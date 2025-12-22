پاکستان: پی ٹی آئی کارکنوں نے عمران خان اور شریٰ بی بی کو سزا سنائے جانے کے خلاف احتجاج میں شدت پیدا کردی
عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنائی ہے۔
Published : December 22, 2025 at 4:02 PM IST
اسلام آباد: پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے کارکنان توشہ خانہ II کیس میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنائے جانے والے عدالتی فیصلے کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں احتجاجی ریلیاں نکال رہے ہیں، مقامی میڈیا نے پیر کو رپورٹ کیا۔ اتوار کو پشاور میں خیبرپختونخوا اسمبلی کی عمارت کے باہر مرکزی جی ٹی روڈ پر مظاہرین جمع ہوئے اور عمران خان کی حمایت میں نعرے لگائے۔
احتجاج کے دوران رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار نے کہا کہ عمران خان آنے والی نسلوں اور شہریوں کے حقوق کی ’لڑائی‘ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے معروف اخبار، ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا اور وہ غریبوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لغاری کے علاقے میں ہونے والے احتجاج کی قیادت نوگئی تحصیل کونسل کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کے سابق ضلعی صدر خلیل الرحمان کر رہے تھے۔
حکومت اور جج کے خلاف نعرے بازی
پارٹی پرچم اٹھائے ہوئے مظاہرین نے پاکستان مسلم لیگ نواز (پی ایم ایل این) کی وفاقی حکومت اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 17 سال قید کی سزا سنانے والے جج کے خلاف نعرے لگائے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا، جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سے کمزور ہو چکا ہے۔
فیصلے کے بعد عمران خان نے ملک گیر احتجاج کی کال دی اور توشہ خانہ ٹو کیس میں عدالتی فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ مقامی میڈیا نے اتوار کو حکام کے حوالے سے بتایا کہ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج اور لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کے اجتماع سے قبل امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 1,300 سے زائد پولیس افسران اور سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔
17 سال قید کی سزا
پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ہفتے کے روز ایک عدالت نے توشہ خانہ II کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اپنے رہنما کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور فیصلے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
ایکسپریس ٹریبیون کی ایک رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ہفتے کے روز کہا کہ عمران خان نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آنے کی تیاری کریں۔ حکام کے مطابق، تعیناتی میں دو سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، سات ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، 29 انسپکٹر اور اسٹیشن ہاؤس آفیسرز، 92 اپر ماتحت، اور 340 کانسٹیبل شامل ہیں۔
اس کے علاوہ راولپنڈی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایلیٹ فورس کمانڈو کے 7 حصے، 22 ریپڈ ایمرجنسی اینڈ سیکیورٹی آپریشنز اہلکار اور انسداد فسادات مینجمنٹ ونگ کے 400 ارکان کو تعینات کیا گیا ہے۔ پولیس نے 32 پکٹس قائم کیے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی نگرانی ایک اعلیٰ ماتحت کرتا ہے، جبکہ ایلیٹ فورس کے کمانڈوز گشت کر رہے ہیں۔
توشہ خانہ 2 کرپشن کیس میں ایک مہنگے زیورات کے سیٹ کی خریداری شامل ہے، جسے سعودی ولی عہد نے مئی 2021 میں ایک سرکاری دورے کے دوران معمولی قیمت پر عمران خان کو تحفے میں دیا تھا۔ یہ فیصلہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) کی خصوصی عدالت کے جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے سنایا جہاں اڈیالہ جیل میں عمران خان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔
فیصلے کے تحت عمران خان کو پاکستان پینل کوڈ کی مختلف دفعات کے تحت 10 سال اور انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت 7 سال سمیت مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔