہ ہوا ہے۔